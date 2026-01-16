Samsung, 2nm GAA sürecinde yüzde 50 verimliliğe ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Foundry’nin ileri üretim teknolojilerindeki son duruma işaret eden sektör kaynaklarına göre 2nm GAA (Gate-All-Around) üretim sürecinde yaklaşık yüzde 50 verimlilik seviyesine ulaşıldı. Bu oran, Samsung’un önceki nesil üretim teknolojileriyle karşılaştırıldığında önemli bir ilerlemeye işaret ederken şirketin asıl odağının artık ikinci nesil 2nm süreci olan SF2P olduğu belirtiliyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Samsung’un 2nm GAA sürecindeki mevcut verimlilik durumu Exynos 2600 yongası üzerinden değerlendiriliyor. Daha önce Eylül 2025 döneminde seri üretime alındığı ifade edilen bu işlemci için 2nm GAA verimliliğinin yaklaşık %50 seviyesinde olduğu aktarılmıştı. Şirketin iç hedefinin ise bu oranı %70 seviyesine çıkarmak olduğu belirtiliyor. Son verilere bakıldığında, verimlilik oranında henüz kayda değer bir artış görülmese de bu seviye Samsung açısından kritik kabul ediliyor. Zira şirketin 3nm GAA süreci %30 verimlilik eşiğini aşamamıştı.

SF2P ön plana çıkıyor

Tam Boyutta Gör Sektör kaynakları Samsung’un ilk nesil 2nm GAA sürecinde küçük iyileştirmeler yapmayı sürdürmeyi planladığını ancak stratejik odağın ikinci nesil 2nm GAA teknolojisi SF2P’ye kaydırıldığını aktarıyor. Aynı kaynaklara göre Samsung, üçüncü nesil 2nm GAA süreci olan SF2P+ teknolojisini de yaklaşık iki yıl içinde devreye almayı hedefliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un tasarım ortaklarına gönderdiği yeni yönergeler oldu. Aktarılan bilgilere göre bu yönergelerde, müşterilere sunulacak çözümlerde ilk nesil SF2 yerine SF2P sürecinin öncelikli olarak tanıtılması isteniyor.

TSMC’den Intel'e net mesaj: Sadece para dökerek rekabet edilemez 20 sa. önce eklendi

SF2P üretim sürecinin ilk büyük kullanım alanlarından birinin gelecek yıl tanıtılması beklenen Exynos 2700 olması öngörülüyor. Bu yeni nesil yonganın LPDDR6 bellek ve UFS 5.0 depolama gibi güncel standartları destekleyeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte SF2P sürecinin yalnızca Samsung’un kendi işlemcileriyle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Rapora göre Tesla’nın AI6 yapay zeka hızlandırıcısının da SF2P süreciyle seri üretime girmesi planlanıyor. İki şirket geçtiğimiz yıl 16,5 milyar dolarlık üretim anlaşması yapmıştı.

Samsung’un 2nm GAA teknolojisindeki ilerleme, farklı sektörlerden firmaların da dikkatini çekmiş durumda. Aktarılanlara göre Çin merkezli kripto para madencilik donanımı üreticileri MicroBT ve Canaan, Samsung’a 2nm GAA tabanlı çip siparişi veren şirketler arasında yer alıyor. Ancak bunlar muhtemelen çok küçük siparişler olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Samsung, 2nm GAA sürecinde %50 verimliliğe ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: