MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor

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AMD’nin iş ortaklarından MSI ekran kartı pazarında Armor ailesiyle kullanıcıları uygun fiyattan modeller sunuyor. Diğer çözümlere kıyasla daha zayıf bir soğutma bloğuyla gelen kartlar daha çok fiyatı ile ön plana çıkıyor.

RX 580'nin emeklilik vakti geldi ama..

RX 500 serisi modeller şu sıralar oldukça uygun fiyattan alınabilmelerinin ötesinde halen güncel oyunlarda oldukça tatminkar sonuçlar sunuyor. Özellikle de AMD’nin sürücü konusunda yaptığı iyileştirmeler sayesinde Polaris mimarisi yaşlanmayı bırakın git gide daha performanslı hale geldi. Buna karşın artık Polarisi yavaştn emekli etme vakti de geldi.

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MSI’a göre Polaris halen önemli bir nesil olabilir. Zira firma hali hazırda raflarda bulabileceğiniz RX 580 Armor modelini güncellemeye hazırlanıyor. Detayları bilinmese de görsellere göre firma yeni bir PCB ve görüntü çıkışlarında değişikliğe gitmişe benziyor.

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Mevcut modelde 1 DVI-D, 2 HDMI ve 2 DP bulunurken yeni kartta 3 DP ve 1 HDMI konumlandırılmış. Genel tema ise siyah-beyaz ve kırmızı-siyah’tan tamamen siyahla değiştirilmiş.

https://videocardz.com/newz/msi-preps-yet-another-radeon-rx-580-armor