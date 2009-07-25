AMD: Platform bazında 2 kata varan oranda daha yüksek performans sunuyoruz

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45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerini arka arkaya pazara süren AMD, ilgili fiyat segmentlerinde yeni işlemcilerinin, Intel çözümlerinden daha başarılı olduğu ifade ediyor. Salt işlemci performansı açısından Athlon II X2 serisinin aynı fiyat aralığında yer alan Intel Pentium E5000 serisinden daha yüksek performans sunduğunu iddia eden AMD, platform bazında ise rakipsiz olduğunu, Athlon II X2 ve 790GX yonga setinden oluşan entegre grafik işlemcili platformunun, Intel'in Pentium E5000 ve G45 platformuna göre 2 kata varan oranda daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

AMD'nin açıklamalara göre, Athlon II X2 250 işlemci ve Asus'un 790GX yonga setli M4A78T-E model isimli anakart kullanılarak yapılan testlerde, Intel'in Core 2 Duo E5400 işlemci ve G45 yonga setli DG45ID anakartından oluşan sisteme kıyasla iki katın üzerinde fark elde edebilmek mümkün. Özellikle Radeon HD 3300 entegre grafik biriminin performansıyla öne çıkan platformun, aynı fiyat seviyesinden Intel tabanlı çözüme göre iki katın üzerinde fark yaratabildiğini belirten AMD, hem oyun hem de 3DMark testlerinde iki platform arasındaki farkın %28'in altına düşmediğini özellikle ifade ediyor.

Hem 3D başarımı ve hem de video yetenekleriyle pazardaki en gelişmiş entegre grafik birimi olduğunu belirttiği Radeon HD 3300 ile Intel'den farklı olarak Hybrid Crossfire desteği sunduğunu da belirten AMD ayrıca 790GX yonga setli anakart kullanıcılarının diledikleri takdirde Crossfire X kurulumu yapabilme avantajına sahip olduklarını da ifade ediyor. Öte yandan firma mevcut farkı daha da ileri götürmeyi hedefliyor. 4 Ağustos'ta lanse edilecek 785G yonga setiyle, entegre grafik performansının %15 varan oranında arttırılmıası ve IGP ile oyun deneyiminde çıtanın yükseltilmesi planlanıyor.

Editörün Notu: Bazı okuyucularımız için test tablosunda neden Intel'in her başlıkta %100'de kaldığı sorusu gelebilir. Aradaki farkın daha kolay anlaşılabilmesi için Intel'in aldığı skor %100 olarak gösterilip, AMD platformundaki fark üzerine koyularak rakamsal anlamda sonucun daha kolay anlaşılması hedeflenmiş.