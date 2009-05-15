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AMD hava soğutmayla çalışan en hızlı ekran kartını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD hava soğutmayla çalışan en hızlı ekran kartını duyurdu
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini duyurduğu günlerde AMD önemli bir iddianın altına imza atmış ve karta güç veren 55nm RV790 GPU'sunun ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olduğu belirtmişti. Hatta firma hazırladığı bir dökümanda GPU'nun 1GHz ve üstü hızlara çıkabileceğini de belirtmişti. Yaptığımız testlerde biz hem Radeon HD 4890'ın hem de Radeon HD 4770 modelinin 1GHz GPU hızına çıkarabilmiştik. Ancak bu hızda test almak mümkün olsa da hacimli üretim için 1GHz GPU hızına sahip ekran kartı üretilip üretilmeyeceği açıkçası merak konusu idi zira oyuncuların saatlerce sürecek oyun serüvenine, 1GHz'de çalışan GPU'nun nasıl tepki vereceği merak konusu idi.

Ancak AMD iddialarında haklı çıktı ve firmanın önde gelen iş ortakları 1GHz'de çalışan yeni modellerini arka arkaya duyrmaya başladılar. Sapphire ile başlayan bu akıma hemen ardından PowerColor, XFX ve MSI da katıldılar. Üstelik bu isimlere yenilerinin eklenmesi de mümkün. İş ortaklarının hazırlıklarına paralel olarak AMD, dünaynın hava soğutmalı en hızlı GPU'sunu hazırladığını duyurdu. Firma Radeon HD 4890'nın hız aşırtmalı versiyonlarının endüstrinin 1GHz'de çalışan ilk masaüstü ekran kartları olduğunu ve 1.6 TeraFLOP'a yakın işlem gücüyle tek GPU'lu kartlar arasında rakipsiz olduğuna ve yüksek işlem gücüyle OpenCL gibi standartlara yönelik görevlerde de yüksk performans sunabileceğini belirtiyor.

AMD'nin bu girişimine Nvidia'nın nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, firmanın yenilenen GTX 295'i, tek PCB'li en hızlı ekran kartı olarak lanse etmesi de söz konusu olabilir.


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easwood 10 yıl
teknolojinin böyle ilerlemesi bi yana biz parayı nereye yatıracağımızı şaşırdık en ufak bir parça 3 ay kullanılmaz oldu hemen önüne bir şeyler çıkıyo elimzdeki sanki 20 senelik kartmış gibi eskiyor bir anda 1 sene önce büyük bir para verip 8800 gts almıştım şimdi para etmiyor kullanıcıları bu şekilde affedersiniz enayi görmek zoruma gidiyor sistemimi iyi bir şey olsun diye 3 milyar para harcadım topladım şimdi ise 10 para etmiyor bu öyle olmaz artık bu tür şeylere para harcamam istediklerini çıkarsınlar oyun oynamak bu kadar pahalımı yani bu şu demek oluyorki iyi bir ekran kartı yok demek bu kart çok iyi ama sizi 3 anca maximum götürür demek ondan yeni oyunlar alsın başını gitsin
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sertacaygun 10 yıl
CUDA gibi bir yazılım desteği d olsa, 1.6 TFlop işlem hacmi ne güzellikler yapar bize...
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Batuist 10 yıl
bunlarda işlemciler gibi ilk önce GHz yarışına girdiler ama henüz GHz yarışında hız barajına takılmadılar ondan sonra CPUlar gibi çekirdek yarışına tutuşurlar.. işte ben bu çekirdek yarışı ne zaman başlıcak onu merak ediyorum... belkide hiç olmicak..
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575m 10 yıl
Yahu ben de AMD 4890nın default hızını 1ghz'e çekti sandım.Abartmışlar biraz.
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Musdi2009 10 yıl
bu sidik yarısı en cok bıze yarıyor orta sevıye kalıtelı ekran kartlarının fıyatı dusuyor :)
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01Mrt 10 yıl
Birbirleriyle yarışmaları güzel ama artık ekran kartı değiştirmekten bıktım ben... :)
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satcodx23 10 yıl
atinin 4970 x2 olan ekran kartı cıktımı arkadaşlar haberiniz varmı bazı sitelrde cıktı diyor.
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Eşref_37 10 yıl
Kızışcak ortalık yine.
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