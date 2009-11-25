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AMD, Radeon HD 5000 serisi için talebi karşılayamadıklarını kabul ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Radeon HD 5000 serisi için talebi karşılayamadıklarını kabul ediyor
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ATi Radeon HD 5800 serisinin lansmanı üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına karşın, DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazarda yaygın olarak bulabilmek şu an için pek mümkün değil. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Evergreen serisi GPU'ların kullanıldığı ekran kartları için AMD, satışa sunulan kart sayısının her hafta arttığını belirtilirken, gelen talebin şu an için karşılanamadığını da kabul etti. AMD'nin ürün yöneticisi Dave Baumann açıklamasında Radeon HD 5000 serisi için kıtlık yaşandığını kabul ederken, sorunun kaynağı olarak Tayvan merkezli TSMC firmasını işaret etti.

TSMC'nin hacimli üretimde bazı sorunları yaşadığını belirten Baumann, AMD'nin başka bir fabrikaya geçemediğini ancak üretimin önümüzdeki haftalarda artmasını umduklarını söyledi. Yakın zamanda satışa sunulan adet miktarını arttıracaklarını belirten Baumann, üretim aşamasındaki sıkıntılara rağmen Cedar ve Redwood kod adlı GPU'ların güç vereceği Radeon HD 5400 ve 5600 serisi için planlanan takvimin yolunda gittiğini, bu ürünlerin ilk çeyrekte pazarda olacağını söyledi. Bu arada TSMC'nin var olan verimlilik problemlerini yeni yıl ile birlikte aşmayı öngördüğünü de hatırlatalım.


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Momo-Oz 10 yıl
nasıl bulamıyolar ya daha dün 10 tane 5870 aldm
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simplethinks 10 yıl
Para olduğu sürece kıtlık diye bişi olmaz
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alito 10 yıl
avrupada kartları bulamayanlar artık Türkiyeden alır herhalde
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St Batuhan 10 yıl
işte burda özellikle yeni yıl demeleriyle aklıma nvidia ve kurnazlık geliyor. Yahu birden yeni seri cıkar cıkmaz hangi akla hizmet bu verimlilik sorunu cıkar. Ayrıca nerden bunun anca yeni yılla asılacagı ön görülür. Niye Nvidia yeni yılla birlikte kart cıkartıcak ve o zaman problem asılmıs olucak. ATI'ye balta mı var yoksa cok mu uctum ben su an :D 2. secenegi tercih ediyorum ve susuyorum :::::P
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Zero Limit 10 yıl
evet ati nin fabrikası yansa nvidia dan biliceksiniz. (aslında bu durumda düşünülebilirde
)
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fatihcanery 10 yıl
ya ne kadar güç bir durum,atinin istediği sey kapış kapış satılması fakat ağız tadıyla satamıyorlar elinde olmayan sebeblerden ötürü.Şu gb kurulsunda artık orda üretsinler,sanki burda alavare dalavere dönüyor gibime geliyor...mav1li arkadaş katılıyorum !
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IgorStravinsky 10 yıl
Global Foundries yakında üretime başlıyacak galiba. O zaman görürüz ne neymiş, kim ne yapıyomuş..
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mav1li 10 yıl
Ati kartı mayıs ayında piyasaya sürecekti. Tsmc nin 40nm sorunları yüzünden çıkış tarihi 4-5 ay ertelendi. Daha sonra verimlilik sorunları çözüldü dendi. Ardından 5000 serisi çıktı. Tam kartlar yaygınlaşacaktı ki nvidianın fermisinin 2010a kaldığı meydana çıktı. Bir anda Tsmc nin verimlilik sorunları tekrar boy gösterdi.
Ne tesadüf değil mi?
Bir tesadüfte fermi çıkışına yakın bir anda verimlilik sorunlarının giderilmesi olacaktır.
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Fermi %1.7 önüretimi gibi absürd bir verime sahip değil miydi? Kart mimarisi problemli Tsmc ne yapsa düzelmez daha erken.
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Batuist 10 yıl
Bu haber büyük ihtimal Türkiye için geçerli değil.. Burada çok şükür bol bol var.. sakın nvidia TSMC firmasına para vermiş olmasın?? :))
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dellino 10 yıl

Batuist

Bu haber büyük ihtimal Türkiye için geçerli değil.. Burada çok şükür bol bol var.. sakın nvidia TSMC firmasına para vermiş olmasın?? :))



Dünya hali belli olmaz
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StreamRolleR 10 yıl
doğrudur
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Trecc11 10 yıl
şu 5600 serisini merak ediyorum..
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hsyn2802 10 yıl
olaya budur. adamlar talebi karşılayamıyor. istek çok lakin para kazanmak istiyorlarsa acil önlem alsalar iyi olur.Şu sıralar dx11 nvidia çıkartana kadar ati iyi satacak. durumdan istifade etmesi lazım.
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erolsipar 10 yıl
Evet Türkiyede sorun olmaz çünkü fazla alan yoktur. Ama ben memnunum VTX HD 5870 kartımdan.
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drkayzer 10 yıl
eskiden nvidia diye bi ekran kartı üreticisi vardı oda baya kart satıyordu g92 gpusu falan süperdi hatta bide funboyları vardı
şimdi sektörde ati tek olduğu için gayet doğal
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XIII 10 yıl
zaten yine ati bi rönceki yani 4000 serisi kadar piyasaya kart sürmüştür ama rakip olmayınca haliyle talep arttı piyasayı doyurmakta zorlanması bu şekilde olsa gerenk
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Source 10 yıl
Türkiye için geçerli bir durum değil ama yurt dışında (1. sınıf ülkelerde) yaşanabileceğini düşünüyorum
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