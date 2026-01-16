Samsung, 2nm GAA sürecinde yüzde 50 verimliliğe ulaştı

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung’un 2nm GAA sürecindeki mevcut verimlilik durumu Exynos 2600 yongası üzerinden değerlendiriliyor. Daha önce Eylül 2025 döneminde seri üretime alındığı ifade edilen bu işlemci için 2nm GAA verimliliğinin yaklaşık %50 seviyesinde olduğu aktarılmıştı. Şirketin iç hedefinin ise bu oranı %70 seviyesine çıkarmak olduğu belirtiliyor. Son verilere bakıldığında, verimlilik oranında henüz kayda değer bir artış görülmese de bu seviye Samsung açısından kritik kabul ediliyor. Zira şirketin 3nm GAA süreci %30 verimlilik eşiğini aşamamıştı.
SF2P ön plana çıkıyor
Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un tasarım ortaklarına gönderdiği yeni yönergeler oldu. Aktarılan bilgilere göre bu yönergelerde, müşterilere sunulacak çözümlerde ilk nesil SF2 yerine SF2P sürecinin öncelikli olarak tanıtılması isteniyor.
SF2P üretim sürecinin ilk büyük kullanım alanlarından birinin gelecek yıl tanıtılması beklenen Exynos 2700 olması öngörülüyor. Bu yeni nesil yonganın LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama gibi güncel standartları destekleyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte SF2P sürecinin yalnızca Samsung’un kendi işlemcileriyle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Rapora göre Tesla’nın AI6 yapay zeka hızlandırıcısının da SF2P süreciyle seri üretime girmesi planlanıyor. İki şirket geçtiğimiz yıl 16,5 milyar dolarlık üretim anlaşması yapmıştı.
Samsung'un 2nm GAA teknolojisindeki ilerleme, farklı sektörlerden firmaların da dikkatini çekmiş durumda. Aktarılanlara göre Çin merkezli kripto para madencilik donanımı üreticileri MicroBT ve Canaan, Samsung'a 2nm GAA tabanlı çip siparişi veren şirketler arasında yer alıyor. Ancak bunlar muhtemelen çok küçük siparişler olabilir.