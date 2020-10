AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartlarının tanıtımı etkileyici performans artışı ve 7 nm nodunda hacimli verimliliğiyle gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte önemli teknolojiler de sunuldu.

DirectX 12 Ultimate ile yaygın kullanıma geçecek teknolojiler

AMD RDNA2 mimarisiyle birlikte DXR 12 Ultimate’a destek sunuyor. Böylelike sıkça eleştirilen ışın izleme başlığı artık dezavantaj olmaktan çıkacak.

Üstelik API’nın Microsoft tarafından geliştirilmesi ve konsol tarafında da aynı mimariye yer verilmesi AMD’nin stratejisinin oyunculara hızla yaygın kullanıma geçecek bir teknoloji kazandıracağı düşünülüyor.

DirectX 12 Ultimate’ın odaklandığı 4 başlık olan DirectX Ray Tracing, Variable Rate Shading, Mesh Shaders ve Sampler Feedback ise hem geliştiricilerin hem de oyuncuların yüzünü güldürecek.

Mesh Shaders ile destekli oyunlarda geometri hesaplamaları kaydadeğer ölçüde değişirken Sampler Feedback sayesinde geliştiriciler doku kullanımını daha detaylı inceleyerek daha verimli bir VRAM kullanımı sunabilecekler. DirectStorage API'sine destek sunulacak yeni kartlarla birlikte oyun yükleme sürelerinde de iyileşme yaşanacak

Işın izleme desteğine ek olarak AMD performans artışı ve keskinleştirmeye yönelik Fidelity FX teknolojilerini de tanıttı. Variable Rate Shading ile performans artışı sağlanmasının yanı sıra gürültü azaltma, yansımalar ve kontrast tabanlı çözünürlük iyileştirme sunacak Fidelity FX AMD’nin yarın duyuracağı 35 oyunda kullanılacak. Şimdilik paylaşılan yapımlarsa Dirt 5, Godfall, World of Warcraft: Shadowlands, The Rift Breakers ve Far Cry 6 şeklinde.

