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AMD Propus kod adlı dört çekirdekli yeni işlemcilerini Eylül ayında duyuracak

9 yıl
8,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Propus kod adlı dört çekirdekli yeni işlemcilerini Eylül ayında duyuracak
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Sene sonuna doğru 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli yeni işlemcisini pazara sunacağı söylenen AMD'nin Porpus kod adını taşıyan dört çekirdekli işlemcileri uzunca bir süredir merakla bekleniyordu. Mevcut Phenom II X4 işlemcileriyle aynı mimariyi kullanacak olan Propus ailesi L3 bellek birimi olmadan gelecek dolayısıyla hem daha az ısınacak hem de daha uygun fiyatlı olacaklar. AMD'nin sene başında yayımlanan yol haritasında 2. çeyrek için planan Propus modellerinin Eylül ayında geleceği bildiriliyor.

Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemci ailesinden farklı olarak 6MB büyüklüğünde L3 bellek birimine sahip olmayacak dört çekirdekli Propus işlemci ailesi, performans noktasında biraz daha zayıf olacak ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi hem daha az güç tüketecek hem de daha küçük zar boyutuna sahip olacak dolayısıyla hız aşırtma noktasında da muhtemelen daha iddialı olacaklar ancak AMD'nin yeni işlemcilerini doğru fiyatlandırabilmek ve seriler arasında çizgiyi netleştirebilmek adına Propus ailesini Eylül ayına ertelediği belirtilmekte.

AMD'nin dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesi özellikle baz modelleriyle zaten oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip. Öte yandan firma kimisinde dördüncü çekirdeğin açılabildiği üç çekirdekli Phenom II X3 ailesiyle de yine rekabetçi fiyat segmentlerinde etkinliğini hissettiriyor. 45 Watt'lık modelleri de olacak Propus kod adlı dört çekirdekli işlemcilerin nasıl fiyatlandırılacağı ise merak konusu zira AMD'nin yeni işlemcileriyle hem Phenom II X4 ailesine alternatif yaratması hem de diğer modellerin satışını etkilememesi gerekiyor.


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yekoo 9 yıl
@melyyh:evet oldukça güzel bir fanı var amdlerin fakat verilen değer abartılı.
@MrPerFormance: özellikle phenom2 ve athlon2 ler ile f/p birincisi zaten amd ama eski athlonlar yani1mb-2mb cache ile gelenler çooook yarı yolda bırakıyolar..
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MrPerFormance 9 yıl
AMD firmasının üretmiş olduğu işlemciler hepimizin işini fazlasıyla görecek özelliklere sahipler. Şu ana kadar amd işlemcilerden hiçbir problemde yaşamadım. Bilmiyorum yaşayan varmı. Fiyatlarıda gayet uygun olduğunu göre hiç bir sorun olacağını sanmıyorum. Diceğim şu ki; amd firması istediği kadar işleci üretsin o firmanın bileceği iş. Biz işimize yarayanı alabiliyorsak sorun yok. İntel de işlemci fiyatlarını çekse oda alınabilecek düzeyde olacak.
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melyyh 9 yıl
yekoo
3ghz phenom2 yi mi standart fanla 4.2 kullanıyolar? neyin standarı o fan sunbeamin falanmı? dalgamı geçiyosun yaa adamın dediği amd nin son cıkarttıgı 2ghze downclock edilimş göz boyama işlemcisi

stok fanla 4.2 olur mu bilemem ama AMD nin stok fanını küçümsememek lazım. 2 adet ısı borulu , kaliteli bişey...
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yekoo 9 yıl
3ghz phenom2 yi mi standart fanla 4.2 kullanıyolar? neyin standarı o fan sunbeamin falanmı? dalgamı geçiyosun yaa adamın dediği amd nin son cıkarttıgı 2ghze downclock edilimş göz boyama işlemcisi
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grafiker 9 yıl
Yavaş işlemcimi 3.0 ghz günlük 4,2 ile hatta standart fan ile kullanan var bu hızlar yavaşsa senin elindeki sistemi merak ediyorum bu arada FP de bence AMD aldı başını yürüyor...
saygılar
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sadtneverdie 9 yıl
her şey ghz değil herşey ghz olsaydı intel işlemci çıkartmaz p4 lerle idare ediyor olurdu. adamlar tek cekırdeklı celeronları 5 ghz calıstırsa hepımız 5 ghz dıye tek cekırdeklı celeron mu acalagız? ayrıca amd f/p de kötü diyen olmadı intele göre yavaş bunuda kimse inkar edemez.
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sadtneverdie 9 yıl
fusion a geçse ne olacak ? fusion ne işimize yarar ki. adamlar performanstan çok o/c a oynamaya başladı tamam intelde o/c tan çok ekmek yedi ama yavaş işlemci çıkartıp bunu o/c la hızlandırın diye bir tavrıda olmamıştı. amd nin bunlarla uğraşmayı bırakıp i5 lerle yarışacak işlemci çıkartması lazım.
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fatihcanery 9 yıl
amd 45 nm ile seriyi iyi tamamladı,artık şu fusiona geçse iyi olacak
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Kénan 9 yıl
Çok çeşit, düşük fiyat
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--FOSSA-- 9 yıl
daha performans lı olsaydı iyi olurdu
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theyapici 9 yıl
ben habere ilk baktığımda acaba daha performanslı mı diye düşündüm ama her zman ki gibi düşük profil ve maliyetli
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Alper# 9 yıl
Amd şimdiden pazarı şişiriyor böle yaparak model farklarını ortaya çıkarıyor. Gereksiz bana göre yeni gelecek yüksek düzey modeller için

Şimdi amd phenom II lerin fiyatını düşürerek 965 modelleri çıkartarak ve cazip fiyatla pazara girerse o zaman süper olcak

En azında 2010 da millet ucuzdan AmdPhenom II X4 955Be almış olurdu
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