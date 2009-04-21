AMD, Phenom II X4 940 BE işlemcisinin fiyatında indirime gidiyor

Tam Boyutta Gör

Intel'den sonra tahmin edildiği üzere AMD de işlemci fiyatlarında indirime gidiyor. Önümüzdeki günlerde 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 işlemcisini kullanıma sunmayı hazırlanan firma, an itibariyle ürün gamındaki en hızlı işlemci olan Phenom II X4 940'ın fiyatını 200$'ın altına çekiyor.

Her ne kadar AMD'nin resmi fiyat listesinde 225$ olarak görünse de işlemciyi Amazon ve Newegg'de 189.99$, ZimZoomFly'da ise 168.99$'a temin edebilmek mümkün. Avupa'da ise fiyatlar 185 Avro seviyesine kadar gerilemiş duurmda. Bilindiği üzere AMD'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor, 3GHz'de çalışıyor ve çarpan kilidi açık olarak geliyor.