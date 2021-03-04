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    AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu

    Kırmızı ekibin RDNA2 mimarili orta segment kartı detaylandı. AMD modelle RTX 3060 Ti’ı hedef alırken yüksek bellek kapasitesiyle oyuncuları cezbetmeyi amaçlıyor.
    04 Mart 2021, 16:30 (Güncellendi, 3 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6

    AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu
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    AMD RDNA2 mimarisini üst segmentin ardından orta segmente de getirdi. Sınıfına kıyasla yüksek bellek kapasitesine sahip RX 6700 XT duyuruldu.

    RX 6700 XT detaylandı

    AMD geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte RX 6700 XT’yi detaylandırdı. Navi 22 GPU’sunu temel alan kart 40 Compute Unit içerisinde 2560 işlem birimi barındırıyor. 2321 MHz’den 2581 MHz’e kadar yükselebilien yonga bu haliyle 13.2 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunuyor.

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    12 GB GDDR6 bellek

    12 GB kapasiteli GDDR6 belleklerin GPU ile 192-bit veriyolu üzerinden iletişim kurduğu modelde 384 GB/s’lik bant genişliği sunulmuş. Infinity Cache başlığında ise üst segment çözümlerdeki 128 MB'tan 96 MB'a düşüldüğünü de ekleyelim.

    AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu
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    Ayrıca Bkz. "Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu"

    AMD’nin 230 watt TBP ile duyurduğu RX 6700 XT 8+6 pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenmesine karşın özelleşmiş tasarım modellerde artan TDP ile birlikte güç konnektörlerinde de değişim olası. Son olarak RX 6700 XT’nin 18 Mart’ta 479 dolardan satışa sunulacağını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-announces-radeon-rx-6700-xt-at-479-usd-launches-on-march-18th
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    K kbere (Önder D) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ozan___
    Türkiyede hiçbir şey alınamaz oldu. Ancak AMDnin nvidia ile aynı fiyatlardan satılma nedeni nvidianin rekabete girmesi. 3070'in 500 dolardan satışa çıkması olağanüstü bir şeydi. Eğer AMD performans olarak rakip olmasa nvidia da fiyatları zorlamazdı.



    Aynı zamanda konsol tarafında da 2080s performansı veren 1 tb nvme ssdler içeren cihazların 400 dolar/euro gibi bir fiyattan satılması da etkili oldu ve konsolların bunu başarmasında da AMD ortaklığının payı var
    Türkiyede hiçbir şey alınamaz oldu. Ancak AMDnin nvidia ile aynı fiyatlardan satılma nedeni nvidianin rekabete girmesi. 3070'in 500 dolardan satışa çıkması olağ...
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    Yanıtla +17
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 3 gün ( Mesaj Silindi ) heyysanadiyom
    Hocam ekran kartı üretmekle ilgili ne kadar bilginiz var da AMD' ye 2007 den beri gıcıksınız? Söyleyin biz de bilelim ondan diyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    ozan___ (OZAN ) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amdyi ucuz diye savunan bir kitle vardi, amd alamayan kitle oldu ajakdklflflflfl
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    hib.96 2 gün ( Mesaj Silindi )
    570 ve 580 nin güncel versiyonu çıkmayacak mı? Piyasada kart yokken rx670 4gb salsa piyasaya pazara hakim olur. Ama onların dw işine geliyor madencilere toptan satmak
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    _ _Anarsist_ (Biraz Acele) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kartı bulamayacağım isterse 50 liradan çıksın, bana ne amd'den?
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bendeki emektar 1070 i bununla değiştireyim diyorum. 2K daki performansı tatminkar görünüyor. Ama kartı bulma konusunda hiç ümidüm yok malesef.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bunda ray tracing var mı?
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    Yanfo (Yavuz ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    miningcilere hayırlı olsun.
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    kuruwa (hasan uçar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Avrupada bir aylık maaşın bir kısmı bizde ise maaşımızın kaç katı.
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    manohazim 3 gün ( Mesaj Silindi )
    3060 rakibi olarak bekleniyordu ama bana öyle geliyor ki 3060ti-3070 arası bir şey geliyor.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Paran var alamıyorsun, öyle bir dünya
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    Bloodin 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Duyursa ne duyurmasa ne, ekran kartı fiyatları çip krizi, kripto madenciler ve döviz üçlüsünün etkisiyle 6 ayda 3 katına çıkmış... En dandik ekran kartı 2500 TL'dan başlar olmuş. Bir süredir piyasaya bakmıyordum, bugün bakınca resmen şok oldum... Masaüstü toplamanın manası dahi kalmamış.
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    H HllSprDvm (Can ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunla mining yapılır mı beyler var mı araştırma linki
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi ) HllSprDvm
    Mining yapılır ama RX 6000 serisinin ETH Hash Rate genel olarak Nvidia 3000'den daha düşük. O yüzden mining için pek iyi tercih değil. RX 5000 gibi değil yani.
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