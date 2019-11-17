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    MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor

    AMD’nin Polaris mimarisi uzun bir süredir bizlerle. Öyle ki şu günlerde artık yavaş yavaş tedavülden kaldırılmaya hazırlanan kartlar MSI’a göre halen yeni tasarımla yenilenmeye değer.
    5 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor
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    AMD’nin iş ortaklarından MSI ekran kartı pazarında Armor ailesiyle kullanıcıları uygun fiyattan modeller sunuyor. Diğer çözümlere kıyasla daha zayıf bir soğutma bloğuyla gelen kartlar daha çok fiyatı ile ön plana çıkıyor.

    RX 580'nin emeklilik vakti geldi ama..

    RX 500 serisi modeller şu sıralar oldukça uygun fiyattan alınabilmelerinin ötesinde halen güncel oyunlarda oldukça tatminkar sonuçlar sunuyor. Özellikle de AMD’nin sürücü konusunda yaptığı iyileştirmeler sayesinde Polaris mimarisi  yaşlanmayı bırakın git gide daha performanslı hale geldi. Buna karşın artık Polarisi yavaştn emekli etme vakti de geldi.

    MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor
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    MSI’a göre Polaris halen önemli bir nesil olabilir. Zira firma hali hazırda raflarda bulabileceğiniz RX 580 Armor modelini güncellemeye hazırlanıyor. Detayları bilinmese de görsellere göre firma yeni bir PCB ve görüntü çıkışlarında değişikliğe gitmişe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir"

    Mevcut modelde 1 DVI-D, 2 HDMI ve 2 DP bulunurken yeni kartta 3 DP ve 1 HDMI konumlandırılmış. Genel tema ise siyah-beyaz ve kırmızı-siyah’tan tamamen siyahla değiştirilmiş.



    https://videocardz.com/newz/msi-preps-yet-another-radeon-rx-580-armor Yorum Yaz
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