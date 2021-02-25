Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu

    Kırmızı ekibin merakla beklenen orta segment kartı yavaş yavaş detaylanmaya devam ederken AMD modeli duyuracağı tarihi netleştirdi. Yeni kart için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.
    25 Şubat 2021, 22:30 (1 gün)
    1,9b
    2
    14
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

     Nvidia’nın orta segment kartları çeşitlenmeye devam ederken gözler AMD’nin üzerinde. Firma beklenen çözümünün çıkış tarihini duyurdu.

    RX 6700 XT'nin üzerindeki örtü yakında kalkıyor

    RX 6700 XT AMD’nin son Tweet’ine göre 3 Mart’ta detaylanacak. Şimdiye kadar paylaşılanlara göre 2560 işlem birimi taşıyacak kartta 12 GB GDDR6 bellek konumlandırılacak.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü"

    Paylaşılan GIF’e göre üst segment kartların aksine USB Type-C çıkışına yer verilmeyen model 3 DisplayPort ve 1 HDMI arayüzüyle gelecek. Son olarak modeli RX 6700’ün takip etmesi beklenirken RX 6700 XT’nin Nvidia’nın RTX 3060 Ti çözümüne karşı konumlandırılacağı tahmin ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-announce-radeon-rx-6700-xt-on-march-3rd Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    aschil (Tuncay Şahin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madencilere çözüm bulsunlar. Kart Mart istemiiikkkk
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu kartı beklemekten sıkılıp 2080 super aldım rx 480 2000tl ye gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    symbiat (symbiat karalama) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    3200 liraya sifir pulse 5700xt varken yeni nesil geliyor diye almayanlar simdi pisman...
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MogoLKhan (Kültegin HAN) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) symbiat
    Nvidia fanboyluğunun zararları işte , ben çözemiyorum insanları.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    4000-4500 TL civarı olacak kart, madenciler sayesinde bulunamayacak, fiyat açıklanmasa bile olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tanıtsa ne olur ; kart bulunacak sanki !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zafer. (zafer oral) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Birkaç ay önce Rx 5700 xt mi 3000 liraya satmıştım. Bugün rtx 3060 ın onun gerisinde kaldığını görünce başımı duvarlara vuruyorum resmen Değerini bilemedim affet beni lütfen
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M MetronoM (metronom metron) 1 gün ( Mesaj Silindi ) zafer.
    sende benim gibi 3080 taklasına geldin sanırım :) 3200'e vermiştim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    3060, 5700 xt den bile zayıf iken umarım amd bu sefer atağı gole çevirir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aschil (Tuncay Şahin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Madencilere çözüm bulsunlar. Kart Mart istemiiikkkk
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu Sonraki Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir 1 gün 2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi 1 gün Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız