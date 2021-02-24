RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü

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GPU devinin orta segment RTX 3000 çözümüyle madencilere yaptığı son dakika sürprizi etkisini göstermeye başlamış olabilir.

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Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu

RTX 3060’ın yarın 329 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatından raflardaki yerini alması bekleniyor. Buna karşın madenciler kartın stoklarını geçtiğimiz haftalarda çoktan tüketti bile.

Satış tarihinden önce ikinci ele çıkan ilk ekran kartı: RTX 3060

Geçtiğimiz hafta NVidia’dan gelen hamlenin ardından RTX 3060’lar ikinci ele düşmeye başladı. Belarus’ta çevrim içi ikinci el pazarlarında yayınlanan ilanda Gigabyte RTX 3060 12 GB Eagle’a yer verildi.

İlanda yer alan görsellerde kartların seri numarasının görünmesi sayesinde kartları Nvidia'nın resmi satış tarihine yönelik kurallarını hiçe sayarak Gigabyte'a kadar kimin sattığının bulunabileceğini belirtelim.

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Satıcının 1080 dolar istediği kartın hangi fiyattan alındığı bilinmezken satıcı kartları deneme amaçlı açıp kutusuna geri yerleştirdiğini belirtmiş. Kazma performansı denendiği düşünülen kartların Nvidia’nın son kısıtlaması kaynaklı veya kartları toplu alıp oyuncular üzerinden kar elde etmek için satılıp satılmadığı bilinmiyor.



https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-graphics-cards-already-available-on-second-hand-market

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