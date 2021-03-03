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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu

    GPU devinin üst segment Ampere yongasını temel alan blower fanlı ekran kartları duyurulduğu dönem bir hayli dikkat çekmişti. Görünüşe göre modeller piyasadan kayboluyor.
    03 Mart 2021, 16:00 (5 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu
    Tam Boyutta Gör

    Güç tüketimi nedeniyle blower fanla eşleştirilmesine oyuncuların sıcak bakmadığı RTX 3090 seçenekleri birer birer ortadan kayboluyor.

    Blower fanlı RTX 3090'lar kaldırılıyor

    Nvidia’nın iş ortaklarının son günlerde blower fanlı RTX 3090’larını sayfalarından kaldırmaya başlaması kullanıcıların dikkatini çekti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor

    Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu
    Tam Boyutta Gör

    Perakende satıcılarının elindeki son kartların da satılmasının ardından birlikte blower fanlı soğutucu yalnızca RTX 3080 ve aşağısında tercih edilmeye devam edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor"

    Henüz kararın ardındaki neden açıklanmasa da üreticilerin gürültülü soğutucu çözümlerini önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen CMP HX serisi madenci kartları için ayırdığı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "ATi RV620 hakkında yeni bilgiler"



    https://videocardz.com/newz/blower-geforce-rtx-3090-graphics-cards-are-quietly-being-discontinued
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ussuz (mehmet ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madenciler çöreklenmiştir.
    Yanıtla +8
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca millete bu dandik soğutma sistemine mahkum etmişlerdi.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A AtiMX4 (Ati ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Miningciler Burger ming olmustur
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    ankaland (mehmet yok) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    bu tip fanların tek güzel tarafı sıcak havayı kasa dışına atmasıdır.. özellikle SLI da bu durum çok önemliydi.. rtx3090 bir araba parasına satıldığı için vazgeçilmiştir.
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    TheJudgé 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Madenciler gaftilemiştir
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca millete bu dandik soğutma sistemine mahkum etmişlerdi.
    Yanıtla +5
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    M maxpeck 4 gün ( Mesaj Silindi )
    3 fanlı tasarımların kalınlıkları nerdeyse 3 slot yer kaplarken, 2 slot kalınlığında tek fanlı 3090 bana zaten hiç güven vermemişti.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    madenciler madenciler
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tip en dandik soğutmayı sağlıyor; tek fan ile tüm soğutmayı yapmaya çalışıyorlar, daha önce kullandığım için çok sorunlu bir sistem ve hızını ayarlarken de bozulmuştu. Bir daha kullanmadım , iyi olmuş kaybolması
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    Chromer 4 gün ( Mesaj Silindi )
    madenciler dızlamıştır.
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    Evil.Morty 4 gün ( Mesaj Silindi )
    madenci zihniyetine sahipler ortadan kaldırmıştır
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    SC0RPI0N (S. Ç.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Miningciler çökmüştür
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    4235 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia ampere, blower fan ve
    5 etiket daha blower fanlı ekran kartı nvidia ekran kartı nvidia madenci kartı blower fanlı rtx 3090 Donanım
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