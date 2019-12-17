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    Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı

    AMD’nin Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen işlemcisi Ryzen 9 3900X ile yapılan hız aşırtma denemesi yeni yongaların IPC alanında ne denli iddialı olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.
    11 dk.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen mimarisiyle işlemci pazarına etkileyici bir geri dönüş gerçekleştiren AMD Zen 2 ile birlikte ilk 2 nesildeki hatalarını düzeltmenin yanı sıra IPC performansında da kayda değer iyileştirmeye gitti. Yeni hız aşırtma denemesi özellikle de IPC konusunda ilgi çekici sonuçların tekrardan altı çizildi.

    Avustralyalı hız aşırtma uzmanı KaRtA Gigabyte’ın X570 AORUS Extreme anakartı üzerinde gerçekleştirdiği denemelerin neticesinde yongayı 5.62 GHz’de 1.8V gerilimle sıvı azotla serinleterek çalıştırmayı başardı.

    Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı
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    16 GB kapasiteli 4400 MHz DDR4 RAM’in eşlik ettiği sistemde wPrime’ın 1024M testinde modelle edilen en kısa süre olan 35.517 saniyeye ulaşılmış. Ek olarak sonucun 12 çekirdekli yongaların arasında 2. sırada olduğunu da beliretelim. Öte yandan 32M skoru ise 1.797 saniye olarak rapor edilmiş.

    Core i9-9920X ile kıyaslama

    Diğer skorlarla kıyaslamak gerekirse model bu haliyle 5.92 GHz’de çalışan Intel Core i9-9920X’in önünde. Haliyle ortaya çıkan tablo bir kere daha gösteriyor ki AMD sıkı çalışmasının sonucunda IPC alanında Intel’in önüne geçmeyi başarmış.

    Ayrıca Bkz. "Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz"

    Son olarak güç tüketimi, üretim nodu ve fiyatları da göz önünde bulunduracak olursak büyük pazarlarda AMD’nin işlemcilerine ayrılan rafların boş kalması oldukça anlaşılır duruyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3900x-12-core-cpu-world-record-core-i9-9920x-6-ghz/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    tokatli6061 1 dk.
    intel : Bizim İ5 ler bundan iyi taaaammmıııı
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