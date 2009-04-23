AMD ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı, 416 milyon dolar kayıp var!

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Phenom II işlemci ailesiyle yeni yıla hızlı bir giriş yaptığı belirtilen AMD'nin ilk çeyrek mali sonuçlarında da küresel ekonomik krizin sert etkilerini görebilmek mümkün. Üretim tesislerini GlobalFoundries firmasına dervettikten sonra fabrikasız yarıiletken firmaları listesine dahil olan AMD'nin ilk çeyrekte 1.177 milyar dolarlık ciro elde ettiği, bu rakamın geçtiğimiz yılın son çeyreğinde elde edilen sonuçla benzer olduğu ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %21'lik düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

416 milyon dolar veya başka bir deyişle hisse başına 0.66$ kayıp yaşadığı belirtilen firmanın işlemci operasyonlarında 938 milyon dolara ulaştığı, bu rakamın bir önceki çeyreğe göre %7 artış! fakat bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %21 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor. Grafik kartı operasyonlarında ise 222 milyon dolara ulaşıldığı bu rakamın ise hemen bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıp anlamına geldiği ve sırasıyla %18 ve %15'lik düşüşü ifade ettiği belirtiliyor.

Yeniden yapılanma stratejisini sürdüren AMD, zorlu pazar koşulları nedeniyle ikinci çeyrek performansına yönelik herhangi bir tahmin veya öngörüde bulunulmazken, ilk çeyreğe kıyasla ikinci çeyreğin daha düşük sonuçlanabileceği belirtiliyor.