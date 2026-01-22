12.nesil Intel Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü

Intel, EOL sürecini başlattı
Kaçıranlar için 2021'in son çeyreğinde piyasaya çıkan Alder Lake, Intel'in DDR5 ve PCIe 5.0 desteğini ana akım masaüstü platformuna taşıyan ilk nesil olmuştu. Ayrıca LGA1700 soket yapısı ve 600 serisi yonga setleriyle birlikte, uzun süre Intel masaüstü ekosisteminin temelini oluşturdu. 12400F'in ise haen birçok giriş seviyesi PC'de kullanıldığını görüyoruz.
Alder Lake, LGA1700 döneminde birçok kullanıcı için en sorunsuz nesil olarak öne çıktı. Raptor Lake ve sonraki yenilemelerde bazı sistemlerde raporlanan kararlılık sorunları, özellikle DIY pazarında 12. Nesil işlemcilere olan ilgiyi uzun süre canlı tuttu.
Alder Lake sevkiyatlarının tamamen sona ermesiyle birlikte, odağın LGA1851 sonrasındaki yeni masaüstü platformlarına kayması bekleniyor. Bu noktada, LGA1954 soketiyle gelen Nova Lake-S mimarisi Intel'in bir sonraki durağı olacak.