RDNA2 mimarili kartlar yakın

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İşlemci tarafında Zen 3 mimarisini merakla beklediğimiz AMD, GPU kanadında son dönemde sızıntılarını takip ettiğimiz modellerini hazırlıyor. Görünüşe göre çok fazla vakit kalmamış.

Eylül ayına işaret ediliyor

Rapora göre AMD önümüzdeki Eylül ayında RDNA2 mimarisi üzerinde yükselecek çözümlerini lanse edebilir. Yine Eylül ayında Computex 2020 fuarının düzenleneceğini düşünecek olursak bu ay donanım dünyası adına bir hayli hareketli geçeceğe benziyor.

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RDNA2 ile birlikte kaydadeğer performans artışı bekleniyor. Buna karşın Nvidia’nın Ampere hamlesi AMD’nin zirveye oynamasının önüne geçeceğe benziyor. Diğer taraftan RDNA2 tabanlı kartlar kırmızı ekibin ilk DirectX 12 Ultimate logosunu taşıyacak nesli olacak. Böylelikle AMD, Nvidia’nın karşısına donanımsal ışın izleme desteğine sahip seçenekler sunabilecek.

https://www.techpowerup.com/267474/amd-rdna2-based-radeon-rx-graphics-cards-launching-this-september#g267474

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