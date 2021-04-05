AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcilerde izlediği çoklu zar temelli yonga stratejisini ekran kartlarına taşımaya hazırlanıyor.

Çoklu zardan oluşan yonga fikri önemli performans ve maliyet avantajlarına sahip olsa da beraberinde önemli dezavanajlarını da getiriyor. Bunu özellikle de ilk 2 nesil Ryzen işlemcilerde görmüştük. Buna karşın AMD zamanla bu olumsuzlukların üzerine eğilerek daha rekabetçi çözümler sunmayı başardı.

Görünüşe göre firma aynı tasarımı ekran kartlarında da uygulamanın hazırlığı içerisinde. Geçtiğimiz aylarda paylaşılan çoklu zar tasarımlı GPU diyagramlarının ardından yeni çizimler ortaya çıktı.

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İlk grafiklerin aksine yeni görseller önemli bir güncelleme içeriyor. Özellikle de çoklu zar tasarımında karşılaşılan yongalar arası iletişimde sorunlar ve burada yaşanan gecikmeler ilk diyagramlar sonrasında endişelendirmişti.

AMD bu sorunu pasif köprü yerine entegre belleğe sahip bir yüksek bant genişlikli aktif köprü konumlandırarak aşmayı hedefliyor. Böylelikle yongalar arası iletişim sağlanırken senkronizasyon da güçlendirilecek.

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Birden fazla zar monolitik GPU gibi çalışabilecek

Bununla birlikte her çiplette ayrı önbellek yerine aktif köprüde önbellek konumlandırmak farklı zarların pratikte mevcut monolitik GPU’lar gibi çalışmasını sağlayacak. Oyun geliştiricilerinin çipletli GPU’ya özel düzenlemeler yapmasına gerek kalmayacak.

Kırmızı ekibin açıklamalarına göre bu köprü aynı zamanda hali hazırda son düzey önbelleği olarak RDNA2 mimarili GPU’larda bulunan Infinity Cache ile de bağlantılı olacak.

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Son olarak diyagramların henüz CDNA veya RDNA mimarili yongalara yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmiyor. Grafik renderı alınan iş hatlarını çiplet dizaynına uyarlamak henüz ulaşılabilen bir iş değil. GPGPU kanadında problem olmayan tasarımın nasıl sonuçlar ortaya koyacağını zaman gösterecek.

https://videocardz.com/newz/amd-latest-gpu-chiplet-patent-reveals-plans-for-active-bridge-chiplet-with-integrated-cache

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