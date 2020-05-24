AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir

Tam Boyutta Gör

AMD’nin 7 nm sürecinden geçen RX 5700 serisi kartları özellikle de sunduğu fiyat/performans dengesiyle oyuncular tarafından sıkça tercih edildi. Yeni kartlara yaklaştıkça detaylar da gelmeye devam ediyor.

İlginizi Çekebilir

RDNA2 mimarili kartlar yakın

RDNA2'de de 3 oyuncu modeli gündemde

Son paylaşılan tabloya göre AMD RDNA2 mimarili GPU’suyla 4 oyuncu kartı hazırlayabilir. Tepe model olarak gelecek Navi21 XTX GPU’sunun Nvidia’nın hamlesine karşı cevap niteliğinde bir model olma olasılığı üzerinde duruluyor.

Tam Boyutta Gör

Apple da yerini almış

Muhtemelen aynı shader’la gelecek kartta güç tüketimindeki artış pahasına yüksek frekanslar görebiliriz. Pro segmentine 2 çözüm konumlandıracak kırmızı ekibin uzun bir süredir müşterisi konumundaki Apple ise 4 farklı seçenekten faydalanacak.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "RDNA2 mimarili kartlar yakın"

Diğer taraftan görünüşe göre AMD Navi21 GPU’sunun yanı sıra hali hazırdaki kartlarını da yeniden ısıtıp servis edecek. Navi10 XT+, Navi10 XM+, Navi10 XTE+ yongalarının sırasıyla RX 5700 XT, RX 5700, RX 5600 XT’nin yerini alması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-big-navi21-gpu-variants-have-been-decoded#disqus_thread

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.