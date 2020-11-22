AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir

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RDNA2 mimarili kartların satışa sunulmasıyla evlerine ulaşan ilk kartlardan rekor haberleri yağmaya başladı. Bununla birlikte kısıtlı bütçesinden en fazlasını almak isteyen kullanıcıların gözü giriş-orta segmentinde.

Bir Twitter kullanıcısının gönderisine göre RX 6700/XT modelleri Navi 22 üzerinde şekillenecek. RX 6000 serisinin tanıtımından önce macOS güncellemelerinin satır aralarından tanıdığımız Navi 22 ve Navi 23 bize yabancı olmasa da herhangi bir detayı şimdiye kadar bilinmiyordu.

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40 CU ile gelmesi beklenen RX 6700 serisi RX 5700 serisinin yerini işlem birimi sayısı itibariyle almasına karşın daha yüksek verimliliği ve frekansıyla hissedilir ölçüde önde olacaktır.

RX 6700 serisinde 6 veya 12 GB VRAM

İddiaya göre kart 192-bit veri yolu üzerinden 6 veya 12 GB kapasiteli VRAM ünitesiyle iletişim kuracak. Bu, Nvidia’nın RTX 3080 gibi kaslı kartında dahi 10 GB kapasite tercih ettiğini göz önünde bulunduracak olursak AMD’yi oldukça rekabetçi bir seviyeye yükseltecektir.

Aynı shader sayısında daha az tüketip daha fazla performans verecek

TBP tarafında ise RX 6700 için 146-156 watt aralığı belirtilmiş ki bu değer RX 5700’ün 180 watt’lık değerinin bir hayli altında. RX 6700 XT’nin toplam gücü olaraksa 186-211 watt gibi geniş bir aralık bırakılsa da tavan değer dahi RX 5700 XT’nin 225 wattlık TBP’sinden düşük kalıyor. Aynı noddaki kartlar arasındaki gelişme oldukça etkileyici olacağa benziyor.

Ayrıca Bkz. "Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek"

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Son olarak üreticilere göre Navi 22 GPU’lu çözümler planlanandan önce gelecek. Ocak 2021’e işaret edilen RX 6700 serisinin GA104 GPU’suna benzer şekilde kendisine mobil tarafta da yer edinmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-series-to-feature-navi-22-gpu-and-up-to-12gb-gddr6-memory

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