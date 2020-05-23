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    RDNA2 mimarili kartlar yakın

    AMD’nin RDNA mimarisinin ardından uzun süredir beklenen yeni mimarisiyle gelecek kartlar yakın olabilir.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RDNA2 mimarili kartlar yakın
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    İşlemci tarafında Zen 3 mimarisini merakla beklediğimiz AMD, GPU kanadında son dönemde sızıntılarını takip ettiğimiz modellerini hazırlıyor. Görünüşe göre çok fazla vakit kalmamış.

    Eylül ayına işaret ediliyor

    Rapora göre AMD önümüzdeki Eylül ayında RDNA2 mimarisi üzerinde yükselecek çözümlerini lanse edebilir. Yine Eylül ayında Computex 2020 fuarının düzenleneceğini düşünecek olursak bu ay donanım dünyası adına bir hayli hareketli geçeceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Thermaltake performans odaklı TOUGHRAM RGB DDR4-4600 RAM belleğini duyurdu"

    RDNA2 ile birlikte kaydadeğer performans artışı bekleniyor. Buna karşın Nvidia’nın Ampere hamlesi AMD’nin zirveye oynamasının önüne geçeceğe benziyor. Diğer taraftan RDNA2 tabanlı kartlar kırmızı ekibin ilk DirectX 12 Ultimate logosunu taşıyacak nesli olacak. Böylelikle AMD, Nvidia’nın karşısına donanımsal ışın izleme desteğine sahip seçenekler sunabilecek.



    https://www.techpowerup.com/267474/amd-rdna2-based-radeon-rx-graphics-cards-launching-this-september#g267474 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 (Ridvan ) 1 sa.
    3080 ti' mevcut 2080 ti'a kıyasla %40 -%70 daha performanslı olacak deniyor. Ray tracing coreları da 4 kat daha verimli çalışacakmış ki bu durumda bu özellik açık iken performans kaybının minimize edildiği anlamına geliyor. Üstüne dlss 3.0 ile +%50 performans daha eklersek frame sayısı iki katına çıkacaktır. Amd henüz 2080 ti performansına ulaşamamış iken 3080 ti'a rakip bir alternatif çıkartması olası görünmüyor. 3060'a maliyet odaklı bir alternatif çıkartmaları bile güç bu durumda.

    Gerçi amd, donanım sitelerini haraca bağlamış istediği ürünü parlatabilir durumda. Nvidia kartların dlss özelliği kapalı, amd kartların düzgün çalışabildiği bikaç oyun ile yapılmış testlerde nvidia'yı yakalamış imajı çizebilir. Bu işi işlemci tarafında iyi idare etti.
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    perhanpayidar 1 sa.
    Daha yeni Rx 5600 xt sipariş verdik. İyi mi yaptık kötü mü yaptık? İade mi etsek napsak
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    TheJudgé 2 sa.
    Harika bir haber :D
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    Musty3535123 2 sa.
    eylül ayı ne yeaaa.. nvidia bu kadar performans artışı yaptığına göre en azından 2080ti ayarında kart çıkarıcak diye düşünüyorum. gelsin ne çıkarırsa çıkarsında ekran kartı piyasası şenlensin, 2.el 1080ti alak :D
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    relling (Furkan Karagöz) 2 sa.
    Artık Amd adam gibi bi xx80ti rakibi kart üretsinde ekran kartı piyasasında da rekabet oluşsun yoksa her sene fiyatlar artacak gibi.
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    fhrstw 2 sa.
    Merakla bekliyorum bu kartları alacağımdan değil tabi malumunuz. Ancak Nvidia’nın korktuğu kadar sağlam mı geliyor bu sefer. Bunu çok merak ediyorum.
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