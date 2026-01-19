Tesla’nın yapay zeka çipleri için radikal yol haritası: 9 ayda bir yenisi gelecek

Musk, bu bilgilerin tamamını X hesabından paylaştı. Kendisi çok fazla gönderi ve yanıt paylaştığı için tüm argümanları takip etmek çok zor ancak genel hatlarıyla bakıldığında Tesla, radikal bir çip yol haritası işletecek.
Öte yandan konu Musk’ın açıklamaları olduğu için bazı zamansal gariplikler de doğal olarak görülüyor. Zira Musk, Temmuz 2025’te AI5 tasarımının tamamlandığını söylemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık altı ayın ardından, bu kez tasarımın “neredeyse bittiğini” ifade etti. Yarı iletken dünyasında bir tasarım “bittikten” sonra genellikle tape-out süreci, ilk örneklerin alınması, ardından uzun bir doğrulama ve test aşaması geliyor. Bu nedenle Musk’ın açıklamaları, AI5’in bu aşamalardan birinde sorun yaşadığı ya da önceki ifadelerin gerçeği tam yansıtmadığı yönünde soru işaretleri doğuruyor.
Cybercab 2026’da AI4 ile geliyor
Tesla cephesinden daha önce gelen bilgiler de AI5’in seri üretiminin 2027 ortasına ertelendiğini ortaya koymuştu. Musk da bu süreçte, erken örneklerin daha önce hazır olabileceğini ancak araç üretimi için gereken “yüz binlerce” adetlik hacmin ancak bu tarihte sağlanabileceğini doğrulamıştı.
Bu takvim, Tesla’nın yakın dönem araç planlarını da doğrudan etkiliyor. 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan Tesla Cybercab’in, AI5 yerine mevcut nesil AI4 donanımıyla yola çıkması neredeyse kesinleşmiş durumda. Musk, AI5’i daha önce AI4’e kıyasla 10 kata kadar daha güçlü olarak tanımlamıştı. Tesla’nın AI5 ve sonraki nesil çipler için Samsung ve TSMC ile iş birliği yaptığı, üretimde 4 nm hatta 3 nm süreçlerin gündemde olduğu belirtiliyor.
Dokuz aylık çip döngüsü
Uzmanlara göre dokuz aylık döngü ancak büyük mimari değişimlerin yapılmayacağı, bunun yerine kademeli ve platform bazlı güncellemelerle mümkün olabilir. Bu senaryoda Tesla’nın aynı çekirdek mimariyi, yazılım modelini, bellek hiyerarşisini ve güvenlik altyapısını koruyup yalnızca hesaplama ölçeklendirmesi, SRAM ayarları, küçük veri akışı optimizasyonları veya üretim süreci geçişleri yapması gerekiyor.
Tesla Terafab tek seçenek
Musk, Tesla’nın bu iddialı yol haritasını desteklemek için Tesla Terafab adını verdiği kendi yapay zeka çip fabrikasının “tek seçenek” olduğunu da net bir şekilde ifade etti. Bu tesisin, mevcut dökümhanelerin işlettiği gigafab’lerden bile daha büyük olması planlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse TSMC gibi dev üreticiler aylık yaklaşık 100 bin wafer seviyesinde üretim yapıyor. Tesla’nın hedeflediği hacim ise bunun çok ötesinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: