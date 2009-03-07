AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın!

AMD, hayatımıza Çekirdek Aşırtmayı da soktu! Bu videomuzda Phenom II X3'leri nasıl Phenom II X4 yapacağınızı anlatıyoruz.

Hız aşırtma çılgınlığına AMD Phenom II X3 işlemcilerin X4 yapılabiliyor olmasıyla çekirdek aşırtma da eklendi.

Bu videomuzda 5 farklı AMD Phenom II X3 720BE işlemcinin 4. çekirdeğini açmayı deniyor ve 3 çekirdekli işlemciler ile 4 çekirdekli işlemciler arasındaki performans farkını inceliyoruz.