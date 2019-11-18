AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir

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AMD işlemci tarafında taş üzerinde taş bırakmazken GPU tarafında her ne kadar bütçe dostu segmentte iddialı olsa da yüksek performans tutkunu kullanıcıları tatmin edecek bir kart sunabilmiş değil.

CES 2020'de yeni mimarili kartlar geliyor

Gelen haberlere göre kırmızı ekip üst segmentte at koşturması beklenen RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020 fuarında duyurabilir. Henüz elimizde detaylı bilgi bulunmasa da yeni kartlarda ışınsal izlemeye donanımsal desteğin sunulacağını söyleyebiliriz. Zira yeni nesil konsollarda da söz konusu destek sunulacak.

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Öte yandan üst segmentte mücadele edebilmek için yüksek bellek bant genişliğine ihitiyaç duyan firmanın tercihini HBM2/HBM2E’den kullanabilir. Daha çok bütçeye oynanan kartlarda ise GDRR6’ya devam edilecektir.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_s_radeon_rdna_2_graphics_architecture_will_reportedly_be_revealed_at_ces_2020/1