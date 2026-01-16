Giriş
    Tayvan, ABD’ye 250 milyar dolarlık yarı iletken yatırımı yaptı

    ABD ile Tayvan arasında imzalanan anlaşmayla Tayvanlı şirketler, önümüzdeki dönemde ABD’de yarı iletken, enerji ve yapay zeka alanlarına 250 milyar dolarlık yatırım yapacak.

    ABD ile Tayvan arasında, Amerikan yarı iletken üretimini güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir ticaret anlaşması imzalandı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan anlaşma kapsamında Tayvanlı yarı iletken ve teknoloji şirketleri ABD’deki yarı iletken ekosistemine doğrudan 250 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti. Söz konusu yatırımların, enerji ve yapay zeka odaklı üretim ve inovasyon alanlarını da kapsayacağı belirtildi.

    Ek 250 milyar dolarlık kredi garantisi de var

    Dünya genelinde yarı iletken üretiminin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren Tayvan, bu anlaşmayla ABD’nin uzun süredir gündeminde olan yerli üretim hedeflerine kritik bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Ancak yatırımların hangi zaman dilimine yayılacağına dair net bir takvim paylaşılmış değil.

    ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Tayvan, yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin yapacağı ilave yatırımlar için 250 milyar dolarlık kredi garantisi de sağlayacak. Bu garanti mekanizması, ABD’deki çip üretim kapasitesinin orta ve uzun vadede daha da genişlemesinin önünü açmayı hedefliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, anlaşmanın nihai hedefinin Tayvan’ın yarı iletken tedarik zincirinin yüzde 40’ını ABD’ye taşımak olduğunu ifade etti.

    Öte yandan ABD de Tayvan’a yönelik önemli yatırım sözleri verdi. Washington yönetimi, yarı iletkenler, savunma, yapay zeka, telekomünikasyon ve biyoteknoloji alanlarında Tayvan’a yatırım yapacağını açıkladı. Ancak ABD’nin bu yatırımlar için ayıracağı toplam bütçe kamuoyuyla paylaşılmadı.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/01/15/taiwan-to-invest-250b-in-us-semiconductor-manufacturing/ https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-restoring-american-semiconductor-manufacturing-leadership
