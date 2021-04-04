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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi

    Nvidia’nın madencilere özel geliştireceği kartlar gecikmeli olsa da ilk sahiplerine ulaşmaya başladı. Bununla birlikte bazı bölgelerde madenciliğe kısıtlamalara gidilmeye başlandı.
    04 Nisan 2021, 20:00 (1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi
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    GPU devinin ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak duyurduğu madencilik odaklı kartlar kripto para çiftliklerine doğru yola çıkmaya başladı.

    Nvidia’nın başlangıçta yılın ilk çeyreğini hedeflediği CMP HX serisi kartların gönderimine gecikmeli de olsa başlandı. Bununla birlikte Çin’de kripto para kazma çiftliklerine yönelik yasaklar yürürlüğe konuldu.

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    Ucuz elektrik madencileri bir araya toplamıştı

    Dünya’da madencilik için gerekli elektriğin %65’inin harcandığı tahmin edilen Çin daha önceleri ucuz elektriği nedeniyle madencilerin çiftlik kurmak için tercih ettiği bölgelerin başında geliyordu. Yönetimin uyguladığı yasak sonrası çevre ülkelere dağılan madenciler görünüşe göre halen Çin’de kazmaya devam etmeye çalışıyor.

    Hong Kong yönetiminin gümrük sürecinde yakaladığı 300 adet Nvidia CMP 30HX ekran kartı bunun bir göstergesi. Görselleri paylaşılan kartlar GTX 1660 Super ile aynı GPU’yu, TU116’yı kullanırken 1408 CUDA çekirdeğini barındırıyor.

    6 GB GDDR6 belekli modeller görüntü çıkışı veremezken flashlanarak daha sonraları herhangi bir oyuncu kartına dönüştürülemeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş"

    Bir önceki madenci krizinin son döneminde üretilen GTX 1060 tabanlı madenci kartlarından anakart üzerindeki görüntü çıkışları üzerinden görüntü alınarak oyun oynansa da Nvidia hızlı bir şekilde bu yolu engellemişti.



    https://videocardz.com/newz/hong-kong-authorities-foil-smuggling-attempt-of-300-nvidia-cmp-30hx-mining-cards
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    Bloodin 1 gün önce

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    java (Kaya Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı işinin iyice cılkı çıkmaya başladı... Kazıcılar artık uyuşturucu gibi kart kaçırmaya başladı...
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Madencilik tüm ülkelerde yasaklanmalı boşuna elektrik israfı.

    Adamlar ne oyunlar çeviriyor , azıcık havucun ucunu gösterip ...

    Boşuna elektrik tüketimi boşuna soğutma masrafı boşuna binlerce ekran kartı bilgisayar donanımı ve bu binlerce bilgisayarın boşuna kullanılışı

    Ve boşa geçen zaman

    Kripto madenciliği ülkemizde yasaklansın kaynaklar israf olmasın..
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    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu maden haberlerini görünce sinirlerim bozuluyor valla.
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    celme42 (Hüseyin Mert Taş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Acil alıp artık oyun oynamak isteyen adamın ilk sistemini kuracak herif için hoş değil.. Lakin ben artık farklı bakmaya başladım, koronalı yaşama adapte olunması akabinde bir de kripto para piyasası düşüşe geçerse piyasada zibilyon tane kart olacak ve hepsi ucuz ucuz gidecek.. Hadi diyelim piyasa gücünü korudu bu adamlar özel kazım kartlarına yavaş yavaş geçmeye başlayacak.. Nvıdıa oyuncu tarafında olduğu gibi giriş, orta , yüksek olarak kartlar yapabilir..
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu 4-5 senede dünya iyicene boka sardı. Sonumuz hayrolsun..
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    java (Kaya Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran kartı işinin iyice cılkı çıkmaya başladı... Kazıcılar artık uyuşturucu gibi kart kaçırmaya başladı...
    Yanıtla +9
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    O omer1739 (ömer er) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç Mh kazıyo ki
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    kaptan666 (Ridvan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) omer1739
    25 Mh, 750$ diye hatırımda kalmış
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