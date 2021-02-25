AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu

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Nvidia’nın orta segment kartları çeşitlenmeye devam ederken gözler AMD’nin üzerinde. Firma beklenen çözümünün çıkış tarihini duyurdu.

RX 6700 XT'nin üzerindeki örtü yakında kalkıyor

RX 6700 XT AMD’nin son Tweet’ine göre 3 Mart’ta detaylanacak. Şimdiye kadar paylaşılanlara göre 2560 işlem birimi taşıyacak kartta 12 GB GDDR6 bellek konumlandırılacak.

Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü"

Paylaşılan GIF’e göre üst segment kartların aksine USB Type-C çıkışına yer verilmeyen model 3 DisplayPort ve 1 HDMI arayüzüyle gelecek. Son olarak modeli RX 6700’ün takip etmesi beklenirken RX 6700 XT’nin Nvidia’nın RTX 3060 Ti çözümüne karşı konumlandırılacağı tahmin ediliyor.

https://videocardz.com/newz/amd-to-announce-radeon-rx-6700-xt-on-march-3rd

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