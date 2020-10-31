AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı

Tam Boyutta Gör

AMD’nin RX 6000 tanıtımının ardından donanım dünyası yeni kartların incelemelerini beklemeye koyuldu. Bununla birlikte kırmızı ekip kullanıcıların ne istediğini oldukça iyi biliyor olmalı ki geniş kapsamlı oyun testlerini paylaştı.

AMD'den kapsamlı oyun testleri geldi

Testte RX 6900 XT, 6800 XT ve 6800’ü sırasıyla RTX 3090/3080/2080 Ti ile kıyaslayan firma 10 oyunda 2K/4K çözünürlüklerde testi gerçekleştirmiş.

İlginizi Çekebilir

AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi

Test sisteminde AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak sunduğu Ryzen 9 5900X’in X570 yongasetli anakart üzerinde çalıştırıldığı görülüyor. 16 GB DDR4 RAM’e yer verilen test sisteminde Smart Access Memory de aktif edilmiş.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"

Tabi test sonuçlarını AMD’nin bizzat kendisinin hazırlaması nedeniyle bir nebze temkinli yaklaşmakta fayda var. En doğru sonuçlar için ilk incelemeleri beklemekte fayda var. Yine de rakamlar AMD’nin bu sefer yıllardır beklenen konuma geldiğini gösteriyor.

https://videocardz.com/newz/amd-discloses-more-radeon-rx-6900xt-rx-6800xt-and-rx-6800-gaming-benchmarks

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.