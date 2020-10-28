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    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi

    Kırmızı ekip uzun yılların ardından üst seviyede Nvidia’nın karşısına çıktığı RX 6000 serisini tanıttı. RX 6900 XT performansı ve verimliliğiyle Nvidia’yı zora sokacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
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    AMD nihayet sabırsızlıkla beklenen RX 6000 serisini tanıttı. Yeni kartlar kırmızı ekipten yıllardır özlenen hamlenin geldiği aile olmasının yanı sıra GPU piyasasında da rekabeti kızıştıracak.

    RDNA 2’nin donanım kanadındaki getirilerine kısaca göz atacak olursak aynı nodda %50 verimli yapıya sahip yongalar RX 5700 XT’in iki katı performans sunuyor.

    Bunun arkasındaki etkenlerse temel olarak yüksek frekans, tasarım optimizasyonları ve yeni Infinity Cache olarak sıralanabilir.

    Yonganın derinliklerinde ise gelişmiş frekans denetimi, agresif pipeline dengesi ve bant genişliğinin daha verimli kullanılması adına yeniden tasarlanmış veri yolları tablonun ortaya çıkmasında katkısı olanlar olarak sunuldu.

    RTX 3090'ı endişelendiren AMD kart

    Üst seviye ile başlamak gerekirse, Big Navi GPU’sunun tamamı açık haline yer verilen RX 6900 XT, AMD’nin yıllardır Nvidia’ya bıraktığı en yüksek performansı isteyen kullanıcılara hitap eden bir kart. Model RTX 3090’da olduğu gibi fiyat performans oranı kardeşinden bir nebze düşük olsa da detaylarıyla dudak uçuklatıyor.

     

    80 CU içerisinde tahminlere göre 5120 shader taşıyan GPU 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebiliyor. Yongaya eşlik eden VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 bellekleri olmuş.

    Frekansı bilinmese de 16 Gbps seviyesinin beklendiği bellekler her ne kadar RTX 3090’ın GDDR6X birimleri karşısında sönük kalsa da GDDR6’nın iki katı bant genişliği sunan 128 MB’lık Infinity Cache ki daha sonra değineceğiz, işleri değiştiren detay olarak görülüyor.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
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    Kartın kardeşi RX 6800 XT’den daha kaslı yapısına rağmen 300 watt’lık TBP’nin korunması ise diğer RDNA2 mimarili kartlardaki %50 verimlilik artışından daha fazlasına, %65’lik iyileştirmeyle sonuçlanmış. TBP açısından değerlendirmek gerekirse RTX 3090 için belirtilen değer 350 watt seviyesinde.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

    4K oyun testlerini de paylaşan AMD’nin slaytına göre rage mode ve smart acces’in etkin olduğu senaryo’da RTX 3090’ın bir tık önünde yer alan bir karttan söz ediyoruz. Modelin fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenirken kullanıcıların 8 Aralık’ı beklemesi gerekecek.

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    Ryzen 5000 tanıtımında merak edilen kart: RX 6800 XT

    Tanıtımda Ryzen 5000 etkinliği sonrasında ortalığı karıştıran gizemli RX 6000 kartının 72 CU ile gelen RX 6800 XT olduğu anlaşıldı.

    RTX 3080’in hedef alındığı modelde GPU frekansı  game clock ve boost frekansı için 2015/2250 MHz olarak belirlenirken GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ağabeyinde olduğu gibi 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 birimleri olduğu görülüyor. Kartta 128 MB’lık Infinity Cache’nin sürdürülmesi oldukça olumlu karşılanacağa benziyor.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

    4K’da oldukça etkileyici kare yenileme hızına ulaşan modelin 2K’daki konumu ise RTX 3080’le başa baş olsa da bir nebze önde olduğu söylenebilir.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin yeni teknolojileri Rage mode ve Smart Memory Access’in aktive edildiği senaryoda ise kartın RTX 3080’i daha rahat bir şekilde geride bıraktığı sonuçlar paylaşılmış.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

     

    Kırmızı ekip modelini RTX 3080’den 50 dolar daha uygun fiyattan, 649 dolardan önümüzdeki ayın 18’inde satışa sunacak. Ayrıca RX 6800 XT'nin 20 watt'lık TBP avantajıyla 300 watt'lık ısıl tasarım gücüyle geleceğini de ekleyelim.

    Her ne kadar RTX 3090 gibi üst segment olmasa  da model Nvidia cephesindeki RTX 3080’de olduğu gibi performans tutkunu oyuncuların en çok el ovuşturacağı kart olarak görülüyor.

    Hem cep yakmayacak 4K deneyimi yaşatacak kart

    AMD’nin tanıtımdaki fiyat performans dengesi en ön planda tuttuğu modeli ise RX 6800 oldu. Üçlünün içerisinde satışların çoğunu üstlenmesi beklenen kartta Navi 21 GPU’sunun %25’i kırpılarak 60 CU’ya ulaşılmış. Bu haliyle kart 13.9 TFLOPS’luk FP32 performansı ortaya koyarak RX 6800 XT’nin %75’i seviyesinde dolaşıyor.

    GPU’nun 1815/2105 MHz’lik frekanslara ulaşacağı kartta VRAM ünitesi ağabeylerinde olduğu gibi 16 GB’lık 256-bit GDDR6 belleklerden ve 128 MB’lık Infinity Cache’den oluşuyor.

    Model’de bellek frekansının 14 Gbps’e düşürülmesi olası görülürken orta segment kartta 128 MB’lık Infinity Cache’ten taviz verilmemesi yüz güldüren bir tercih.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

    250 watt’lık TBP’siyle RDNA2’nin daha mütevazi güç seviyelerindeki başarısının sergileneceği RX 6800 AMD’nin slaytlarına göre 4K’da tatmin edici sonuçlar ortaya koyabilmiş.

    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı"

    Bundan da önemlisi ise Nvidia’nın 1200 dolardan satışa sunulan RTX 2080 Ti çözümüyle kıyasa göre 579 dolarlık kart önde yer almış. Modelin raflardaki yerini alacağı tarih olaraksa 18 Kasım'a işaret edildi.



    https://www.youtube.com/watch?v=oHpgu-cTjyM Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Böyle adamları sitenizde genel yayın yönetmeni yaptığınız sürece bir halt olmaz artık bu siteden. Şu egoisti bir kovamadınız gitti. Mesut çevik hani Amd, Nvidia'yı gecemezdi ? Noldu ? Hani Nvidia'nın fiyatları aşagıya cekmesinin Amd ile alakası yoktu, bize hayal dünyasında yaşayan cahiller diyordun. En büyük cahil ve egoist kimmiş ? Azcık onurun varsa cıkar özür dilersin ama nerde. Hala cıkmıs sosyal medyadan 6000 serisinin fiyatları düşündürücü yazıyor. Nvidia fiyatları acıkladıgında Nvidia'nın twitch hesabında göbek atmadıgın kalmıstı be. Yazık, sponsorluk Türkiye'de objektif ve bağımsız editörlüğü öldürmüş.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Böyle adamları sitenizde genel yayın yönetmeni yaptığınız sürece bir halt olmaz artık bu siteden. Şu egoisti bir kovamadınız gitti. Mesut çevik hani Amd, Nvidia...
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    8 Yanıt Yanıtla +153
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    lAxiosl 3 sa. smalsrol
    Bu Dingil Mesut’u kimse iplemiyor forumda. Boşver aga takma o gereksizi.
    1 Yanıt Yanıtla +73
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 3 sa. smalsrol
    Onu kaale alan var mı ya apple ve nvidia fanboyunun bayrak sallayanı.Editörlüğüde bıraksın kendi youtube kanalına içerik çeksin twitch yayıncısı olup donate bar açsın anca
    Onu kaale alan var mı ya apple ve nvidia fanboyunun bayrak sallayanı.Editörlüğüde bıraksın kendi youtube kanalına içerik çeksin twitch yayıncısı olup donate bar...
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    1 Yanıt Yanıtla +64
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    Yorumlar (62) Yorum Yaz Forumda Gör
    samsunum55 50 sn.
    3070 almayı düşünüyordum ama bu kartlar çok hoş olmuş. En iyisi bütün kartlar çıkıp piyasanın oturmasını beklemek. Hangisi ucuzsa o alınır. Gerçi piyasanın oturmasını beklerken kartlar pahallanacak muhtemelen ya bakalım hayırlısı.
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    Pumpkinduke2079 2 dk. yeni yorumcu
    fanboylar boşuna sevinmeyin. Dolar almış başına gitmişken bu fiyatlara anca avcunuzu yalarsınız. Eskiden amd fiyat performans demekti , şimdi Apple gibi şov yapıp fiyatları arttırmaktan başka birşey yapmıyor. Fanboylar da fiyatlar arttıkça seviniyor bravo size.
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 13 dk.
    Her zaman söyledim, söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, siz istediğiniz kadar AMD den nefret edin, rekabet daima kullanıcıya yansır. Tamam bizim belki paramız pul olduğu için ağzımız sulanarak bu kartlara bakıyoruz ama, bu rekabet sayesinde en azından daha uygun fiyatlarla daha iyi donanımlar alabiliyoruz. Yaşasın AMD!
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    hopeyoung 28 dk.
    Adamlar kart duyurdu, satışa sundu falan ama kaç ay geçti kart falan göremedik. Herhalde amd tanıtımını bekliyorlardı.
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    fthddn (fatih didin) 32 dk.
    donanimhaberin sahibi mesut çevik mi? siteye zarar veriyor. Neden barındırıyor bu sitede? Veya kullanıcıya hitap eden bir site olsuğunu düşünüyorum hala ben bu sitenin. Bu arada ergen değilim mesut çevik. Sosyal medyamda yok ama sende ergen değilsin arkadaşlar sağolsun nasıl paraya taptığını ve paranın gücüyle klavye delikanlısı olduğunu ss lerden görüyoruz. Sokakta arkana bakarak yürü yüzün diğer insanların arasında sırıtıyor
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    kraix (Uğur ) 35 dk.
    Erdi bey ve Burak şolt hariç at çöpe gitsin.



    Mesut böyle değildi de son zamanlarda bir haller oldu ona. Ne olduysa bilmiyorum ama gün geçmiyor ki daha da kötü bir üsluba bürünmesin...



    Fazlasıyla taraflı olmaya başladı artık sponsor destekliyse de bunu üslubuyla yapmalı.



    İnsanları veya firmaları alaya alarak değil.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 54 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 57 dk.
    Yorumları şimdi okudum ama bir kaç kelam etmek istiyorum.

    Mesut Çevik’i “insan” olarak sevmem, sevmediğimi de sık sık dile getirmekten çekinmem. Gerek bana narsist gelen yapısı olsun, gerek insanlarla iletişimi olsun, burnunun havada oluşu olsun, YouTube kanalındaki samimi görünmeye çalışan yapmacık duruşu olsun sevmiyorum adamı.

    Ama, fakat, lakin: Türkiye’de teknoloji editörlüğü konusunda “en iyi” olarak görebileceğimiz bir kaç adamdan biridir. Bana göre bilgi donanım vs olarak 1)Erdi Özüağ ise 2 olmasa bile 3 kesinlikle Mesut Çevik olurdu. Mesut Çevik’in iyi bir editör olduğuna inanıyorum ve biliyorum. Ha tabi insanlarla iletişimi son zamanlarda iyice saçmalamış anladığım kadarıyla, eskiden bu kadar değildi. Zannedersem büyük patron (Gün Oksay) , Mesut Çevik’e sınırsız çek vermiş, Mesut da bu güvenle sonuna kadar ilerliyor, Mesut DH’yi bırakıp gittiğinde DH’den enkaz kalacaktır sanırım.

    AMD, Nvidia konusunda ise; Mesut Çevik, AMD hakkında çok sızıntı çıkmadığını haliyle ses getirecek ekran kartı üretmeyeceğini tahmin ettiğini söyledi. Ha tabi, taraflı olduğu için mi böyle söyledi, böyle söylediği için mi şu an taraflı görünüyor bilemem.

    Tüm bunlara ek olarak, insani kısma da bakalım biraz. Mesut para yemiyordur, tarafsızdır, firma baskı yapmıyordur vs. fakat firmalarla bi yakınlık olabilir bir zamandan sonra. Atıyorum Nvidia tüm etkinliklere çağırır, inceleme ürünlerini ilk yollar vs. günün sonunda ister istemez Mesut Çevik değil editör kişi “Nvidia daha iyi bir firma” diye düşünüp yorumlarını ona göre şekillendirebilir; Bu da normal ve insani bir davranıştır.

    Bu kadar kişinin Mesut Çevik’i taşlamasının nedeninin, forumdaki kişilerin, Türkiye’deki alım gücünden mütevellit ekseriyetle AMD kullanması olarak görüyorum ben esasen. Bir marka tutuluyor gibi ve Mesut Çevik aykırı yorum yapıyor diye taşa tutulmuş sanki. Mesut Çevik’i NVidia fanboyluğu ile eleştiriyorsunuz ama siz de AMD fanboyu olduğu için taşlıyorsunuz sanki?

    Bilemiyorum Altan, Mesut Çevik’e sempati duymaya başladım yorumu yazarken
    2 Yanıt Yanıtla
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    smalsrol (Volkan Küçük) 40 dk. Silent Guardian
    Güzel güzel yazmışsın eyvallah. Ve sen de bizi Amd fanboyu olmakla ve pahalı ürünlere erişemediğimizden kullandığımız ürünü savunmamıza bağlamışsın. Öncelikle şunu bilmeni isterim, şuan evimde Nvidia 1070 ti kullanıyorum, yani senin mantığına göre benim Nvidia fanı olmam gerekir ? Ama ben hiçbir firmanın fanı değilim. Nvidia 3000 serisini duyurdugunda Mesut havalara ucmus, fiyatı şöyle iyi böyle iyi diye konusuyordu. Ben de ona " Nvidia kullanıcı dostu olduğu için mi fiyatları düşürdü yani ? Hiçbiri babamızın firması değil, Amd Big Navi ile Nvidia'nın elini zorladı o yüzden fiyatlar aşağıya çekildi, bunun hakkında tonla sızıntı var" dedim ve tüm sızıntıların linklerini videolarını gönderdim. Onun bana cevabı ne oldu biliyor musun ? Benim en üstteki yorumumu okursan görürsün, beni cahillik ve hayal dünyasında gezmekle itham etti ve engelledi. Uzun uzun anlatmayacağım aynı şeyleri. Mesut eskiden iyi bir editör olabilir, ama şuan sadece kendisine bedava gelen deneme sürümleri, bedava iphonelar, bedava nvidia kartları, bedava ipadler, bedava monitör ve Tv lere bakıyor. İnsanlarla iletişimi tamamen kapalı, eleştiriyi asla kaldıramıyor, hemen küçümsemeye başlıyor, üstünlük kurmaya kalkıyor. Koskoca donanım haber, apple telefon duyuracağı zaman koskoca banner acıyor, 30 haber ard arda yapıyor, konu sponsorları olmayan Amd olunca tek bir haberle geçiştiriyorlar. Bu mudur teknoloji sitesi olmak ? Bu mudur bağımsız habercilik ? Yabancı basını takip edin de gerçek editörlük nasıl olurmuş görün, Jay2cent Nvidia söylediklerime cok kızacak ama " f.ck you Nvidia" , bizim hiçbir markaya bağımlılığımız yok diyebiliyor, donanımhaber ya da Mesut bunu diyebiliyor mu ?
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 22 dk. Silent Guardian
    Okşamalı sevişmeli 3080 videosunu seyretmiş miydiniz?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mrt242 1 sa. yeni yorumcu
    Ben gene bekleyeceğim 5700xt de siyah ekran la uzun süre boğuştuktan sonra satmış biriyim umarım düzeltirler sürücüleri ama pekte inancım kalmadı o konuda ve dlss var o yüzden bir tık nvıdıa alma taraftarıyım zaten bi çıksınlar ortalık bi karışsın falan
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    bedo20 (Bedri Andaç ) 1 sa.
    cCc AMD cCc
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    3898 kez okundu.
    55 kişi, toplam 62 yorum yazdı.

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