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    AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir

    Heyecanlı geçen etkinliği ardından kartını yükseltmeyi düşünenler AMD’nin RX 6000 ailesini beklemeye koyuldu. Tanıtımda pek bilgi paylaşılmayan ancak merak edilen teknolojiler detaylandırılabilir.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir
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    Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikle yıllardır beklenen rekabeti geri getireceğini müjdeledi. Bununla birliket modellerin destekleyeceği teknolojiler de önem arz ediyor.

    RX 6000'in merak edilen teknoloji detaylandırılabilir

    Tanıtımda Fidelity FX paketi sunulurken süper ölçeklemeye pek fazla yer verilmemişti. AMD’den Frank Azor’un Twitter’da verdiği cevaba göre RX 6000 serisine yükseltmeyi düşünenler için güzel haberler yolda.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı"

    Azor’a göre AMD kartlar satışa sunulmadan ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir. Bununla birlikte RDNA2 mimarili kartların ölçekleme teknolojisinin Microsoft DirectML temelli olması beklenirken ışın izleme için de DirectX DXR’ın tercih edilmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-promises-more-details-on-radeon-rx-6000-ray-tracing-and-super-sampling-tech-before-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    Mehmet şef ?
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    banmak serbestmi
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    editör olarak kahve falına da bakıyormusunuz !?
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakicaz
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