AMD Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 2 Haziran'da lanse ediliyor

AMD'nin bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Athlon II X2 X250 ve Phenom II X2 550 Black Edition işlemcilerinin önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarıyla eş zamanlı olarak 2 Haziran tarihinde lanse edilecekleri belirtilmekte.
AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı K10.5 mimarili yeni işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition, aslında Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 tasarımının kırpılmış bir versiyonu yani bu modelde diğer iki çekirdek kapalı olarak gelirken aktif olmayan diğer iki çekirdeğin açılıp açılamayacağı konusu ise henüz bilinmiyor.
3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısık güç tasarımına sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci, DDR3 bellek desteği sunduğu gibi Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD'nin 100$ altı işlemci pazarı için hazırladığı bir diğer ve daha ekonomik çift çekirdekli model ise Athlon II X2 250 olacak.
Regor kod adını taşıyan ve 3GHz'de çalışan Athlon II X2 250 işlemcisi, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. Phenom II X2 550 Black Edition modelinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip olmayan ancak L2 bellek kapasitesi 2MB olarak belirlenen işlemci de Soket AM3 formunda olacak.
Yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacakleri belirtilen çift çekirdekli yeni işlemcilerin 2 Haziran'da lanse edilecekleri bildirilirken fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ht4u.net/...
Phenom II X2 550 ve Athlon II X2 250 stock hızlardaki
ve
Phenom II X2 550 @ (3,6 GHz)
AMD Athlon II X2 250 @ (3,5 GHz)
AMD Athlon X2 7850 @ (3 GHz)
overclocklu performansları ;
karşılaştırılan işlemciler :
Intel PDC E5300
Intel PDC E6300
Intel C2D E4600
Intel C2D E7300
Intel C2D E7400
Intel C2D E8400
Intel C2D E8500
Intel C2D E8600
Intel C2Q Q8200
Intel C2Q 9400
Intel C2Q 9650
AMD Athlon X2 6000+
AMD Athlon X2 7750
AMD Phenom II X3 720
AMD Phenom II X4 810
AMD Phenom II X4 940
AMD Phenom II X4 955
amd nvidia ya karşı in...yeni trendimiz
amd sonunda beklenen çift çekirdekleri geçde olsa üretmeye basladı..
neyse işlemciler çıksın bi bakalım performanslarına phenom II x4 ve x3 fırtınası devam edecekmi acaba, devam edecekse amd iyi yolda bence
ben orda samimiyetten yazdım,ama senin anlama düzeyin yerlerdeyse ne yapıyım.bu arada SANANE! Sen buranın kelekkeseni misin! kendi çapında ükelalık yapıyorsun! içimden geldi yazdım.Ama yok ükelayız ya(!) herseyi iyi biliriz(!) bilmişligimizi gösterelim değil mi!
önünüzde saygıyla eğiliyorum üstat
bu arada anasayfadan girince sadece "ilk yorum benden " ifadesi çıkıyor,fakat foruma girince yazının devamı da gözüküyor .ilginç gercekten