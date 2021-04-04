300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi

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GPU devinin ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak duyurduğu madencilik odaklı kartlar kripto para çiftliklerine doğru yola çıkmaya başladı.

Nvidia’nın başlangıçta yılın ilk çeyreğini hedeflediği CMP HX serisi kartların gönderimine gecikmeli de olsa başlandı. Bununla birlikte Çin’de kripto para kazma çiftliklerine yönelik yasaklar yürürlüğe konuldu.

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Ucuz elektrik madencileri bir araya toplamıştı

Dünya’da madencilik için gerekli elektriğin %65’inin harcandığı tahmin edilen Çin daha önceleri ucuz elektriği nedeniyle madencilerin çiftlik kurmak için tercih ettiği bölgelerin başında geliyordu. Yönetimin uyguladığı yasak sonrası çevre ülkelere dağılan madenciler görünüşe göre halen Çin’de kazmaya devam etmeye çalışıyor.

Hong Kong yönetiminin gümrük sürecinde yakaladığı 300 adet Nvidia CMP 30HX ekran kartı bunun bir göstergesi. Görselleri paylaşılan kartlar GTX 1660 Super ile aynı GPU’yu, TU116’yı kullanırken 1408 CUDA çekirdeğini barındırıyor.

6 GB GDDR6 belekli modeller görüntü çıkışı veremezken flashlanarak daha sonraları herhangi bir oyuncu kartına dönüştürülemeyecek.

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Bir önceki madenci krizinin son döneminde üretilen GTX 1060 tabanlı madenci kartlarından anakart üzerindeki görüntü çıkışları üzerinden görüntü alınarak oyun oynansa da Nvidia hızlı bir şekilde bu yolu engellemişti.

https://videocardz.com/newz/hong-kong-authorities-foil-smuggling-attempt-of-300-nvidia-cmp-30hx-mining-cards

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