Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir

    GPU piyasasında üst segment için kolları sıvayan firma gelen haberlere göre RDNA2 mimarisi üzerinde yükselen modellerini önümüzdeki CES fuarında tanıtabilir.
    4 gün
    2,4b
    1
    10
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir
    Tam Boyutta Gör

    AMD işlemci tarafında taş üzerinde taş bırakmazken GPU tarafında her ne kadar bütçe dostu segmentte iddialı olsa da yüksek performans tutkunu kullanıcıları tatmin edecek bir kart sunabilmiş değil.

    CES 2020'de yeni mimarili kartlar geliyor

    Gelen haberlere göre kırmızı ekip üst segmentte at koşturması beklenen RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020 fuarında duyurabilir. Henüz elimizde detaylı bilgi bulunmasa da yeni kartlarda ışınsal izlemeye donanımsal desteğin sunulacağını söyleyebiliriz. Zira yeni nesil konsollarda da söz konusu destek sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor"

    Öte yandan üst segmentte mücadele edebilmek için yüksek bellek bant genişliğine ihitiyaç duyan firmanın tercihini HBM2/HBM2E’den kullanabilir. Daha çok bütçeye oynanan kartlarda ise GDRR6’ya devam edilecektir.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_radeon_rdna_2_graphics_architecture_will_reportedly_be_revealed_at_ces_2020/1 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CVenturas 4 gün en beğenilen
    Artık bu sefer bahane yok. 7nm süreci olgunlaştı, RDNA geçişi de tamamlandı 2. nesile terfi edildi, maddi sıkıntı da 2017den bu yana yok, zaman sıkıntısı da yoktu -senelerdir Polaris Vega Navi ve sonrasını planlıyorlardı- bu sefer kesin atak yapmalarını bekliyorum. 3080ti olacak kartın superini de legendını da extreme'ini de neyini çıkarırsa çıkarsın nvidia tepede geçmeleri lazım. Nvidia'yı kuran herif eski AMD çalışanıydı. Geçemezlerse de ayıp artık.
    Artık bu sefer bahane yok. 7nm süreci olgunlaştı, RDNA geçişi de tamamlandı 2. nesile terfi edildi, maddi sıkıntı da 2017den bu yana yok, zaman sıkıntısı da yok...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jowiyaga 3 gün
    Daha 2 ay önce duyurdukları Rx 5500 kartını ne piyasaya çıkardılar ne de fiyatını açıkladılar. Seneye duyuracakları kartlarda 1 sene sonra çıkar herhalde.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    akif_gamer 3 gün
    AMD ryzen işlemciler ile nereden nereye geldi. Aynı başarıyı gpu sektöründe de yakalamasını bekliyoruz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jowiyaga 3 gün
    Daha 2 ay önce duyurdukları Rx 5500 kartını ne piyasaya çıkardılar ne de fiyatını açıkladılar. Seneye duyuracakları kartlarda 1 sene sonra çıkar herhalde.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CVenturas 4 gün en beğenilen
    Artık bu sefer bahane yok. 7nm süreci olgunlaştı, RDNA geçişi de tamamlandı 2. nesile terfi edildi, maddi sıkıntı da 2017den bu yana yok, zaman sıkıntısı da yoktu -senelerdir Polaris Vega Navi ve sonrasını planlıyorlardı- bu sefer kesin atak yapmalarını bekliyorum. 3080ti olacak kartın superini de legendını da extreme'ini de neyini çıkarırsa çıkarsın nvidia tepede geçmeleri lazım. Nvidia'yı kuran herif eski AMD çalışanıydı. Geçemezlerse de ayıp artık.
    3 Yanıt Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gökay16 4 gün yeni yorumcu CVenturas
    Eski AMD çalışanmı bilmem ama herhalde dünyanın en çakal adamı. Müthiş bir stratejik taktik ve güç var elinde. Bir yılda bütün kartları super ismiyle anında yeniledi altta kalmamak için. Bu yaptığı hiç kolay değil...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mutlak.Sıfır 4 gün CVenturas
    Alınma ama bitiyorum sizin gibilere en üst segmentte rekabet etse ne olacak biz alabilecek miyiz o kartları? İnsanları anlayamıyorum elindeki bulgur olmayan ama düşlediğin pilavdan her zaman iyidir.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oup59 3 gün CVenturas
    RDNA2 kartlardan ben de ümitliyim ama o kadar değil. 5900XT gibi RDNA2 mimarisinin tepe seviye olabilecek kartı hem normal hem de RT olarak RTX 2080Ti eşitlesin veya az biraz geçebilsin ve bunu da 700-800 USD gibi bir fiyat ile yapsın bence o bile büyük iş olur. Ki bu performans da muhtemelen Nvidia 7nm kartlarda XX80 seviyesi bir performansa denk olacaktır diye düşünüyorum.

    En tepede yine 3080Ti gibi 1100-1300USD'lik bir Nvidia kart olacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2419 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd rdna 2 7 nm+, amd rdna 2 ve
    4 etiket daha amd 7 nm+ gpu Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Europa'da yaşam olabilir mi? NASA, uydunun atmosferinde su bulunduğunu açıkladı 3 gün ABD, Huawei’ye 90 günlük ek süre verdi 3 gün ABD başkan adayından kripto planı 3 gün Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor 3 gün Yüzüklerin Efendisi dizisi şimdiden ikinci sezon onayı aldı 3 gün Xiaomi Mi Smart Band geliyor 3 gün Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor 3 gün Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı 3 gün 2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var 3 gün Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı 3 gün ASUS'dan RTX2060'lı Oyuncu Sistemi - Taksitle Alınabiliyor 3 gün Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor 3 gün Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak! 3 gün AMD Radeon RX 5300 XT göründü 3 gün Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı 4 gün Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor 4 gün Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük 4 gün The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı 4 gün Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir 4 gün iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar 4 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir Sonraki 176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler 4 gün Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! 4 gün Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor 4 gün Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı 4 gün HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim