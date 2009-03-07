AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın!

Genel Yayın Yönetmeni
AMD, hayatımıza Çekirdek Aşırtmayı da soktu! Bu videomuzda Phenom II X3'leri nasıl Phenom II X4 yapacağınızı anlatıyoruz.
Hız aşırtma çılgınlığına AMD Phenom II X3 işlemcilerin X4 yapılabiliyor olmasıyla çekirdek aşırtma da eklendi.
Bu videomuzda 5 farklı AMD Phenom II X3 720BE işlemcinin 4. çekirdeğini açmayı deniyor ve 3 çekirdekli işlemciler ile 4 çekirdekli işlemciler arasındaki performans farkını inceliyoruz.
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AMD Phenom II X4 Black Edition B55, 3200 MHz normalde 2 çekirdek ama everestte 4 görünüyor kullandığım işlemci bu.
anakartımı değiştirip Asus M5A97 EVO R2.0 alacağım. asusun sitesinde desteklediği işlemcilere baktım ama göremedim. herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım ?
yanılıyorsunuz
imalat hatası diyebileceğimiz kalite kontrolden onay almayan çekirdek kapatılarak satılan modellerde "ben öyle de kullanırım" diyerek kapalı olanı açmadır.
Arkadaşın nickini değiştirelim 1. numaralı HORTÇU olsun...
Biraz geç olmuş ama soru boşta kalmasın. Evet mümkündür. Aşağıdaki linkten resimli olarak inceleyebilirsiniz.
scribd.com/...
anakartın "advanced clock calibration" özelliğinin olup olmadığını nasıl anlarız?