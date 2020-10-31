Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı

    Heyecanlı etkinliğin ardından gözler RX 6000 serisinin satışa sunulacağı tarihte. Görünüşe göre kırmızı ekip kullanıcıların sorularını duymuşa benziyor. Detaylı oyun testleri paylaşıldı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1b
    57
    21
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin RX 6000 tanıtımının ardından donanım dünyası yeni kartların incelemelerini beklemeye koyuldu. Bununla birlikte kırmızı ekip kullanıcıların ne istediğini oldukça iyi biliyor olmalı ki geniş kapsamlı oyun testlerini paylaştı.

    AMD'den kapsamlı oyun testleri geldi

    Testte RX 6900 XT, 6800 XT ve 6800’ü sırasıyla RTX 3090/3080/2080 Ti ile kıyaslayan firma 10 oyunda 2K/4K çözünürlüklerde testi gerçekleştirmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi

    Test sisteminde AMD’nin en hızlı oyun işlemcisi olarak sunduğu Ryzen 9 5900X’in X570 yongasetli anakart üzerinde çalıştırıldığı görülüyor. 16 GB DDR4 RAM’e yer verilen test sisteminde Smart Access Memory de aktif edilmiş.

    AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

     

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tüketen RX 6900 XT geldi"

    Tabi test sonuçlarını AMD’nin bizzat kendisinin hazırlaması nedeniyle bir nebze temkinli yaklaşmakta fayda var. En doğru sonuçlar için ilk incelemeleri beklemekte fayda var. Yine de rakamlar AMD’nin bu sefer yıllardır beklenen konuma geldiğini gösteriyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-discloses-more-radeon-rx-6900xt-rx-6800xt-and-rx-6800-gaming-benchmarks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    ZillaKami

    İlginç.

    2 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    patientx (Hasan Aslan) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha ucuza, daha az güç tüketimi ile daha iyi ya da aynı performans. AMD işlemcilerdeki mantığını buraya da uygulamayı başarmış. Tabi anlaşılan kilit nokta burada sistemi komple amd kurmak.
    Daha ucuza, daha az güç tüketimi ile daha iyi ya da aynı performans. AMD işlemcilerdeki mantığını buraya da uygulamayı başarmış. Tabi anlaşılan kilit nokta bura...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mezut Çevik'e göre bu sonuçlar gerçek değil, hepimiz hayal dünyasında yaşıyoruz.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH | equ* (Murat Öztürk) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilge bir editör der ki;

    ''Hayal dünyasında yaşamayın.Kafanızı kaldırın, kankinize bakıp yazmayın'' -M.Ç
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    şu şartlarda 3090 almanın hiçbir mantığı yok. 999 dolarlık kart 1400 den daha iyi. zirve segmenti amd süpürür. 6800xt yok satar. dolar artmayaydı rtx2000 serisini ucuza kapatırdıkta dolar uçtuğundan fiyatlar çakılmıyacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Stok sikintisi olacakmi acep nvidia gibi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cheytac07 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Param olsa da ben alsaam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mezut Çevik'e göre bu sonuçlar gerçek değil, hepimiz hayal dünyasında yaşıyoruz.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kakarikikiri (jean paul Sartre) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    inş testler doğrudur da gpu pazarında ki nvidia hegemonyası kırılır. nvidia fazla intelleşti çünkü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd önce intel fanlarını dumur etti. 1 sene geçti artık kimse ağzını açamaz oldu. Başta biz değince inanmıyorlardı. Ama sonuca bakarsak satılan her 10 işlemciden 9'u amd oldu son sene. Intel hala 14+++++++++++ güvenlik açıkları, yamaları, eski teknolojileri yeni nesil diye satacak görünüyor.

    Şimdide anlaşılan nvidia fanlarını dumur edecek. Yok en fazla 3070 verebilir, nvidia'nın fiyat düşürmesinin amd ile alakası yok diyenler sus pus olup, kıvırmaya, dönmeye başladı.

    Bu arada hisseleri hızla artıyor. Helal olsun valla amd'ye.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Orodruin (Candaş Ulaş) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    RTX 2080TI - RX6800
    RTX 3080 - RX6800XT
    RTX 3090 - RX6900XT

    Sıralama bu şekilde sanırım. Demek ki yeni hedefimiz RX6800. Fazlasına gerek yok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xagdas (Çağdaş Y.) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    AMD'yi yıllar sonra bu şekilde rekabette görmek inanılmaz.
    Keşke 2 firma değil 5 firma arasında geçse rekabet.
    Keşke hepsi Amerikan şirketi olmasa, Çin, Rus, Alman, Türk olsa.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ` quaD. (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    6800xt böyle çıkarsa yok satar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 12 Angry Men 49. kez +261 2 misterrium ilk kez +236 3 th9 3. kez +236
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    57 Kişi Okuyor (15 Üye, 42 Misafir) 25 Masaüstü 32 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1017 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd oyun testleri, amd ekran kartı oyun testleri ve
    6 etiket daha amd rx 6000 amd rdna2 amd 7nm amd 7 nm Donanım Galeri
    Facebook Sayfası250,6b
    Twitter Profili92,5b
    YouTube Kanalı305b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 34 dk. Intel Iris Xe mobil harici ekran kartlarını duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD RX 6000 serisinin kapsamlı oyun testlerini yayınladı Sonraki Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. RTX 3060 Ti 17 Kasım’da satışa sunulabilir 3 sa. Elektrikli Nissan Ariya'nın ilk prototipleri Avrupa'ya ulaştı 4 sa. iPhone kullanan kişi sayısı 1 milyarı aştı 5 sa. Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu 6 sa. LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G 7 sa. Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti 7 sa. Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek 8 sa. Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar 8 sa. 10900K'yı soğutmak? "Corsair H100i Elite Capellix incelemesi" 8 sa. Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı 9 sa. Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu 10 sa. Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir 10 sa. Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu 11 sa. Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı 11 sa. Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir 12 sa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı 13 sa. LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor 14 sa. SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı 15 sa. iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?
    DonanımHaber
    Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi
    DonanımHaber
    89 TL değerinde iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu
    DonanımHaber
    Ücretsiz PlayStation Kamera Adaptörünüzü Talep Etmeyi Unutmayın
    Bölüm Sonu Canavarı
    Son Durak 6 Filmi Başka Bir Dünyada Geçecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız