Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek

    AMD’nin en çok övündüğü başlıklardan birisi de geriye dönük uyumluluk. XMG’nin paylaştığı liste firmanın sözünü doğrular nitelikte.
    32 dk.
    259
    72
    3
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek
    Tam Boyutta Gör

    AM4 soketini ilk duyurduğunda 2020 yılına kadar piyasaya sürülecek tüm işlemciler ve A320 hariç yongasetleri için geriye dönük uyumluluk vadeden AMD sözünde durdu. Yayınlanan liste bunun devam edeceğine işaret ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda 16 çekirdek 32 izlekli Ryzen 9 3950X işlemcisine ev sahipliği yapan dizüstüsünü duyuran XMG’nin taşınabilir bilgisayarı için yayınladığı özellik listesi önemli bir konuyu tekrardan hatırlattı.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti

    B450 anakartlara Vermeer işlemci desteği

    Listeye göre XMG’nin AM4 soketi taşıyan dizüstü bilgisayarı B450 yongaseti taşıyor ve 4. nesil Ryzen işlemcilerle uyumlu olacak. Firmanın erişeceği mikrokod güncelleştirmesine tüm anakart üreticilerinin ulaşacağı düşünülürse AMD verdiği sözün arkasında durmaya devam edeceği rahatlıkla söylenebilir.

    Diğer taraftan B350/X370 yongasetli anakartlar için şu anlık resmi bir açıklama yok ancak AM4 soketi ortak noktası itibariyle ilk nesille birlikte sistem toplayanların yarı yolda kalmaması kuvvetle muhtemel.

     Son olarak AMD’nin aksini söylemesine rağmen anakart üreticilerinin kendi insifiyatifini kullanarak Matisse kod adlı işlemciler için güncelleme yayınladığı A320 anakartların durumu ise merak konusu.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde"

    Eğer destek devam ederse zamanında en ucuzundan çalışan bir anakart alan kullanıcılar dahi güncel işlemciye kavuşma imkanına sahip olabilir. Tabi Son nesilde güç tüketim değerleri de bu konuda önem taşıyor. Hali hazırda undervolt ve bazı ayarlarla Ryzen 9 3950X dahi oyunlarda frekans düşüşü yaşamadan bazı anakartlarla kullanılabiliyor.



    https://www.techpowerup.com/265850/amd-ryzen-4000-series-vermeer-cpus-to-be-compatible-with-b450-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Adolf Hitler 88 28 dk. yeni yorumcu
    yine mi AMD haberi kusura bakmayın ama artık baydı yani
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FLowme131 (Umut Özmen) 26 dk. Adolf Hitler 88
    Yapmasınlar mı başkanım? Emir ver yakalım dh sunucularını. HEIL HITLER!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 dk. AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN B450 anakartlar 4. nesil Ryzen’larla kullanılabilecek Sonraki Half-Life: Alyx | Nasıl olmuş? Kim ne demiş? 1 sa. Intel Core i7-1165G7 ortaya çıktı: selefinden 1.5 GHz yüksek taban frekansla gelebilir 1 sa. Casper web sitesindeki konfigüratör özelliği sayesinde kolaylıkla sistem toplayabilirsiniz 1 sa. Huawei üretimi TSMC’den kaydırıyor 2 sa. Superonline'daki hız artışının ne zaman sona ereceği belli oldu 2 sa. Lenovo bileşen pazarına adım atıyor 2 sa. Türkiye, koronavirüsle mücadelede günde 40 bin test hedefini aştı 3 sa. Huawei’de üst yönetim değişiyor 3 sa. Tesla modelleri yakında sahibini istediği yere bırakıp kendi kendini park edebilecek 3 sa. Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz! 4 sa. Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunulmadı 4 sa. Gameloft oyunlarını emülasyon ile oynayın 5 sa. Yeni iPhone SE'nin batarya kapasitesi ve merak edilen diğer donanım özellikleri belli oldu 5 sa. McDonald's'ın 5G ürünü kızarmış tavuk çıktı 5 sa. Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı 6 sa. Ford çalışanları sosyal mesafeyi korumak için özel bileklik takacak 6 sa. PlayStation 5 üretimi yavaş ilerliyor; fiyat 'beklentilerin üzerinde' olabilir 6 sa. Nvidia RTX ile seviye atlayan oyun "Minecraft 2.0 mı desek? ilk izlenim" 6 sa. Crysis Remastered resmen ortaya çıktı: Ray tracing ile geliyor 7 sa. Nokia 7.3'ün kamera detayları netleşiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!
    DonanımHaber
    Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı
    DonanımHaber
    Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    sony 40 inc tv aldim monitör olarak kullanıyorum (1080p)
    DH Forum
    Muhalefet partilerinin kanun teklifine katılım oranı %25
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim