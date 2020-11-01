AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir

Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikle yıllardır beklenen rekabeti geri getireceğini müjdeledi. Bununla birliket modellerin destekleyeceği teknolojiler de önem arz ediyor.
RX 6000'in merak edilen teknoloji detaylandırılabilir
Tanıtımda Fidelity FX paketi sunulurken süper ölçeklemeye pek fazla yer verilmemişti. AMD’den Frank Azor’un Twitter’da verdiği cevaba göre RX 6000 serisine yükseltmeyi düşünenler için güzel haberler yolda.
Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı"
Azor’a göre AMD kartlar satışa sunulmadan ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir. Bununla birlikte RDNA2 mimarili kartların ölçekleme teknolojisinin Microsoft DirectML temelli olması beklenirken ışın izleme için de DirectX DXR’ın tercih edilmesi bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-promises-more-details-on-radeon-rx-6000-ray-tracing-and-super-sampling-tech-before-launch Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.