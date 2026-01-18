Giriş
    AMD Ryzen 9 9950X3D2 kıyaslama sonuçları sızdırıldı

    AMD'nin Zen 5 tabanlı Ryzen 9 9950X3D2 modeli, güncel Geekbench testlerinde tek ve çok çekirdekte selefinin önüne geçiyor. Çift 3D V-Cache tasarımı, sentetik testlerde %7’ye varan kazanım sağlıyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 kıyaslama sonuçları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 9 9950X3D2, henüz resmi olarak tanıtılmadan bir kez daha Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Daha önce paylaşılan sonuçlara kıyasla bu kez belirgin şekilde daha yüksek skorlar sunan işlemci, Ryzen 9 9950X3D’ye karşı hem tek çekirdek hem de çok çekirdek testlerinde yaklaşık %7'lik bir avantaj elde ediyor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 kıyaslama sonuçları sızdırıldı

    Geekbench 6 sonuçlarına göre Ryzen 9 9950X3D2, tek çekirdekte 3.553, çok çekirdekte ise 24.340 puan almayı başarıyor. Donanım tarafında ise sürpriz yok. İşlemci, Zen 5 mimarisi temelinde 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı yapısını koruyor. Asıl fark ise her iki CCD üzerinde de 3D V-Cache yer alması.

    AMD Ryzen 9 9950X3D2 kıyaslama sonuçları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu yapı sayesinde toplam L3 önbellek kapasitesi 192 MB seviyesine ulaşıyor. Ana akım masaüstü segmentinde bu değere çıkan ilk işlemci olması, 9950X3D2’yi kağıt üzerinde benzersiz bir konuma taşıyor.

    Saat hızları tarafında ise önceki sızıntılarla uyumlu bir tablo var. Maksimum boost frekansı 5.6 GHz seviyesinde kalıyor. Yani performans artışı, frekans yükseltmesinden ziyade ek önbelleğin sağladığı avantajdan kaynaklanıyor. Özellikle önbelleğe duyarlı uygulamalar ve oyun senaryolarında farkın daha belirgin hâle gelmesi bekleniyor.

    Henüz oyun testlerine dair net veriler paylaşılmış değil. Ancak hem Geekbench hem de önceki PassMark sonuçları, çift 3D V-Cache tasarımının sentetik yüklerde açık bir üstünlük sunduğunu doğruluyor. 

