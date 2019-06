AMD, Radeon HD 5000 serisi için talebi karşılayamadıklarını kabul ediyor

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5800 serisinin lansmanı üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına karşın, DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazarda yaygın olarak bulabilmek şu an için pek mümkün değil. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Evergreen serisi GPU'ların kullanıldığı ekran kartları için AMD, satışa sunulan kart sayısının her hafta arttığını belirtilirken, gelen talebin şu an için karşılanamadığını da kabul etti. AMD'nin ürün yöneticisi Dave Baumann açıklamasında Radeon HD 5000 serisi için kıtlık yaşandığını kabul ederken, sorunun kaynağı olarak Tayvan merkezli TSMC firmasını işaret etti.

TSMC'nin hacimli üretimde bazı sorunları yaşadığını belirten Baumann, AMD'nin başka bir fabrikaya geçemediğini ancak üretimin önümüzdeki haftalarda artmasını umduklarını söyledi. Yakın zamanda satışa sunulan adet miktarını arttıracaklarını belirten Baumann, üretim aşamasındaki sıkıntılara rağmen Cedar ve Redwood kod adlı GPU'ların güç vereceği Radeon HD 5400 ve 5600 serisi için planlanan takvimin yolunda gittiğini, bu ürünlerin ilk çeyrekte pazarda olacağını söyledi. Bu arada TSMC'nin var olan verimlilik problemlerini yeni yıl ile birlikte aşmayı öngördüğünü de hatırlatalım.