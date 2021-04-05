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    AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir

    Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan çiplet tasarımlı AMD GPU’sunun yeni diyagramları gün yüzüne çıktı. AMD geliştirdiği çoklu yonga fikrini daha da verimli hale getirmişe benziyor.
    05 Nisan 2021, 23:05 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Metehan Göktaş
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    AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcilerde izlediği çoklu zar temelli yonga stratejisini ekran kartlarına taşımaya hazırlanıyor.

     

    Çoklu zardan oluşan yonga fikri önemli performans ve maliyet avantajlarına sahip olsa da beraberinde önemli dezavanajlarını da getiriyor. Bunu özellikle de ilk 2 nesil Ryzen işlemcilerde görmüştük. Buna karşın AMD zamanla bu olumsuzlukların üzerine eğilerek daha rekabetçi çözümler sunmayı başardı.

     

    Görünüşe göre firma aynı tasarımı ekran kartlarında da uygulamanın hazırlığı içerisinde. Geçtiğimiz aylarda paylaşılan çoklu zar tasarımlı GPU diyagramlarının ardından yeni çizimler ortaya çıktı.

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    İlk grafiklerin aksine yeni görseller önemli bir güncelleme içeriyor. Özellikle de çoklu zar tasarımında karşılaşılan yongalar arası iletişimde sorunlar ve burada yaşanan gecikmeler ilk diyagramlar sonrasında endişelendirmişti.

    AMD bu sorunu pasif köprü yerine entegre belleğe sahip bir yüksek bant genişlikli aktif köprü konumlandırarak aşmayı hedefliyor. Böylelikle yongalar arası iletişim sağlanırken senkronizasyon da güçlendirilecek.

    AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir
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    Birden fazla zar monolitik GPU gibi çalışabilecek

    Bununla birlikte her çiplette ayrı önbellek yerine aktif köprüde önbellek konumlandırmak farklı zarların pratikte mevcut monolitik GPU’lar gibi çalışmasını sağlayacak. Oyun geliştiricilerinin çipletli GPU’ya özel düzenlemeler yapmasına gerek kalmayacak.

    Kırmızı ekibin açıklamalarına göre bu köprü aynı zamanda hali hazırda son düzey önbelleği olarak RDNA2 mimarili GPU’larda bulunan Infinity Cache ile de bağlantılı olacak.

    Ayrıca Bkz. "300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi"

    Son olarak diyagramların henüz CDNA veya RDNA mimarili yongalara yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmiyor. Grafik renderı alınan iş hatlarını çiplet dizaynına uyarlamak henüz ulaşılabilen bir iş değil. GPGPU kanadında problem olmayan tasarımın nasıl sonuçlar ortaya koyacağını zaman gösterecek.



    https://videocardz.com/newz/amd-latest-gpu-chiplet-patent-reveals-plans-for-active-bridge-chiplet-with-integrated-cache
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Üretim tarafına bir geçin de anlayın yaşanan zorlukları. Şu yorumun bile kolayca yazılması düzgün gösterilmesi için bırakın kullanılan hazır açık kaynak araçlarının uzun uzun hazırlanmasını, donanımhaber'in yaptığı uzun çalışmalar da var. Tabi kullanırken kolay geliyor.
    Basit bir verinin 7/24 gösterilmesi, donanımların sadece firmware update'inin kullanıcıya sunulması(hazırlanması demiyorum!) bile başlı başına bir çalışma.
    Lütfen öyle her şeyin iki tıkla olduğu düşüncesini bir kenara bırakalım, ancak o zaman ülke olarak ileriye gidebiliriz.
    Üretim tarafına bir geçin de anlayın yaşanan zorlukları. Şu yorumun bile kolayca yazılması düzgün gösterilmesi için bırakın kullanılan hazır açık kaynak araçlar...
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl gıdım gıdım uzun vadede veririz satışı uzatırız onun planlaması
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    Sayın DH tanrıları; şu çocuğa artık bir video haber bir video inceleme yakışır, bilginize!

    @fx57 @speedstep
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sayın DH tanrıları; şu çocuğa artık bir video haber bir video inceleme yakışır, bilginize!

    @fx57 @speedstep
    Yanıtla +4
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    nasıl gıdım gıdım uzun vadede veririz satışı uzatırız onun planlaması
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    Üretim tarafına bir geçin de anlayın yaşanan zorlukları. Şu yorumun bile kolayca yazılması düzgün gösterilmesi için bırakın kullanılan hazır açık kaynak araçlarının uzun uzun hazırlanmasını, donanımhaber'in yaptığı uzun çalışmalar da var. Tabi kullanırken kolay geliyor.
    Basit bir verinin 7/24 gösterilmesi, donanımların sadece firmware update'inin kullanıcıya sunulması(hazırlanması demiyorum!) bile başlı başına bir çalışma.
    Lütfen öyle her şeyin iki tıkla olduğu düşüncesini bir kenara bırakalım, ancak o zaman ülke olarak ileriye gidebiliriz.
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