AMD hava soğutmayla çalışan en hızlı ekran kartını duyurdu

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini duyurduğu günlerde AMD önemli bir iddianın altına imza atmış ve karta güç veren 55nm RV790 GPU'sunun ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olduğu belirtmişti. Hatta firma hazırladığı bir dökümanda GPU'nun 1GHz ve üstü hızlara çıkabileceğini de belirtmişti. Yaptığımız testlerde biz hem Radeon HD 4890'ın hem de Radeon HD 4770 modelinin 1GHz GPU hızına çıkarabilmiştik. Ancak bu hızda test almak mümkün olsa da hacimli üretim için 1GHz GPU hızına sahip ekran kartı üretilip üretilmeyeceği açıkçası merak konusu idi zira oyuncuların saatlerce sürecek oyun serüvenine, 1GHz'de çalışan GPU'nun nasıl tepki vereceği merak konusu idi.

Ancak AMD iddialarında haklı çıktı ve firmanın önde gelen iş ortakları 1GHz'de çalışan yeni modellerini arka arkaya duyrmaya başladılar. Sapphire ile başlayan bu akıma hemen ardından PowerColor, XFX ve MSI da katıldılar. Üstelik bu isimlere yenilerinin eklenmesi de mümkün. İş ortaklarının hazırlıklarına paralel olarak AMD, dünaynın hava soğutmalı en hızlı GPU'sunu hazırladığını duyurdu. Firma Radeon HD 4890'nın hız aşırtmalı versiyonlarının endüstrinin 1GHz'de çalışan ilk masaüstü ekran kartları olduğunu ve 1.6 TeraFLOP'a yakın işlem gücüyle tek GPU'lu kartlar arasında rakipsiz olduğuna ve yüksek işlem gücüyle OpenCL gibi standartlara yönelik görevlerde de yüksk performans sunabileceğini belirtiyor.

AMD'nin bu girişimine Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, firmanın yenilenen GTX 295'i, tek PCB'li en hızlı ekran kartı olarak lanse etmesi de söz konusu olabilir.