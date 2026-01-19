Tesla’nın yapay zeka çipleri için radikal yol haritası: 9 ayda bir yenisi gelecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla’nın kendi geliştirdiği yapay zeka işlemcileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Musk, Tesla’nın bir sonraki nesil otonom sürüş bilgisayarı olan AI5 çipinin tasarımının “neredeyse tamamlandığını” açıklarken, gelecek nesiller için sektörde alışılmadık derecede iddialı bir hedef ortaya koydu. Buna göre Tesla, AI6’dan itibaren her dokuz ayda bir yeni yapay zeka işlemcisi geliştirmeyi amaçlıyor. Bu tempo, Nvidia ve AMD gibi rakiplerin yıllık çıkış takvimlerinin bile önüne geçmeyi hedefliyor.

Musk, bu bilgilerin tamamını X hesabından paylaştı. Kendisi çok fazla gönderi ve yanıt paylaştığı için tüm argümanları takip etmek çok zor ancak genel hatlarıyla bakıldığında Tesla, radikal bir çip yol haritası işletecek.

Öte yandan konu Musk’ın açıklamaları olduğu için bazı zamansal gariplikler de doğal olarak görülüyor. Zira Musk, Temmuz 2025’te AI5 tasarımının tamamlandığını söylemişti. Ancak aradan geçen yaklaşık altı ayın ardından, bu kez tasarımın “neredeyse bittiğini” ifade etti. Yarı iletken dünyasında bir tasarım “bittikten” sonra genellikle tape-out süreci, ilk örneklerin alınması, ardından uzun bir doğrulama ve test aşaması geliyor. Bu nedenle Musk’ın açıklamaları, AI5’in bu aşamalardan birinde sorun yaşadığı ya da önceki ifadelerin gerçeği tam yansıtmadığı yönünde soru işaretleri doğuruyor.

Cybercab 2026’da AI4 ile geliyor

Tesla cephesinden daha önce gelen bilgiler de AI5’in seri üretiminin 2027 ortasına ertelendiğini ortaya koymuştu. Musk da bu süreçte, erken örneklerin daha önce hazır olabileceğini ancak araç üretimi için gereken “yüz binlerce” adetlik hacmin ancak bu tarihte sağlanabileceğini doğrulamıştı.

Bu takvim, Tesla’nın yakın dönem araç planlarını da doğrudan etkiliyor. 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan Tesla Cybercab’in, AI5 yerine mevcut nesil AI4 donanımıyla yola çıkması neredeyse kesinleşmiş durumda. Musk, AI5’i daha önce AI4’e kıyasla 10 kata kadar daha güçlü olarak tanımlamıştı. Tesla’nın AI5 ve sonraki nesil çipler için Samsung ve TSMC ile iş birliği yaptığı, üretimde 4 nm hatta 3 nm süreçlerin gündemde olduğu belirtiliyor.

Dokuz aylık çip döngüsü

Tam Boyutta Gör Musk’ın asıl ses getiren iddiası AI6, AI7, AI8 ve AI9 için dokuz aylık tasarım döngüsü hedefi oldu. Yarı iletken sektöründe bu ölçekte bir mimari yenilemenin dokuz ayda tamamlanması neredeyse görülmemiş bir durum. Apple gibi tüketici elektroniği devleri bile yıllık döngülerle ve uzun yıllara yayılan planlamalarla ilerliyor. Nvidia, yapay zeka GPU’larını genellikle yıllık bir ritimde piyasaya sürerek liderliğini korurken, AMD de büyük yatırımlarla bu tempoya ayak uydurmaya çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Ancak Tesla’nın durumu rakiplerinden farklı. Şirketin işlemcileri öncelikle otomobiller için geliştiriliyor ve bu da yedeklilik, fonksiyonel güvenlik ve sertifikasyon gibi çok daha katı gereksinimleri beraberinde getiriyor. Otonom sürüş ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinde kullanılan çipler, ISO 26262 başta olmak üzere birçok güvenlik standardına, senaryo bazlı testlere, saha test izinlerine, siber güvenlik ve yazılım güncelleme gerekliliklerine tabi.

Uzmanlara göre dokuz aylık döngü ancak büyük mimari değişimlerin yapılmayacağı, bunun yerine kademeli ve platform bazlı güncellemelerle mümkün olabilir. Bu senaryoda Tesla’nın aynı çekirdek mimariyi, yazılım modelini, bellek hiyerarşisini ve güvenlik altyapısını koruyup yalnızca hesaplama ölçeklendirmesi, SRAM ayarları, küçük veri akışı optimizasyonları veya üretim süreci geçişleri yapması gerekiyor.

Tesla Terafab tek seçenek

Musk, Tesla’nın bu iddialı yol haritasını desteklemek için Tesla Terafab adını verdiği kendi yapay zeka çip fabrikasının “tek seçenek” olduğunu da net bir şekilde ifade etti. Bu tesisin, mevcut dökümhanelerin işlettiği gigafab’lerden bile daha büyük olması planlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse TSMC gibi dev üreticiler aylık yaklaşık 100 bin wafer seviyesinde üretim yapıyor. Tesla’nın hedeflediği hacim ise bunun çok ötesinde.

