AMD Phenom II X4 965 BE'nin 140 Watt'lık ilk revizyonunu sonlandırıyor

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Fiyat-performans başarımıyla beğeni kazanan ancak 140 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla eleştrilen Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini C3 revizyonuyla güncelleyerek TDP seviyesini 125 Watt seviyesine çeken AMD, 140 Watt'lık ilk versiyonun satışına son vermeye hazırlanıyor. 125 Watt'lık yeni modeli aynı fiyat seviyesinden pazara sunan firma, ilk çeyrek sonu itibariyle 140 Watt'lık model için son siparişleri almayı ve üçüncü çeyrek ile birlikte alınan siparişler doğrultusunda son teslimatları yapmayı planlıyor. Yeni revizyona geçiş ile birlikte güç tasarımı geliştirilen ve hız aşırtma potansiyeli arttırılan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modeli, 195$'lık etiket fiyatıyla kendi fiyat seviyesindeki en güçlü çözümlerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modelini hazırladığı söylenen ancak bu konuda henüz resmi herhangi bir açıklama da bulunmayan AMD, ikinci çeyrekle birlikte Thuban kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini pazara sunarak yüksek performans segmentinde koltuğu Phenom II X6 serisine devretmeyi planlıyor. Öte taraftan C3 revizyonlu Phenom II X4 965 BE işlemcisinin en az bir yıl daha pazarda olacağı zira Bulldozer mimarisinin lanse edileceği 2011 öncesinde, önümüzdeki yılın sonuna kadar satışının devam edeceği bildiriliyor.