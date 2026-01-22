Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    12.nesil Intel Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü

    Intel'in LGA1700 platformuna geçişi simgeleyen 12. Nesil Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü. Şirket, masaüstü Alder Lake ürün ailesi için kullanım ömrü sonu sürecini resmen başlattı.

    12.nesil Intel Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni yayınladığı PCN belgeleriyle birlikte 12. Nesil Core "Alder Lake" masaüstü işlemciler için üretimden kaldırma sürecini başlattığını doğruladı. 6 Ocak 2026 tarihli bildirimler, hem belirli 12. Nesil Core modellerini hem de Celeron G-serisi ve Pentium Gold işlemcileri kapsıyor. Aynı süreçte H670, B660 ve Z690 gibi 600 serisi yonga setleri de üretimden kaldırılacak.

    Intel, EOL sürecini başlattı

    Kaçıranlar için 2021'in son çeyreğinde piyasaya çıkan Alder Lake, Intel'in DDR5 ve PCIe 5.0 desteğini ana akım masaüstü platformuna taşıyan ilk nesil olmuştu. Ayrıca LGA1700 soket yapısı ve 600 serisi yonga setleriyle birlikte, uzun süre Intel masaüstü ekosisteminin temelini oluşturdu. 12400F'in ise haen birçok giriş seviyesi PC'de kullanıldığını görüyoruz.

    Alder Lake, LGA1700 döneminde birçok kullanıcı için en sorunsuz nesil olarak öne çıktı. Raptor Lake ve sonraki yenilemelerde bazı sistemlerde raporlanan kararlılık sorunları, özellikle DIY pazarında 12. Nesil işlemcilere olan ilgiyi uzun süre canlı tuttu. 

    12.nesil Intel Alder Lake işlemciler için yolun sonu göründü Tam Boyutta Gör
    Intel'in paylaştığı takvime göre, kalan siparişler için son başvuru tarihi 10 Nisan 2026. Etkilenen ürünler için son sipariş tarihi ise 24 Temmuz 2026 olarak belirtiliyor. Bu tarihten sonra verilen siparişler iptal edilemeyecek ve iade edilemeyecek. Son sevkiyatların 22 Ocak 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. Mevcut sistemler çalışmaya devam edecek olsa da, yeni ürün bulunabilirliği büyük ölçüde stoklarla sınırlı kalacak.

    Alder Lake sevkiyatlarının tamamen sona ermesiyle birlikte, odağın LGA1851 sonrasındaki yeni masaüstü platformlarına kayması bekleniyor. Bu noktada, LGA1954 soketiyle gelen Nova Lake-S mimarisi Intel'in bir sonraki durağı olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka lastik davlumbaza sürtüyor jandarma uzman çavuş olanların yorumları belediye otomat izni birbirine uyumlu nickler göktaşı nereye satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum