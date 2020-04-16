B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek

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AM4 soketini ilk duyurduğunda 2020 yılına kadar piyasaya sürülecek tüm işlemciler ve A320 hariç yongasetleri için geriye dönük uyumluluk vadeden AMD sözünde durdu. Yayınlanan liste bunun devam edeceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda 16 çekirdek 32 izlekli Ryzen 9 3950X işlemcisine ev sahipliği yapan dizüstüsünü duyuran XMG’nin taşınabilir bilgisayarı için yayınladığı özellik listesi önemli bir konuyu tekrardan hatırlattı.

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Listeye göre XMG’nin AM4 soketi taşıyan dizüstü bilgisayarı B450 yongaseti taşıyor ve 4. nesil Ryzen işlemcilerle uyumlu olacak. Firmanın erişeceği mikrokod güncelleştirmesine tüm anakart üreticilerinin ulaşacağı düşünülürse AMD verdiği sözün arkasında durmaya devam edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Diğer taraftan B350/X370 yongasetli anakartlar için şu anlık resmi bir açıklama yok ancak AM4 soketi ortak noktası itibariyle ilk nesille birlikte sistem toplayanların yarı yolda kalmaması kuvvetle muhtemel.

Son olarak AMD’nin aksini söylemesine rağmen anakart üreticilerinin kendi insifiyatifini kullanarak Matisse kod adlı işlemciler için güncelleme yayınladığı A320 anakartların durumu ise merak konusu.

Ayrıca Bkz. "Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde"

Eğer destek devam ederse zamanında en ucuzundan çalışan bir anakart alan kullanıcılar dahi güncel işlemciye kavuşma imkanına sahip olabilir. Tabi Son nesilde güç tüketim değerleri de bu konuda önem taşıyor. Hali hazırda undervolt ve bazı ayarlarla Ryzen 9 3950X dahi oyunlarda frekans düşüşü yaşamadan bazı anakartlarla kullanılabiliyor.

https://www.techpowerup.com/265850/amd-ryzen-4000-series-vermeer-cpus-to-be-compatible-with-b450-motherboards

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