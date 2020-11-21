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    Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek

    AMD’nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu kartlar bir süre sonra yerini tamamen özelleşmiş tasarım çözümlere bıracak. İş ortaklarının kartları ise önümüzdeki günlerde geliyor.
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    Metehan Göktaş
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    Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek
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    Şu sıralar stok sıkıntısıyla gündeme gelen RX 6800 serisi paylaşıma göre bir süre sonra yerini AMD’nin iş ortaklarının imzasını taşıyan seçeneklere bıracak.

    Referans tasarım RX 6800'lerin üretim sonu

    Scott Herkelman’ın Tweet’ine göre MBA ( Made By AMD) kartlar önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek. Takip eden dönemde ise raflarda bulunacak kartlar özelleşmiş tasarım seçenekler olacak.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"

    18 Kasım’da satışa sunulan kaslı bir soğutmayla desteklenen 3 fanlı referans tasarım modelleri ilerleyen günlerde iş ortaklarının yorumuyla gelecek kartlar izleyecek.



    https://www.techpowerup.com/274887/amd-to-produce-reference-design-rx-6800-xt-and-rx-6800-only-until-early-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    22 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üretilmiş en yakışıklı Radeon kartı olabilir bu seri.
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    BarGoS (barış ) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
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