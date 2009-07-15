AMD Propus kod adlı dört çekirdekli yeni işlemcilerini Eylül ayında duyuracak

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Sene sonuna doğru 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli yeni işlemcisini pazara sunacağı söylenen AMD'nin Porpus kod adını taşıyan dört çekirdekli işlemcileri uzunca bir süredir merakla bekleniyordu. Mevcut Phenom II X4 işlemcileriyle aynı mimariyi kullanacak olan Propus ailesi L3 bellek birimi olmadan gelecek dolayısıyla hem daha az ısınacak hem de daha uygun fiyatlı olacaklar. AMD'nin sene başında yayımlanan yol haritasında 2. çeyrek için planan Propus modellerinin Eylül ayında geleceği bildiriliyor.

Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemci ailesinden farklı olarak 6MB büyüklüğünde L3 bellek birimine sahip olmayacak dört çekirdekli Propus işlemci ailesi, performans noktasında biraz daha zayıf olacak ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hem daha az güç tüketecek hem de daha küçük zar boyutuna sahip olacak dolayısıyla hız aşırtma noktasında da muhtemelen daha iddialı olacaklar ancak AMD'nin yeni işlemcilerini doğru fiyatlandırabilmek ve seriler arasında çizgiyi netleştirebilmek adına Propus ailesini Eylül ayına ertelediği belirtilmekte.

AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesi özellikle baz modelleriyle zaten oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip. Öte yandan firma kimisinde dördüncü çekirdeğin açılabildiği üç çekirdekli Phenom II X3 ailesiyle de yine rekabetçi fiyat segmentlerinde etkinliğini hissettiriyor. 45 Watt'lık modelleri de olacak Propus kod adlı dört çekirdekli işlemcilerin nasıl fiyatlandırılacağı ise merak konusu zira AMD'nin yeni işlemcileriyle hem Phenom II X4 ailesine alternatif yaratması hem de diğer modellerin satışını etkilememesi gerekiyor.