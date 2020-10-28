AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi

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AMD nihayet sabırsızlıkla beklenen RX 6000 serisini tanıttı. Yeni kartlar kırmızı ekipten yıllardır özlenen hamlenin geldiği aile olmasının yanı sıra GPU piyasasında da rekabeti kızıştıracak.

RDNA 2’nin donanım kanadındaki getirilerine kısaca göz atacak olursak aynı nodda %50 verimli yapıya sahip yongalar RX 5700 XT’in iki katı performans sunuyor.

Bunun arkasındaki etkenlerse temel olarak yüksek frekans, tasarım optimizasyonları ve yeni Infinity Cache olarak sıralanabilir.

Yonganın derinliklerinde ise gelişmiş frekans denetimi, agresif pipeline dengesi ve bant genişliğinin daha verimli kullanılması adına yeniden tasarlanmış veri yolları tablonun ortaya çıkmasında katkısı olanlar olarak sunuldu.

RTX 3090'ı endişelendiren AMD kart

Üst seviye ile başlamak gerekirse, Big Navi GPU’sunun tamamı açık haline yer verilen RX 6900 XT, AMD’nin yıllardır Nvidia’ya bıraktığı en yüksek performansı isteyen kullanıcılara hitap eden bir kart. Model RTX 3090’da olduğu gibi fiyat performans oranı kardeşinden bir nebze düşük olsa da detaylarıyla dudak uçuklatıyor.

80 CU içerisinde tahminlere göre 5120 shader taşıyan GPU 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebiliyor. Yongaya eşlik eden VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 bellekleri olmuş.

Frekansı bilinmese de 16 Gbps seviyesinin beklendiği bellekler her ne kadar RTX 3090’ın GDDR6X birimleri karşısında sönük kalsa da GDDR6’nın iki katı bant genişliği sunan 128 MB’lık Infinity Cache ki daha sonra değineceğiz, işleri değiştiren detay olarak görülüyor.

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Kartın kardeşi RX 6800 XT’den daha kaslı yapısına rağmen 300 watt’lık TBP’nin korunması ise diğer RDNA2 mimarili kartlardaki %50 verimlilik artışından daha fazlasına, %65’lik iyileştirmeyle sonuçlanmış. TBP açısından değerlendirmek gerekirse RTX 3090 için belirtilen değer 350 watt seviyesinde.

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4K oyun testlerini de paylaşan AMD’nin slaytına göre rage mode ve smart acces’in etkin olduğu senaryo’da RTX 3090’ın bir tık önünde yer alan bir karttan söz ediyoruz. Modelin fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenirken kullanıcıların 8 Aralık’ı beklemesi gerekecek.

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Tanıtımda Ryzen 5000 etkinliği sonrasında ortalığı karıştıran gizemli RX 6000 kartının 72 CU ile gelen RX 6800 XT olduğu anlaşıldı.

RTX 3080’in hedef alındığı modelde GPU frekansı game clock ve boost frekansı için 2015/2250 MHz olarak belirlenirken GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ağabeyinde olduğu gibi 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 birimleri olduğu görülüyor. Kartta 128 MB’lık Infinity Cache’nin sürdürülmesi oldukça olumlu karşılanacağa benziyor.

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4K’da oldukça etkileyici kare yenileme hızına ulaşan modelin 2K’daki konumu ise RTX 3080’le başa baş olsa da bir nebze önde olduğu söylenebilir.

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AMD’nin yeni teknolojileri Rage mode ve Smart Memory Access’in aktive edildiği senaryoda ise kartın RTX 3080’i daha rahat bir şekilde geride bıraktığı sonuçlar paylaşılmış.

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Kırmızı ekip modelini RTX 3080’den 50 dolar daha uygun fiyattan, 649 dolardan önümüzdeki ayın 18’inde satışa sunacak. Ayrıca RX 6800 XT'nin 20 watt'lık TBP avantajıyla 300 watt'lık ısıl tasarım gücüyle geleceğini de ekleyelim.

Her ne kadar RTX 3090 gibi üst segment olmasa da model Nvidia cephesindeki RTX 3080’de olduğu gibi performans tutkunu oyuncuların en çok el ovuşturacağı kart olarak görülüyor.

Hem cep yakmayacak 4K deneyimi yaşatacak kart

AMD’nin tanıtımdaki fiyat performans dengesi en ön planda tuttuğu modeli ise RX 6800 oldu. Üçlünün içerisinde satışların çoğunu üstlenmesi beklenen kartta Navi 21 GPU’sunun %25’i kırpılarak 60 CU’ya ulaşılmış. Bu haliyle kart 13.9 TFLOPS’luk FP32 performansı ortaya koyarak RX 6800 XT’nin %75’i seviyesinde dolaşıyor.

GPU’nun 1815/2105 MHz’lik frekanslara ulaşacağı kartta VRAM ünitesi ağabeylerinde olduğu gibi 16 GB’lık 256-bit GDDR6 belleklerden ve 128 MB’lık Infinity Cache’den oluşuyor.

Model’de bellek frekansının 14 Gbps’e düşürülmesi olası görülürken orta segment kartta 128 MB’lık Infinity Cache’ten taviz verilmemesi yüz güldüren bir tercih.

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250 watt’lık TBP’siyle RDNA2’nin daha mütevazi güç seviyelerindeki başarısının sergileneceği RX 6800 AMD’nin slaytlarına göre 4K’da tatmin edici sonuçlar ortaya koyabilmiş.

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Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı"

Bundan da önemlisi ise Nvidia’nın 1200 dolardan satışa sunulan RTX 2080 Ti çözümüyle kıyasa göre 579 dolarlık kart önde yer almış. Modelin raflardaki yerini alacağı tarih olaraksa 18 Kasım'a işaret edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=oHpgu-cTjyM

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