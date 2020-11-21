Referans tasarım RX 6800 serisi önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek

Şu sıralar stok sıkıntısıyla gündeme gelen RX 6800 serisi paylaşıma göre bir süre sonra yerini AMD’nin iş ortaklarının imzasını taşıyan seçeneklere bıracak.
Referans tasarım RX 6800'lerin üretim sonu
Scott Herkelman’ın Tweet’ine göre MBA ( Made By AMD) kartlar önümüzdeki yılın başlarına kadar üretilecek. Takip eden dönemde ise raflarda bulunacak kartlar özelleşmiş tasarım seçenekler olacak.
Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!"
18 Kasım’da satışa sunulan kaslı bir soğutmayla desteklenen 3 fanlı referans tasarım modelleri ilerleyen günlerde iş ortaklarının yorumuyla gelecek kartlar izleyecek.
https://www.techpowerup.com/274887/amd-to-produce-reference-design-rx-6800-xt-and-rx-6800-only-until-early-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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