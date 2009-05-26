AMD Phenom II X2 550 Black Edition ve Athlon II X2 250 2 Haziran'da lanse ediliyor

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AMD'nin bir süredir merakla beklenen çift çekirdekli yeni işlemcileri için geri sayım başladı. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Athlon II X2 X250 ve Phenom II X2 550 Black Edition işlemcilerinin önümüzdeki hafta başlayacak Computex fuarıyla eş zamanlı olarak 2 Haziran tarihinde lanse edilecekleri belirtilmekte.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı K10.5 mimarili yeni işlemcilerden Phenom II X2 550 Black Edition, aslında Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 tasarımının kırpılmış bir versiyonu yani bu modelde diğer iki çekirdek kapalı olarak gelirken aktif olmayan diğer iki çekirdeğin açılıp açılamayacağı konusu ise henüz bilinmiyor.

3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısık güç tasarımına sahip olan Soket AM3 formundaki işlemci, DDR3 bellek desteği sunduğu gibi Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. AMD'nin 100$ altı işlemci pazarı için hazırladığı bir diğer ve daha ekonomik çift çekirdekli model ise Athlon II X2 250 olacak.

Regor kod adını taşıyan ve 3GHz'de çalışan Athlon II X2 250 işlemcisi, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. Phenom II X2 550 Black Edition modelinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip olmayan ancak L2 bellek kapasitesi 2MB olarak belirlenen işlemci de Soket AM3 formunda olacak.

Yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olacakleri belirtilen çift çekirdekli yeni işlemcilerin 2 Haziran'da lanse edilecekleri bildirilirken fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.