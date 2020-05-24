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    AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir

    Navi modelleriyle güç tüketiminde rekabetçi seviyeye gelmeyi başaran AMD’nin RDNA2 temeli çözümleri yaklaşıyor.
    10 dk.
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    Metehan Göktaş
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    AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir
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    AMD’nin 7 nm sürecinden geçen RX 5700 serisi kartları özellikle de sunduğu fiyat/performans dengesiyle oyuncular tarafından sıkça tercih edildi. Yeni kartlara yaklaştıkça detaylar da gelmeye devam ediyor.

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    RDNA2'de de 3 oyuncu modeli gündemde

    Son paylaşılan tabloya göre AMD RDNA2 mimarili GPU’suyla 4 oyuncu kartı hazırlayabilir. Tepe model olarak gelecek Navi21 XTX GPU’sunun Nvidia’nın hamlesine karşı cevap niteliğinde bir model olma olasılığı üzerinde duruluyor.

    AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir
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    Apple da yerini almış

    Muhtemelen aynı shader’la gelecek kartta güç tüketimindeki artış pahasına yüksek frekanslar görebiliriz. Pro segmentine 2 çözüm konumlandıracak kırmızı ekibin uzun bir süredir müşterisi konumundaki Apple ise 4 farklı seçenekten faydalanacak.

    AMD Navi 21’le birlikte 4 oyuncu kartı hazırlayabilir: Yeniden adlandırılmış kartlar gelebilir
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    Ayrıca Bkz. "RDNA2 mimarili kartlar yakın"

    Diğer taraftan görünüşe göre AMD Navi21 GPU’sunun yanı sıra hali hazırdaki kartlarını da yeniden ısıtıp servis edecek. Navi10 XT+, Navi10 XM+, Navi10 XTE+ yongalarının sırasıyla RX 5700 XT, RX 5700, RX 5600 XT’nin yerini alması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-big-navi21-gpu-variants-have-been-decoded#disqus_thread Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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