AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı

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AMD bilgisayar dünyasını PCIe 4.0’la tanıştıran ilk taraf olduğu gibi şimdi de PCIe 4.0’u üst seviye bir özellik olmaktan çıkarıp orta seviyeye indirmeyi amaçlıyor.

16 Haziran'da tanıtılabilir

Anakart üreticilerine dayandırılan sızıntıya göre AMD B550 yongasetini 16 Haziran’da tanıtacak. Hız aşırtma destekli olacak çipsette PCIe 4.0 standartı 1 adet M.2 yuvasına has tutulacak. Ayrıca desteğin işlemcideki entegre kontrolcü üzerinden sağlanacağını da ekleyelim. İşlemci-yongaseti arasındaki veri aktarımı da X570 yongasetinin aksine PCIe 3.0 standartında gerçekleşecek.

Ayrıca Bkz. "B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek"

Bununla birlikte ekran kartının takılacağı PCIe X16 slotu PCIe 3.0 standartında çalışacak. 570’le kıyaslamak gerekirse daha az SATA portuna yer verilecek B550’li anakartlar USB 3.2 Gen 2 portu konusunda kırpılmış şekilde gelecek. Son olarak fiyat konusunda B450 çipseti taşıyan anakartlara göre fiyat artışının beklendiğini de aktaralım.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-b550-motherboards-with-m2-pcie-4-support-would-launch-june-16th.html

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