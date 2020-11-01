AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir

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Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikle yıllardır beklenen rekabeti geri getireceğini müjdeledi. Bununla birliket modellerin destekleyeceği teknolojiler de önem arz ediyor.

RX 6000'in merak edilen teknoloji detaylandırılabilir

Tanıtımda Fidelity FX paketi sunulurken süper ölçeklemeye pek fazla yer verilmemişti. AMD’den Frank Azor’un Twitter’da verdiği cevaba göre RX 6000 serisine yükseltmeyi düşünenler için güzel haberler yolda.

Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı"

Azor’a göre AMD kartlar satışa sunulmadan ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir. Bununla birlikte RDNA2 mimarili kartların ölçekleme teknolojisinin Microsoft DirectML temelli olması beklenirken ışın izleme için de DirectX DXR’ın tercih edilmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-frank-azor-promises-more-details-on-radeon-rx-6000-ray-tracing-and-super-sampling-tech-before-launch

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