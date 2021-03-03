Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

4 gün

Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor

4 gün

Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar

4 gün

Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı

4 gün

Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir

4 gün

WhatsApp'a kaybolan resimler özelliği geliyor: Ancak pek bir işe yaramayacak

4 gün

Netflix de Bitcoin satın alacak iddiası!

4 gün

Crucial X6 SSD ailesini 500 GB ve 4 TB seçenekleriyle genişletti

4 gün

macOS 11.3 ile Rosetta 2 bazı bölgelerde kaldırılabilir

4 gün

FM 2021, NBA 2K21 ve daha fazlası bu ay Xbox Game Pass'e geliyor

4 gün

Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor

4 gün

ADATA XPG SX8200 Pro’yu bir kere daha güncelledi, Performans daha da düştü

4 gün

DJI FPV Drone modeli karşınızda: İşte fiyatı

4 gün

Takımını oluştur! Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi’nde ülkeni temsil et!

4 gün

WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor

4 gün

Twitter, Android kullanıcıları için Spaces sesli sohbetlerinin beta testine başladı

4 gün

Toyota'dan yeni model duyurusu: Avrupa'daki en uygun fiyatlı Toyota olacak

4 gün

Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor

4 gün

PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

4 gün

Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları

4 gün

Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı

5 gün

GÖRÜNTÜLENEN Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu

Sonraki

BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı

5 gün

Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

5 gün

Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

5 gün

Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı

5 gün

Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada

5 gün

Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri

5 gün

Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor

5 gün

AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu

5 gün

M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi?

5 gün

Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek

5 gün

Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı

5 gün

Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı

5 gün

Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu

5 gün

TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir

5 gün

Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı

5 gün

Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

5 gün

Bulmaca oyunu Lost Twins 2, mobil cihazlara geliyor

5 gün

Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı

5 gün

Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek

5 gün

BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar

Daha Eskiler