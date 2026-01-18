AMD Ryzen 9 9950X3D2 kıyaslama sonuçları sızdırıldı
Geekbench 6 sonuçlarına göre Ryzen 9 9950X3D2, tek çekirdekte 3.553, çok çekirdekte ise 24.340 puan almayı başarıyor. Donanım tarafında ise sürpriz yok. İşlemci, Zen 5 mimarisi temelinde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı yapısını koruyor. Asıl fark ise her iki CCD üzerinde de 3D V-Cache yer alması.
Saat hızları tarafında ise önceki sızıntılarla uyumlu bir tablo var. Maksimum boost frekansı 5.6 GHz seviyesinde kalıyor. Yani performans artışı, frekans yükseltmesinden ziyade ek önbelleğin sağladığı avantajdan kaynaklanıyor. Özellikle önbelleğe duyarlı uygulamalar ve oyun senaryolarında farkın daha belirgin hâle gelmesi bekleniyor.
Henüz oyun testlerine dair net veriler paylaşılmış değil. Ancak hem Geekbench hem de önceki PassMark sonuçları, çift 3D V-Cache tasarımının sentetik yüklerde açık bir üstünlük sunduğunu doğruluyor.