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AMD: Mobil grafik ve video performansımız Intel'den çok daha iyi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz hafta Japonya'da gerçekleştirilen CEATEC fuarında hem mevcut çözümleri hemde gelecek planları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Daha önceki haberlerimizde firmanın önümüzdeki sene içerisinde 40nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlandığı ve GDDR5 bellek teknolojisini ürün gamında yaygınlaştırmayı planladığına değişmiştik.

Firmanın CEATEC dahilinde üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de mobil platformuydu. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Haziran ayında Puma kod adlı yeni dizüstü bilgisayar platformunu lanse etmiş ve kullanıma sunmuştu. Turion X2 Ultra serisi işlemcilerle birlikte yeni yonga setinden güç alan platform ile AMD ideal performansı sunduğu bir kez daha dile getirdi.

AMD özellikle RS780M kod adlı yeni mobil yonga setinin sunduğu grafik performansıyle oldukça iddialı. Masaüstü için geçtiğimiz Mart ayında kullanıma sunulan 780G yonga setinin mobil versiyonu olan RS780M üzerinde hatırlanacağı üzere ATi'nin Radeon HD 3200 IGP'sini yani entegre grafik işlemcisini yer alıyor.

Firma Puma lansmanında olduğu gibi Intel plaformuyla Puma'yı karşılaştıran mukayese tablosunu bir kez daha gündeme getirdi. AMD'nin açıklamalarına göre Intel'in mobil platformunda yaygın olarak kullanılan X3100 IGP'si karşısında HD 3200, 3 kata varan oranda daha yüksek grafik ve 5x kata varan oranda daha fazla video performansı sunuyor.

Her ne kadar Centrino 2 ile birlikte Intel, GMA X4500 HD IGP'sini kullanmaya başlamış olsa da grafik performansı ve çoklu ortam yetenekleri açısından AMD'nin rakibinin önünde kalmaya devam ettiği belirtiliyor.


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gencomurat 11 yıl
Aslında mobil grafik ürünlerinde Intel ürünlerin vasattan ileriye geçemediği bilinen bir gerçek. Bunu biz biliyoruz ama büyük üreticiler ve bazı son kullanıcılar bunun farkında değiller. Hbaer için teşekkürler hocam.
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canozpinar 11 yıl
o/b konusunda amd bariz iyi. fakat harici ekran kartlı laptop alacaklar için intel şu an en iyisi.
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Trecc11 11 yıl

Orjinalden alıntı: gencomurat

Aslında mobil grafik ürünlerinde Intel ürünlerin vasattan ileriye geçemediği bilinen bir gerçek. Bunu biz biliyoruz ama büyük üreticiler ve bazı son kullanıcılar bunun farkında değiller. Hbaer için teşekkürler hocam.




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