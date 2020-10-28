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    AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar

    RX 6000 tanıtımının ilgi çeken başlıklarından birisi de AMD’nin Nvidia’ya karşı hazırladığı teknolojileriydi. Işın izleme ve çeşitli görsel iyileştirmeler geniş çapta kullanım bulacak.
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    Metehan Göktaş
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    AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar
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    Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili kartlarının tanıtımı etkileyici performans artışı ve 7 nm nodunda hacimli verimliliğiyle gündemdeki yerini aldı. Bununla birlikte önemli teknolojiler de sunuldu.

    DirectX 12 Ultimate ile yaygın kullanıma geçecek teknolojiler

    AMD RDNA2 mimarisiyle birlikte DXR 12 Ultimate’a destek sunuyor. Böylelike sıkça eleştirilen ışın izleme başlığı artık dezavantaj olmaktan çıkacak.

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    Üstelik API’nın Microsoft tarafından geliştirilmesi ve konsol tarafında da aynı mimariye yer verilmesi AMD’nin stratejisinin oyunculara hızla yaygın kullanıma geçecek bir teknoloji kazandıracağı düşünülüyor.

    DirectX 12 Ultimate’ın odaklandığı 4 başlık olan DirectX Ray Tracing, Variable Rate Shading, Mesh Shaders ve Sampler Feedback ise hem geliştiricilerin hem de oyuncuların yüzünü güldürecek.

    AMD’nin Ray Tracing ve DLSS’e rakip teknolojileri, ilk destekleyecek oyunlar
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    Mesh Shaders ile destekli oyunlarda geometri hesaplamaları kaydadeğer ölçüde değişirken Sampler Feedback sayesinde geliştiriciler doku kullanımını daha detaylı inceleyerek daha verimli bir VRAM kullanımı sunabilecekler. DirectStorage API'sine destek sunulacak yeni kartlarla birlikte oyun yükleme sürelerinde de iyileşme yaşanacak

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"

    Işın izleme desteğine ek olarak AMD performans artışı ve keskinleştirmeye yönelik Fidelity FX teknolojilerini de tanıttı. Variable Rate Shading ile performans artışı sağlanmasının yanı sıra gürültü azaltma, yansımalar ve kontrast tabanlı çözünürlük iyileştirme sunacak Fidelity FX AMD’nin yarın duyuracağı 35 oyunda kullanılacak. Şimdilik paylaşılan yapımlarsa Dirt 5, Godfall, World of Warcraft: Shadowlands, The Rift Breakers ve Far Cry 6 şeklinde.



    https://www.anandtech.com/show/16202/amd-reveals-the-radeon-rx-6000-series-rdna2-starts-at-the-highend-coming-november-18th/2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S.Soylu (Sergen Soylu) 1 sa. en beğenilen
    AMD forever Şaka bi yana 3000 serisine üç aşağı beş yukarı denk kartların gelmesi son tüketici için güzel. Her ne kadar ülkemizde çoğu kişi için hayal olsa da avrupa ve amerikadaki oyuncular için güzel bir gelişme
    AMD forever [resim] Şaka bi yana 3000 serisine üç aşağı beş yukarı denk kartların gelmesi son tüketici için güzel. Her ne kadar ülkemizde çoğu kişi için hayal ols...
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa.
    Fidelity fx hali hazırda varolan güzel bir teknoloji ancak bunun haricindeki teknolojiler bugune kadar başarılı olamadı. Yeni duyurulan teknolojileride bana zerre umut vermiyor.



    Umarım yanılırım
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    S.Soylu (Sergen Soylu) 1 sa. en beğenilen
    AMD forever Şaka bi yana 3000 serisine üç aşağı beş yukarı denk kartların gelmesi son tüketici için güzel. Her ne kadar ülkemizde çoğu kişi için hayal olsa da avrupa ve amerikadaki oyuncular için güzel bir gelişme
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