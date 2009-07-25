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AMD: Platform bazında 2 kata varan oranda daha yüksek performans sunuyoruz

9 yıl
19,2b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Platform bazında 2 kata varan oranda daha yüksek performans sunuyoruz
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45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerini arka arkaya pazara süren AMD, ilgili fiyat segmentlerinde yeni işlemcilerinin, Intel çözümlerinden daha başarılı olduğu ifade ediyor. Salt işlemci performansı açısından Athlon II X2 serisinin aynı fiyat aralığında yer alan Intel Pentium E5000 serisinden daha yüksek performans sunduğunu iddia eden AMD, platform bazında ise rakipsiz olduğunu, Athlon II X2 ve 790GX yonga setinden oluşan entegre grafik işlemcili platformunun, Intel'in Pentium E5000 ve G45 platformuna göre 2 kata varan oranda daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

AMD'nin açıklamalara göre, Athlon II X2 250 işlemci ve Asus'un 790GX yonga setli M4A78T-E model isimli anakart kullanılarak yapılan testlerde, Intel'in Core 2 Duo E5400 işlemci ve G45 yonga setli DG45ID anakartından oluşan sisteme kıyasla iki katın üzerinde fark elde edebilmek mümkün. Özellikle Radeon HD 3300 entegre grafik biriminin performansıyla öne çıkan platformun, aynı fiyat seviyesinden Intel tabanlı çözüme göre iki katın üzerinde fark yaratabildiğini belirten AMD, hem oyun hem de 3DMark testlerinde iki platform arasındaki farkın %28'in altına düşmediğini özellikle ifade ediyor.

Hem 3D başarımı ve hem de video yetenekleriyle pazardaki en gelişmiş entegre grafik birimi olduğunu belirttiği Radeon HD 3300 ile Intel'den farklı olarak Hybrid Crossfire desteği sunduğunu da belirten AMD ayrıca 790GX yonga setli anakart kullanıcılarının diledikleri takdirde Crossfire X kurulumu yapabilme avantajına sahip olduklarını da ifade ediyor. Öte yandan firma mevcut farkı daha da ileri götürmeyi hedefliyor. 4 Ağustos'ta lanse edilecek 785G yonga setiyle, entegre grafik performansının %15 varan oranında arttırılmıası ve IGP ile oyun deneyiminde çıtanın yükseltilmesi planlanıyor.

Editörün Notu: Bazı okuyucularımız için test tablosunda neden Intel'in her başlıkta %100'de kaldığı sorusu gelebilir. Aradaki farkın daha kolay anlaşılabilmesi için Intel'in aldığı skor %100 olarak gösterilip, AMD platformundaki fark üzerine koyularak rakamsal anlamda sonucun daha kolay anlaşılması hedeflenmiş.


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Gt95 9 yıl
intelin eli armutmu topluyor intelde bir zaman sonra cevabini verecek simdi gitsinler core i 7 gecsinler bakalim ozaman kimin en buyuk oldugu beli olacak intelden daha yuksek mukemel bir teklenoji cikarsinlar inteli birakip amd gecerimhemen aslinda rekabet guzel bisey haber icin tesekkurler fx57 kardesim
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helion 9 yıl
Bakalım Larrabee bu dengenin neresine oturucak ?
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tanak 9 yıl
onceleri ati ile birleşmesine herkes maddi acıdan zorlanacak gozuyle baktı. ama çipsetlerdeki ve grafik cozumlerindeki atak AMD ye cok sey kazandırdı.
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--FOSSA-- 9 yıl
amd


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XivA 9 yıl
evet gt300 ile lider olur ama 5-10 kişi alır gerisi ucuz ama 5-10 fps veren atileri alırız. 500-1000 tl ye 1 yıl içinde eskiyecek kart alınmaz.
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mamad 9 yıl
Sırf amd'nin entegre grafik kartını denemek için sistem değiştirdiğim oldu. hd3200 entegre kart olarak gerçekten büyük bir başarıdır. Hd3300 ise bunu devamı. Platform bazında düşünürsek amd, Intel'e fark atmıştır, ancak reklam ve destek durumunda henüz Intel ile başa çıkamıyor.
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B.A.R.I.Ş 9 yıl
GT300 gelince harici grafik çözümlerinde, AMD liderliği kaybedecek. İşlemcide ise ölümüne AMD!
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
düşük seviye gpu larda ati nin performansına laf edilemez ;)
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yekoo 9 yıl
bir diğer noktada o onboardlar ile şu oyunları oynayan varmı aranızda? oynanmaz demiyorum tabikide ama yani gerçekçi olalım ekran kartsız kim oyun kasar? ben asıl fps leri merak ediyorum yani intel 5 amd 10 fps mi yapmış :D ee ne bu test şimdi multimedya olsa anlarımda gidip oyun testi koymuşlar amd önde eyvallah ama abi oyunlara bak 800*600mü oynicaz ne yani? absürd tamamen
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F.@.T.İ.H 9 yıl

yekoo

bir diğer noktada o onboardlar ile şu oyunları oynayan varmı aranızda? oynanmaz demiyorum tabikide ama yani gerçekçi olalım ekran kartsız kim oyun kasar? ben asıl fps leri merak ediyorum yani intel 5 amd 10 fps mi yapmış :D ee ne bu test şimdi multimedya olsa anlarımda gidip oyun testi koymuşlar amd önde eyvallah ama abi oyunlara bak 800*600mü oynicaz ne yani? absürd tamamen


zaten oyun oynaman icinde koymuyorlar o entegre gpu ları multimedya yönünden daha kuvvetli oldugunu belirtiyor adamlar...
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buraoca2 9 yıl
Platform bazında AMD yeni grafik çipini tanıtınca bu fark biraz daha açılacak gibi. Bakalım Intel'den de iyi şeyler bekliyoruz(Sadece bekleyeceğiz anlaşılan :D)
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Wilson Fisk 9 yıl
platform deyince ben de dragon filan sandim ob imis.intel goruntu veren ob'ler ile en cok satis yapan vga markasi olmasi lazim alan aliyor demek ki.gecin bunlari fusion gelsin esas.
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tarnat1985 9 yıl
AMD sorunsuz ve kaliteli Pc platformları üretiyor.
Kısacası sadece Film,Müzik,Office Programları kullanan Pc kullanıcıları için alınabilecek en iyi platformları üretiyor..Fakat;
İş, Oyun platformlarına gelince, bu iyi düşünceleri söylemek güç oluyor.
İntel işlemcileri ile Harici Ekran kartını Taktığın anda Liderliği ele geçiriyor..
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Temren 9 yıl
igp olarak amd tabiki çok daha önde ama intel yeni oyunlarda 5 fps veriyorsa amd 10 fps verir.. bu iki kat farkın pratikte bir getirisi yok yani. oyun için igp bir çözüm değil. sadece htpc'ler için bir üstünlük bu
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ßekir 9 yıl
tarnat1985

AMD sorunsuz ve kaliteli Pc platformları üretiyor.

Kısacası sadece Film,Müzik,Office Programları kullanan Pc kullanıcıları için alınabilecek en iyi platformları üretiyor..Fakat;

İş, Oyun platformlarına gelince, bu iyi düşünceleri söylemek güç oluyor.



İntel işlemcileri ile Harici Ekran kartını Taktığın anda Liderliği ele geçiriyor..



Demişsin de AMDnin asıl atağa çıktığı yerin neresi olduğunu hiç bilmiyorsun anlaşılan
AMD CPUların asıl çoştuğu yerler oyunlar zaten hele ki grafik kartınız da ATI-AMD ise...

B.A.R.I.Ş

GT300 gelince harici grafik çözümlerinde, AMD liderliği kaybedecek. İşlemcide ise ölümüne AMD!




Nvidia'nın GT300'ü gelince ATI'ın eli armut mu toplayacak sence
Böyle yorumlar için daha çok erken ama şu var ki ortalık çok kızışacak 40nm GPUlarla...
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XeonMan58 9 yıl
ilk başlarda inteldi şimdi donanımhaber sayesinde gözümüz açıldı şimdi amd biz o kadar zengin değiliz...
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Hobar 9 yıl
AMD nin entegre grafik işlemcili anakartları beğeniliyor zaten. benzer özellikli intel anakartlardan daha ucuz. özellikle ofis ve ht pc ler için en alınabillir anakartlar. core i7 dışında piyasadaki her ürüne oldukçe iyi rakipler sunuyorlar.
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