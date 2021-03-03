Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu

Güç tüketimi nedeniyle blower fanla eşleştirilmesine oyuncuların sıcak bakmadığı RTX 3090 seçenekleri birer birer ortadan kayboluyor.
Blower fanlı RTX 3090'lar kaldırılıyor
Nvidia’nın iş ortaklarının son günlerde blower fanlı RTX 3090’larını sayfalarından kaldırmaya başlaması kullanıcıların dikkatini çekti.İlginizi Çekebilir Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor
Perakende satıcılarının elindeki son kartların da satılmasının ardından birlikte blower fanlı soğutucu yalnızca RTX 3080 ve aşağısında tercih edilmeye devam edilecek.
Ayrıca Bkz. "Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor"
Henüz kararın ardındaki neden açıklanmasa da üreticilerin gürültülü soğutucu çözümlerini önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen CMP HX serisi madenci kartları için ayırdığı tahmin ediliyor.
Ayrıca Bkz. "ATi RV620 hakkında yeni bilgiler"
https://videocardz.com/newz/blower-geforce-rtx-3090-graphics-cards-are-quietly-being-discontinued Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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