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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı

    PCIe 4.0 desteğiyle gelmesi beklenen yeni çipset için tarih gün yüzüne çıktı. Yeni anakartlar fiyat artışıyla gelebilir.
    1 sa.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı
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    AMD bilgisayar dünyasını PCIe 4.0’la tanıştıran ilk taraf olduğu gibi şimdi de PCIe 4.0’u üst seviye bir özellik olmaktan çıkarıp orta seviyeye indirmeyi amaçlıyor.

    16 Haziran'da tanıtılabilir

    Anakart üreticilerine dayandırılan sızıntıya göre AMD B550 yongasetini 16 Haziran’da tanıtacak. Hız aşırtma destekli olacak çipsette PCIe 4.0 standartı 1 adet M.2 yuvasına has tutulacak. Ayrıca desteğin işlemcideki entegre kontrolcü üzerinden sağlanacağını da ekleyelim. İşlemci-yongaseti arasındaki veri aktarımı da X570 yongasetinin aksine PCIe 3.0 standartında gerçekleşecek.

    Ayrıca Bkz. "B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek"

    Bununla birlikte ekran kartının takılacağı PCIe X16 slotu PCIe 3.0 standartında çalışacak. 570’le kıyaslamak gerekirse daha az SATA portuna yer verilecek B550’li anakartlar USB 3.2 Gen 2 portu konusunda kırpılmış şekilde gelecek. Son olarak fiyat konusunda B450 çipseti taşıyan anakartlara göre fiyat artışının beklendiğini de aktaralım.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-b550-motherboards-with-m2-pcie-4-support-would-launch-june-16th.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 9 dk.
    Onu kıs bunu kıs, e o zaman millet neden B450 ya da X570 almasın da bunu alsın? Kötü strateji ve zaten gereğinden çok geç gelen bir ürün gamı.
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 44 dk.
    Ya sızdı haberi artık komik gelmeye başladı. Sızdırmak ortalarda haber olmaz bişi olmaz içerden biri bilgi paylaşır bu bir sızdırmadır. Bildiğin firma fotoğraf vermiş fotoğraf gizli çekilmiş bir fotoğrafta değil tarih vermiş nasıl bir sızdırmadır. Donanımla ilgili olan haberlere bakıyorumda sızdırıldı apple xxx modeli sızdırıldı, samsung xxx modeli sızdırıldı beklenen şeylerin çıkış tarihleri aşağı yukarı belli olan konuların sızdırılması değil bildiğin firma haber vermiş yani. Sızdıran kişilerin akibetiyle ilgili hiç haber görmüyoruz =)
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    interwap (Volkan ) 1 sa.
    Haberdeki detayları kaçırsnları uyaralım.

    Pcie 4.0 sadece 1 adet m2 yuvadına has görünüyor.

    Grafik kart kullanacaksanıxı pcie 3.0.
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    6s 1 sa.
    PCIe 3.0 16x yuvanın darboğaz yaptığı ekran kartı var mı, mesela 2080? Titan vs isterse darboğaz yapsın o seviye ekran kartı alan zaten işi başından sıkı tutar en iyi anakartı alır.
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    viper17 (Ahmet ...) 1 sa.
    Ne ertelediler şu güzelip chipset'i. Sırf bu yüzden sistem toplamadım. Fiyatları X570 e değil de B450 ye benzer umarım. Hoş dolar bu şekilde giderse pek bi anlamı olmayacaktır.
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    sething (Sélahattin Işık) 58 dk. viper17
    mevcut işlemci ve kartlar satılıyor-intel saçmalamakla meşgulken neden taze ekmeği tezgaha atsınlar ki..
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