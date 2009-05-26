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AMD Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 2 Haziran'da lanse ediliyor

9 yıl
31,6b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 2 Haziran'da lanse ediliyor
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AMD'nin bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Athlon II X2 X250 ve Phenom II X2 550 Black Edition işlemcilerinin önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarıyla eş zamanlı olarak 2 Haziran tarihinde lanse edilecekleri belirtilmekte.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı K10.5 mimarili yeni işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition, aslında Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 tasarımının kırpılmış bir versiyonu yani bu modelde diğer iki çekirdek kapalı olarak gelirken aktif olmayan diğer iki çekirdeğin açılıp açılamayacağı konusu ise henüz bilinmiyor.

3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısık güç tasarımına sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci, DDR3 bellek desteği sunduğu gibi Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD'nin 100$ altı işlemci pazarı için hazırladığı bir diğer ve daha ekonomik çift çekirdekli model ise Athlon II X2 250 olacak.

Regor kod adını taşıyan ve 3GHz'de çalışan Athlon II X2 250 işlemcisi, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. Phenom II X2 550 Black Edition modelinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip olmayan ancak L2 bellek kapasitesi 2MB olarak belirlenen işlemci de Soket AM3 formunda olacak.

Yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacakleri belirtilen çift çekirdekli yeni işlemcilerin 2 Haziran'da lanse edilecekleri bildirilirken fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben şuanda amd phenom II X2 550 işlmci kullanıyorum henüz alalı bikaç gün oldu ama şuan için memnunum fakat işlemci almayı düşünenlere bir önerim var bence bu işlemciye 170 tl verene kadar 190 tl ye aynı işlemcinin core quad 555 serisini alın iki işlemci arasında fark olacağını düşünüyorum..
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XPUForce 9 yıl
X2'ler daha mı iyi overclock oluyor acaba? AMD aniden X2'lere yöneldi.(En azından ben öyle anladım)
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Ottoman55 9 yıl
e7000 serisine tercihmi edilebilecek işlemci dedi bir arkadaş, 7 senedir amd kullanıyorum, e7200 işlemci kullanalı 2-3 ay oldu. 3d markda amd 5200 x2 ile oc la hd3870le 17000aldıracam diye canım çıkıyodu. e7200e bira oc attım, bi 3d mark sonuç 22000. ne kasılma ne donma ne de oc sonrası mavi ekran. hayatımda kullandığım en stabil işlemci. fiyatları aynı olacaksa e7000 sersini tercih ederim. Başım ağrımıyo artık stabilite muhabbetine...
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575m 9 yıl
Arkadaşlar yukarıda bahsedilen Jetway HWA 07 ULTRA , Sapphire 790gx in hemen hemen aynısıdır. Yalnız biosları tutar mı bilemem.
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TiRaNTx 9 yıl
valla amd herzaman in intelse aşağı in(de biraz fiyatları düşür)
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ser_ka_n 9 yıl
Athlon II X2 250 und Phenom II X2 550 - AMDs neue Zweikerner
ht4u.net/...


Phenom II X2 550 ve Athlon II X2 250 stock hızlardaki

ve

Phenom II X2 550 @ (3,6 GHz)
AMD Athlon II X2 250 @ (3,5 GHz)
AMD Athlon X2 7850 @ (3 GHz)

overclocklu performansları ;

karşılaştırılan işlemciler :

Intel PDC E5300
Intel PDC E6300

Intel C2D E4600
Intel C2D E7300
Intel C2D E7400
Intel C2D E8400
Intel C2D E8500
Intel C2D E8600

Intel C2Q Q8200
Intel C2Q 9400
Intel C2Q 9650

AMD Athlon X2 6000+
AMD Athlon X2 7750

AMD Phenom II X3 720

AMD Phenom II X4 810
AMD Phenom II X4 940
AMD Phenom II X4 955
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ayzer 9 yıl
amd intele karşı out...
amd nvidia ya karşı in...yeni trendimiz
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MaDLineR 9 yıl
xbitlabs.com/... xbitlabs.com/...
amd sonunda beklenen çift çekirdekleri geçde olsa üretmeye basladı..
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575m 9 yıl
Şu Nda olayı bir kalksın hele nedir ne değildir görelim. Ah şu işlemciyi x3 720de olduğu gibi herkesten önce Dh incelese bi..
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geberit 9 yıl
Phenom 2 x2 iyi bir işlemci olur baya satar gibi geliyor iyi oc olacağınıda varsayarsak baya iyi bir fikir gene Amd'den.
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sertacaygun 9 yıl
TDP değerleri cidden çok iyi, 80 ve 65 W... Cidden bellek konrtolcüsüne rağmen iyi rakamlar.
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aceleciburak 9 yıl
Athlon x2 5000 BE kullanıyorum ama test etmek için phenom II x2 550 Be yi düşünüyorum iyi ise çok satar. Tahminim 3.1 den 3.6 ya o/c olur 3.6 ghz de gayet yeterli bence :)
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CoreXXX 9 yıl
ilk yorum benden yazmakla yorum oluyorsa herkes sırayla ikinci benden üçüncü benden diye gitsin ozaman hay allahım ya.
neyse işlemciler çıksın bi bakalım performanslarına phenom II x4 ve x3 fırtınası devam edecekmi acaba, devam edecekse amd iyi yolda bence
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.: mds :. 9 yıl
hadi bakalım....
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fatihcanery 9 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

ilk yorum benden yazmakla yorum oluyorsa herkes sırayla ikinci benden üçüncü benden diye gitsin ozaman hay allahım ya.

neyse işlemciler çıksın bi bakalım performanslarına phenom II x4 ve x3 fırtınası devam edecekmi acaba, devam edecekse amd iyi yolda bence


ben orda samimiyetten yazdım,ama senin anlama düzeyin yerlerdeyse ne yapıyım.bu arada SANANE! Sen buranın kelekkeseni misin! kendi çapında ükelalık yapıyorsun! içimden geldi yazdım.Ama yok ükelayız ya(!) herseyi iyi biliriz(!) bilmişligimizi gösterelim değil mi!


önünüzde saygıyla eğiliyorum üstat
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fatihcanery 9 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

ilk yorum benden yazmakla yorum oluyorsa herkes sırayla ikinci benden üçüncü benden diye gitsin ozaman hay allahım ya.

neyse işlemciler çıksın bi bakalım performanslarına phenom II x4 ve x3 fırtınası devam edecekmi acaba, devam edecekse amd iyi yolda bence



bu arada anasayfadan girince sadece "ilk yorum benden " ifadesi çıkıyor,fakat foruma girince yazının devamı da gözüküyor .ilginç gercekten
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