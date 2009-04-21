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AMD, Phenom II X4 940 BE işlemcisinin fiyatında indirime gidiyor

10 yıl
24,2b
1
48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Phenom II X4 940 BE işlemcisinin fiyatında indirime gidiyor
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Intel'den sonra tahmin edildiği üzere AMD de işlemci fiyatlarında indirime gidiyor. Önümüzdeki günlerde 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 işlemcisini kullanıma sunmayı hazırlanan firma, an itibariyle ürün gamındaki en hızlı işlemci olan Phenom II X4 940'ın fiyatını 200$'ın altına çekiyor.

Her ne kadar AMD'nin resmi fiyat listesinde 225$ olarak görünse de işlemciyi Amazon ve Newegg'de 189.99$, ZimZoomFly'da ise 168.99$'a temin edebilmek mümkün. Avupa'da ise fiyatlar 185 Avro seviyesine kadar gerilemiş duurmda. Bilindiği üzere AMD'nin Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor, 3GHz'de çalışıyor ve çarpan kilidi açık olarak geliyor.


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Batuist 10 yıl
Bu fiyatlar artık 4 çekirdekli işlemcileri standart yapar...
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shadowhektors 10 yıl
arkadaşlar bu fiyatlar bize tahminen ne zman yansıcak ona göre işlemci alacağımda
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memanet 10 yıl
bu ürünün şu anki fiyatı almanyada 153 euro ile 250 euro arasında değişiyo
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K58 10 yıl
Newegg.com does not currently ship internationally; we only deliver to locations within the United States and to Puerto Rico.
Yani sadece ABD ve Porto Riko 'ya dağıtım yapıyolar...
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fatihcanery 10 yıl
amd cephesindende indirim görmek güzel
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: K58

Newegg.com does not currently ship internationally; we only deliver to locations within the United States and to Puerto Rico.

Yani sadece ABD ve Porto Riko 'ya dağıtım yapıyolar...








O zaman, Amerika'da bir tanıdık vasıtası ile ile oradan alışveriş yapmak olacak. Türkiye'ye gönderim yapsalar çok iyi olurdu
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CoreXXX 10 yıl
süper fiyat valla bu cpu çok hızlı çalışıyor,bizzat 4 tane topladım tek kelimeyle fiyatına göre mükemmel,
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AndryTR 10 yıl
Beklenen indirimler ve yeni fiyatların şu şekilde olabileceğini de ekleyeyim...

Model Hız Önbellek TDP Fiyat Yeni Fiyat ve indirim oranı şeklinde ardarda yazdım...

X2 7750.....2x 2,7 GHz......2 MB......95 W......$66......$60......(-10%)
X3 8450.....3x 2,1 GHz......2 MB......95 W......$81......$74......(-8%)
X3 8650.....3x 2,3 GHz......2 MB......95 W......$86......$79......(-8%)
X3 8750.....3x 2,4 GHz......2 MB......95 W......$122.....$90......(-26%)

II X4 940......4x 3,0 GHz......6 MB......125 W......$225......$195......(-13%)

Kaynak
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Redkurt 10 yıl
"işlemciyi Amazon ve Newegg'de 189.99$, ZimZoomFly'da ise 168.99$'a temin edebilmek mümkün."
zipzoomfly olmalıydı harf hatası olmuş.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Redkurt

"işlemciyi Amazon ve Newegg'de 189.99$, ZimZoomFly'da ise 168.99$'a temin edebilmek mümkün."

zipzoomfly olmalıydı harf hatası olmuş.


Neweg ülkemize gönderim yapıyor mu ?
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Pandemic 10 yıl
Hersene olan normal indirim bunlar... Fakat 940BE gerçekten süper bir işlemci.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: safakhan

Hersene olan normal indirim bunlar... Fakat 940BE gerçekten süper bir işlemci.


Evet

Ülkemize'de de, her sene adam gibi yansımayan indirimler her zamanki gibi...


180 Dolar yurt dışı, 250 Dolar bizde

Fiyat uçurumuna bakın
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tuning79 10 yıl
Ben fiyatın düşmesi için 2 ay gibi bir zaman bekleriz gibime geliyor.Çünkü 4870 ekran kartlarının fiyatları 150$ düştü yaklaşık olarak 2 ay önce fakat bizde hala 240 $ civarında satılıyor.
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Hobar 10 yıl
türkiyede phenom x4 810 bile 210$ civarında satılıyor
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showstopper41 10 yıl
AM3 Phenom II işlemcilerde de indirim olsa iyi olur. Özellike Phenom II x3 720 BE 200 TL civarında düşerse gerçekten iyi olur. İlerki günlerde belki o da olur. Phenom II x4 940 BE alacaklara hayırlı olsun.
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sadtneverdie 10 yıl
bize yansısa super fıyatlarda yansımıyor
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Türkiye fiyatları 260 ile 280 dolar arası halen. 225 dolar nere bizdeki fiyatlar nere. Şu anki resmi fiyata bile satılmıyor ki indirim doğru düzgün yansısın.
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