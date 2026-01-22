12.nesil Intel Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni yayınladığı PCN belgeleriyle birlikte 12. Nesil Core "Alder Lake" masaüstü işlemciler için üretimden kaldırma sürecini başlattığını doğruladı. 6 Ocak 2026 tarihli bildirimler, hem belirli 12. Nesil Core modellerini hem de Celeron G-serisi ve Pentium Gold işlemcileri kapsıyor. Aynı süreçte H670, B660 ve Z690 gibi 600 serisi yonga setleri de üretimden kaldırılacak.

Intel, EOL sürecini başlattı

Kaçıranlar için 2021'in son çeyreğinde piyasaya çıkan Alder Lake, Intel'in DDR5 ve PCIe 5.0 desteğini ana akım masaüstü platformuna taşıyan ilk nesil olmuştu. Ayrıca LGA1700 soket yapısı ve 600 serisi yonga setleriyle birlikte, uzun süre Intel masaüstü ekosisteminin temelini oluşturdu. 12400F'in ise haen birçok giriş seviyesi PC'de kullanıldığını görüyoruz.

Alder Lake, LGA1700 döneminde birçok kullanıcı için en sorunsuz nesil olarak öne çıktı. Raptor Lake ve sonraki yenilemelerde bazı sistemlerde raporlanan kararlılık sorunları, özellikle DIY pazarında 12. Nesil işlemcilere olan ilgiyi uzun süre canlı tuttu.

Tam Boyutta Gör Intel'in paylaştığı takvime göre, kalan siparişler için son başvuru tarihi 10 Nisan 2026. Etkilenen ürünler için son sipariş tarihi ise 24 Temmuz 2026 olarak belirtiliyor. Bu tarihten sonra verilen siparişler iptal edilemeyecek ve iade edilemeyecek. Son sevkiyatların 22 Ocak 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. Mevcut sistemler çalışmaya devam edecek olsa da, yeni ürün bulunabilirliği büyük ölçüde stoklarla sınırlı kalacak.

Alder Lake sevkiyatlarının tamamen sona ermesiyle birlikte, odağın LGA1851 sonrasındaki yeni masaüstü platformlarına kayması bekleniyor. Bu noktada, LGA1954 soketiyle gelen Nova Lake-S mimarisi Intel'in bir sonraki durağı olacak.

