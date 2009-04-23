Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, 416 milyon dolar kayıp var!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, 416 milyon dolar kayıp var!
Tam Boyutta Gör

Phenom II işlemci ailesiyle yeni yıla hızlı bir giriş yaptığı belirtilen AMD'nin ilk çeyrek mali sonuçlarında da küresel ekonomik krizin sert etkilerini görebilmek mümkün. Üretim tesislerini GlobalFoundries firmasına dervettikten sonra fabrikasız yarıiletken firmaları listesine dahil olan AMD'nin ilk çeyrekte 1.177 milyar dolarlık ciro elde ettiği, bu rakamın geçtiğimiz yılın son çeyreğinde elde edilen sonuçla benzer olduğu ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %21'lik düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

416 milyon dolar veya başka bir deyişle hisse başına 0.66$ kayıp yaşadığı belirtilen firmanın işlemci operasyonlarında 938 milyon dolara ulaştığı, bu rakamın bir önceki çeyreğe göre %7 artış! fakat bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %21 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor. Grafik kartı operasyonlarında ise 222 milyon dolara ulaşıldığı bu rakamın ise hemen bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıp anlamına geldiği ve sırasıyla %18 ve %15'lik düşüşü ifade ettiği belirtiliyor.

Yeniden yapılanma stratejisini sürdüren AMD, zorlu pazar koşulları nedeniyle ikinci çeyrek performansına yönelik herhangi bir tahmin veya öngörüde bulunulmazken, ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyreğin daha düşük sonuçlanabileceği belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FRAPS 10 yıl
Adama alıntı yaptırtma rekoru kırdırttınız.Amacını yerine getirdiniz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
binlerce doalra sattıkları fx serileri falan cöp oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er005 10 yıl
durun yav amd batmasın arkadaşlar yosa intel adamı neyapar varya o günleri gormek bile istemem zaten zar zor 5 yılda bi bilgisayar değiştiriyoz artık o 10 yıla cıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
IhtiyarDelikanli 23.04.2009 Saat: 11:58
Batsada kurtulsak artık su amd den ya ===== ozaman intelin endüşük işlemcisini 500 $ dan alırsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 10 yıl
Yorum yapmaya değmez. Kendi haline bırakınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
diğer firmalara oranla dusuk bır rakam

yanlıs hatırlamıyorsam ıntel'ın mılyar dolardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilxE07 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

IhtiyarDelikanli 23.04.2009 Saat: 11:58
Batsada kurtulsak artık su amd den ya ===== ozaman intelin endüşük işlemcisini 500 $ dan alırsın



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Batsada kurtulsak artık su amd den ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BIYIK_USTA 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Batsada kurtulsak artık su amd den ya


ATEŞŞŞşşş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl
Batsada kurtulsak artık su amd den ya




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

Batsada kurtulsak artık su amd den ya


Evet batsada kurtulsak 50-100$ fiyata işlemci almaktan... Artık biz en ucuz işlemciye 500-1000$ vermek istiyoruz değilmi


Bu nasıl bir mantıksızlıkdır kardeşim biraz ne dediğinizi bilin... 2 İşlemci firmasından herhangi biri giderse sen önümüzdeki bi 10 sene gelişme görebilirmisin acaba ? Yada bi celeron e1200-sempron le1250'yi 200-300$'a alabilirmisin ha ? Bi düşün bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e.rar 10 yıl
ohooohhoohoo ne bu ya
amd bunu diyorsa hiç durmasın öteki firmalar.dünyanın satışını yaptı ya.hala bu denli büyük bi zarar açıklıyorsa işi zor demektir.intelin karşısında durmak çok sağlam bütçe ister dimi.intelin durumu nedir acaba??rakipleriylede kıyaslasaydık çok güzel haber olurdu.teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +94 GoldPunch +85 Bay Robot +74 sepulturgay +69 WB +49 frostburn +47 deoks +46 interwap +42 ercmaster +41 unknownartist +39
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8073 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ilk çeyrek, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Braid inceleme videosu 10 yıl CREA Üretim Tesisleri Gezisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim