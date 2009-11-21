Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Phenom II X4 965 BE'nin 140 Watt'lık ilk revizyonunu sonlandırıyor

9 yıl
8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Phenom II X4 965 BE'nin 140 Watt'lık ilk revizyonunu sonlandırıyor
Tam Boyutta Gör

Fiyat-performans başarımıyla beğeni kazanan ancak 140 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla eleştrilen Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisini C3 revizyonuyla güncelleyerek TDP seviyesini 125 Watt seviyesine çeken AMD, 140 Watt'lık ilk versiyonun satışına son vermeye hazırlanıyor. 125 Watt'lık yeni modeli aynı fiyat seviyesinden pazara sunan firma, ilk çeyrek sonu itibariyle 140 Watt'lık model için son siparişleri almayı ve üçüncü çeyrek ile birlikte alınan siparişler doğrultusunda son teslimatları yapmayı planlıyor. Yeni revizyona geçiş ile birlikte güç tasarımı geliştirilen ve hız aşırtma potansiyeli arttırılan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modeli, 195$'lık etiket fiyatıyla kendi fiyat seviyesindeki en güçlü çözümlerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modelini hazırladığı söylenen ancak bu konuda henüz resmi herhangi bir açıklama da bulunmayan AMD, ikinci çeyrekle birlikte Thuban kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini pazara sunarak yüksek performans segmentinde koltuğu Phenom II X6 serisine devretmeyi planlıyor. Öte taraftan C3 revizyonlu Phenom II X4 965 BE işlemcisinin en az bir yıl daha pazarda olacağı zira Bulldozer mimarisinin lanse edileceği 2011 öncesinde, önümüzdeki yılın sonuna kadar satışının devam edeceği bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VenomS 9 yıl
phenom II rev C3ler normal voltaj ile ortalama 4Ghz yapabiliyorlar buda 995 ile 4Ghz model gami ile bitirecek gibime geliyor. bende şu anda 1,525v ile 975 olan bir Phenom II X3 720@X4 925 var zaten 4Ghz normal voltaj ile çıkılabilir rev olmadıkca çıkarmasalarda olur. kolay gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuf1985 9 yıl
Az daha çabalarsa phenon 2 995 3.8 görür herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MsTmS 9 yıl
amd oc olayını bitiriyor galiba default speed 3.6ghz hey maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Zotac GT240 AMP! Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim