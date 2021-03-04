AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu

AMD RDNA2 mimarisini üst segmentin ardından orta segmente de getirdi. Sınıfına kıyasla yüksek bellek kapasitesine sahip RX 6700 XT duyuruldu.
RX 6700 XT detaylandı
AMD geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte RX 6700 XT’yi detaylandırdı. Navi 22 GPU’sunu temel alan kart 40 Compute Unit içerisinde 2560 işlem birimi barındırıyor. 2321 MHz’den 2581 MHz’e kadar yükselebilien yonga bu haliyle 13.2 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunuyor.İlginizi Çekebilir RX 6700 XT’nin çıkış tarihi ortaya çıktı
12 GB GDDR6 bellek
12 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin GPU ile 192-bit veriyolu üzerinden iletişim kurduğu modelde 384 GB/s’lik bant genişliği sunulmuş. Infinity Cache başlığında ise üst segment çözümlerdeki 128 MB'tan 96 MB'a düşüldüğünü de ekleyelim.
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AMD’nin 230 watt TBP ile duyurduğu RX 6700 XT 8+6 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenmesine karşın özelleşmiş tasarım modellerde artan TDP ile birlikte güç konnektörlerinde de değişim olası. Son olarak RX 6700 XT’nin 18 Mart’ta 479 dolardan satışa sunulacağını belirtelim.
https://videocardz.com/newz/amd-announces-radeon-rx-6700-xt-at-479-usd-launches-on-march-18th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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