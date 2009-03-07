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AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın!

10 yıl
245,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD, hayatımıza Çekirdek Aşırtmayı da soktu! Bu videomuzda Phenom II X3'leri nasıl Phenom II X4 yapacağınızı anlatıyoruz.

Hız aşırtma çılgınlığına AMD Phenom II X3 işlemcilerin X4 yapılabiliyor olmasıyla çekirdek aşırtma da eklendi.

Bu videomuzda 5 farklı AMD Phenom II X3 720BE işlemcinin 4. çekirdeğini açmayı deniyor ve 3 çekirdekli işlemciler ile 4 çekirdekli işlemciler arasındaki performans farkını inceliyoruz.


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DH Misafiri 5 yıl
X3 yazdıktan sonra 4. çekirdeği açsan ne olacakki,faydası varmıki açılınca?
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NefiliM 5 yıl
merhaba arkadaşlar

AMD Phenom II X4 Black Edition B55, 3200 MHz normalde 2 çekirdek ama everestte 4 görünüyor kullandığım işlemci bu.
anakartımı değiştirip Asus M5A97 EVO R2.0 alacağım. asusun sitesinde desteklediği işlemcilere baktım ama göremedim. herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım ?
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ALKAMB 8 yıl
çakirdek aşırtma sanan arkadaşlara!
yanılıyorsunuz
imalat hatası diyebileceğimiz kalite kontrolden onay almayan çekirdek kapatılarak satılan modellerde "ben öyle de kullanırım" diyerek kapalı olanı açmadır.
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01Mrt 8 yıl
Foruma ilk mesajını yazıyorsun ve yazdığın şeye bak, burada o kadar adam var ve AMD salak biz akıllıyız mı diyor hayır tabi ki de bunun ne olduğunu iyi biliyor...
Arkadaşın nickini değiştirelim 1. numaralı HORTÇU olsun...
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cohannan 9 yıl
Sempron 140 işlemcilerde de aynı şekilde 2. çekirdek açılıyormuş.Aynı yolla yapacağız sanırım.Biostar A760G m2+ anakartının ve bu işlemcinin siparişini verdim.Sb710 güney köprüsüne sahip bu anakartta problem yaşar mıyım sizce? Sb710 ve sb 750 güney köprülerine sahip anakartlarda açılmıyor mu sadece?
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cohannan 9 yıl
Sempron 140 işlemcilerde de aynı şekilde 2. çekirdek açılıyormuş.Aynı yolla yapacağız sanırım.Biostar A760G m2+ anakartının ve bu işlemcinin siparişini verdim.Sb710 güney köprüsüne sahip bu anakartta problem yaşar mıyım sizce? Sb710 ve sb 750 güney köprülerine sahip anakartlarda açılmıyor mu sadece?
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msyu 9 yıl
konuyu hortlatmak gibi olacak ama GIGABYTE - GA-MA770T-UD3P bu anakart ile 4. çekirdeği açmak mümkün müdür yoksa illa ki 790GX bir anakarta mı sahip olmalıyız
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Enochian. 9 yıl
Beyler banada kötü piyango vurdu, ACC yi Auto ya alınca sorun çıkmıyor ancak çekirdeği açmak için birde yukarıdaki seçeneği hybrid yapmak gerekiyor işte onuda hybrid yapınca sistem kapanıyor ve BIOS bile göstermiyor anca BIOS pilini çıkarıyorum öyle..
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7Mhz 9 yıl
msyu
konuyu hortlatmak gibi olacak ama GIGABYTE - GA-MA770T-UD3P bu anakart ile 4. çekirdeği açmak mümkün müdür yoksa illa ki 790GX bir anakarta mı sahip olmalıyız

Biraz geç olmuş ama soru boşta kalmasın. Evet mümkündür. Aşağıdaki linkten resimli olarak inceleyebilirsiniz.
scribd.com/...
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In God We Trust 9 yıl
İlginç olmuş
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deus-ex 9 yıl
Arkadaşlar bnde UD5P var. Fakat denediğim hiçbir bios çekirdeği açmayı denemiyor. Elinde ilgili bios olan varsa veya yardımcı olabilecek bilgili bir arkadaş varsa yardım ederse çok sevinirim.
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gtoprak 9 yıl
Aslında güzel bir olay fakat tampon bellek can sıkıcı bir durum.
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simplethinks 9 yıl
Bende biostar ta 790gx a2+ nın ocak ayı biosuyla açıldı ve şuan oc li 3,5 ghz de kullanıyorum yeni biosu mayısı yüklediğimde açılmadı ve sistemmi kilitledi.Bende tekrar eski biosa döndüm ve 4 çekirdek aktif olarak 1,38 voltla 3,5 ghz de kullanıyorum.
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nihildem 9 yıl
peki sevgili dostlarım,
anakartın "advanced clock calibration" özelliğinin olup olmadığını nasıl anlarız?
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leaxsis 10 yıl
çok güldüm olaya bak. :D boşuna üretim maliyetini arttırıyorlar ve adamlar ürettikleri yongaların saglamlıklarından emin olmadan takıyorlar.. ilginç.
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