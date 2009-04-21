AMD, Phenom II X4 940 BE işlemcisinin fiyatında indirime gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'den sonra tahmin edildiği üzere AMD de işlemci fiyatlarında indirime gidiyor. Önümüzdeki günlerde 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 işlemcisini kullanıma sunmayı hazırlanan firma, an itibariyle ürün gamındaki en hızlı işlemci olan Phenom II X4 940'ın fiyatını 200$'ın altına çekiyor.
Her ne kadar AMD'nin resmi fiyat listesinde 225$ olarak görünse de işlemciyi Amazon ve Newegg'de 189.99$, ZimZoomFly'da ise 168.99$'a temin edebilmek mümkün. Avupa'da ise fiyatlar 185 Avro seviyesine kadar gerilemiş duurmda. Bilindiği üzere AMD'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor, 3GHz'de çalışıyor ve çarpan kilidi açık olarak geliyor.
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Yani sadece ABD ve Porto Riko 'ya dağıtım yapıyolar...
O zaman, Amerika'da bir tanıdık vasıtası ile ile oradan alışveriş yapmak olacak. Türkiye'ye gönderim yapsalar çok iyi olurdu
Model Hız Önbellek TDP Fiyat Yeni Fiyat ve indirim oranı şeklinde ardarda yazdım...
X2 7750.....2x 2,7 GHz......2 MB......95 W......$66......$60......(-10%)
X3 8450.....3x 2,1 GHz......2 MB......95 W......$81......$74......(-8%)
X3 8650.....3x 2,3 GHz......2 MB......95 W......$86......$79......(-8%)
X3 8750.....3x 2,4 GHz......2 MB......95 W......$122.....$90......(-26%)
II X4 940......4x 3,0 GHz......6 MB......125 W......$225......$195......(-13%)
Kaynak
zipzoomfly olmalıydı harf hatası olmuş.
Neweg ülkemize gönderim yapıyor mu ?
Evet
Ülkemize'de de, her sene adam gibi yansımayan indirimler her zamanki gibi...
180 Dolar yurt dışı, 250 Dolar bizde
Fiyat uçurumuna bakın