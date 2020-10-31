AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı

AMD’nin RX 6000 tanıtımının ardından donanım dünyası yeni kartların incelemelerini beklemeye koyuldu. Bununla birlikte kırmızı ekip kullanıcıların ne istediğini oldukça iyi biliyor olmalı ki geniş kapsamlı oyun testlerini paylaştı.
AMD'den kapsamlı oyun testleri geldi
Testte RX 6900 XT, 6800 XT ve 6800’ü sırasıyla RTX 3090/3080/2080 Ti ile kıyaslayan firma 10 oyunda 2K/4K çözünürlüklerde testi gerçekleştirmiş.İlginizi Çekebilir AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi
Test sisteminde AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak sunduğu Ryzen 9 5900X’in X570 yongasetli anakart üzerinde çalıştırıldığı görülüyor. 16 GB DDR4 RAM’e yer verilen test sisteminde Smart Access Memory de aktif edilmiş.
Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"
Tabi test sonuçlarını AMD’nin bizzat kendisinin hazırlaması nedeniyle bir nebze temkinli yaklaşmakta fayda var. En doğru sonuçlar için ilk incelemeleri beklemekte fayda var. Yine de rakamlar AMD’nin bu sefer yıllardır beklenen konuma geldiğini gösteriyor.
https://videocardz.com/newz/amd-discloses-more-radeon-rx-6900xt-rx-6800xt-and-rx-6800-gaming-benchmarks Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
İlginç.
bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.
harika gözüküor
martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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''Hayal dünyasında yaşamayın.Kafanızı kaldırın, kankinize bakıp yazmayın'' -M.Ç
Şimdide anlaşılan nvidia fanlarını dumur edecek. Yok en fazla 3070 verebilir, nvidia'nın fiyat düşürmesinin amd ile alakası yok diyenler sus pus olup, kıvırmaya, dönmeye başladı.
Bu arada hisseleri hızla artıyor. Helal olsun valla amd'ye.
RTX 3080 - RX6800XT
RTX 3090 - RX6900XT
Sıralama bu şekilde sanırım. Demek ki yeni hedefimiz RX6800. Fazlasına gerek yok.
Keşke 2 firma değil 5 firma arasında geçse rekabet.
Keşke hepsi Amerikan şirketi olmasa, Çin, Rus, Alman, Türk olsa.
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