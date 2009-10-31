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AMD Phenom II X4 serisi bazı işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Phenom II X4 serisi bazı işlemcileriyle yollarını ayırmayı planlıyor
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Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a indirgenmiş C3 revizyonunu hazırlayan AMD, güncel ürün gamındaki bazı Phenom II X4 modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor. Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition üzerinde çalışan firma, gelen bilgilere göre yeni modellere yer açabilmek için bazı modelleri saha dışına alacak.

AMD'nin üretimden çekmeye hazırlandığı ilk modelin 2.6GHz'de çalışan Phenom II X4 910 olması bekleniyor. 2MB L2 ve 6MB L3 olmak üzere toplamda 8MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin yıl sona ermeden pazara veda etmesi beklenirken, satışın ikinci çeyreğe kadar devam etmesi bekleniyor. AMD'nin Phenom II X4 910 ile başlayacak yeni planlaması 2010'da yeni modellerle devam edecek.

2.8GHz'De çalışan ve 95 Watt ısıl güç tasarımına sahip olan Phenom II X4 925 modelini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sonlandırması beklenen AMD, işlemcinin son teslimatlarını üçüncü çeyrekte gerçekleştirecek. Öte yandan 125 Watt TDP seviyesine sahip olan Phenom II X4 945 için son siparişlerin yıl sona ermeden alınması beklenirken 95 Watt'lık model ise en az üç çeyrek daha pazarda olacak.

Yukarıda belirttiğimiz modellere ek olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition için son siparişlerin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde alınması ve yılın ikinci yarısı ile birlikte 95 Watt'lık model ile yola devam edilmesi beklenirken, 140 Watt TDP'li Phenom II X4 965 Black Edition modelinde ise son siparişlerin ilk çeyrekte alınması ve daha sonra sadece 125 Watt'lık model ile devam edilmesi bekleniyor.


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marvinous 9 yıl
... 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition ...
Bi yanlışlık mı var? Ya 3.2 Ghz ya da X4 965 olacak heralde?
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IgorStravinsky 9 yıl
Zaten gereğide buydu. İnsanlar düşük x4 Phenom II fiyatlarında o işlemciler yerine 550 veya x3 720 alıyolardı.
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N-0NE 9 yıl
@IeVeN kullanıcılar genelde saat hızı ve işlem gücünü karıştırıyorlar.Yüksek saat hızı çok daha fazla işlem gücü demek değildir.O.c de buna örnek olarak verilebilir.Önemli olan mimaridir.Lütfen saat hızı ve işlem gücünü birbirleriyle karıştırmayın..
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IeVeN 9 yıl
phenom II x4 975 3,6 ghz bayagı sağlam olacağa benziyor. amd iyice saat hızı yükseltiyor. eskiden düşük saat hızında yüksek frekans vaad ederken artık ne kadar frekans o kadar performans oldu :)
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AndryTR 9 yıl
Daha Phenom II X4 910 ve X4 925 modellerini göremeden piyasadan çekiliyorlar. Nerede bu işlemciler?
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fz18 9 yıl
kullanıcı dostu amd yeni süprizler hazırlıyor anlaşılan
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Mertcan. 9 yıl
Güzel haberler geliyor amd'den , phenom serisi ile 2010 da çok kazanacaklar gibime geliyor.
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