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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü

    Nvidia’nın son günlerde gündemdeki yerini koruyan orta segment Ampere ekran kartı henüz Nvidia tarafından satışa sunulmadı. Buna karşın kart şimdiden ikinci el pazarındaki yerini almış durumda.
    24 Şubat 2021, 11:30 (Güncellendi, 2 gün)
    27,2b
    1
    104
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    59

    RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü
    Tam Boyutta Gör

    GPU devinin orta segment RTX 3000 çözümüyle madencilere yaptığı son dakika sürprizi etkisini göstermeye başlamış olabilir.

     

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    RTX 3060’ın yarın 329 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatından raflardaki yerini alması bekleniyor. Buna karşın madenciler kartın stoklarını geçtiğimiz haftalarda çoktan tüketti bile.

    Satış tarihinden önce ikinci ele çıkan ilk ekran kartı: RTX 3060

    Geçtiğimiz hafta NVidia’dan gelen hamlenin ardından RTX 3060’lar ikinci ele düşmeye başladı. Belarus’ta çevrim içi ikinci el pazarlarında yayınlanan ilanda Gigabyte RTX 3060 12 GB Eagle’a yer verildi.

    İlanda yer alan görsellerde kartların seri numarasının görünmesi sayesinde kartları Nvidia'nın resmi satış tarihine yönelik kurallarını hiçe sayarak Gigabyte'a kadar kimin sattığının bulunabileceğini belirtelim.

    RTX 3060 satışa sunulmadan ikinci ele düştü
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    Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT iki farklı varyantla gelebilir: RX 5700 XT’den %25 daha hızlı"

    Satıcının 1080 dolar istediği kartın hangi fiyattan alındığı bilinmezken satıcı kartları deneme amaçlı açıp kutusuna geri yerleştirdiğini belirtmiş. Kazma performansı denendiği düşünülen kartların Nvidia’nın son kısıtlaması kaynaklı veya kartları toplu alıp oyuncular üzerinden kar elde etmek için satılıp satılmadığı bilinmiyor.
     



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-graphics-cards-already-available-on-second-hand-market Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    M Musty3535123 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    330 dolardan al 1080 dolardan sat, 750 dolar ı cukkala. kazma işiyle uğraşmaya gerek yok.
    3 Yanıt Yanıtla +106
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonra neden bu kadar asabisin, neden küfür ediyorsun...şimdi ben buna sövmiyimde kime söviyim
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    G gmyo31 (ozan ozan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ah be efsane kart geliyor 12 gb 329 dolara.ne dolar izin veriyor ne madenciler ne de nvidia.
    4 Yanıt Yanıtla +70
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (49) Yorum Yaz Forumda Gör
    Amg61 (Anıl Mert Gürsoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Insallah kimse almazda aldiklari fiyatin yarisina satarlar millet bir bayram eder
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    M muvaZaa xD 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 yıllık pc yi sil baştan yenileyim dedim dediğim güne lanet olsun yok arkadaş yok ekran kartı yok piyasada!! Allah belasını versin mining belasını başımıza saranların!!
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    Rafadan Tayfa (Gokhan Yazgac) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    2060 super ekran kartımı 7 binden koydum letgo'da. 6.800 verdiler vermedim. Vermem abi
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    -dead (emreee ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    o gümrükte çalışan akpli bi arkadaş vardı adını unuttum, ekran kartlarına çöküyomuş gümrükte
    onun alt elemanlarıdır bu kartları satan
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    Bloodin 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunların hepsi kazı için alınmış kartlardır. Sonra Nvidia RTX3060'ların kazı performansını %50 düşüreceğini açıklayınca çareyi satmakta bulmuşlar :)
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    ÖlümsüzlüğüBulanQilin 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    р. ruble değil mi? 37$ ediyor adam mı yanlış para birimi girmiş yoksa bedavadan mı dağıtıyor?
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    ayakliPC (Hakan DEMİRDAĞ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    1300 küsür sayfalık ana konu koptu gidiyor zaten bir de burayı okuyorum, hayretler içerisindeyim fakat nVidia için değil. Ben bir çay daha tazeleyeyim de yazdıklarınızı okurken höpürdeteyim.
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    teknoCat (ismi gizli) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Inşallah nvidia ve amd zam yapar. Evet bu noktaya geldim



    Bu şerefsizlerden bıktık



    Çıkar kartın fiyatını 1000 dolara madem..



    Gör bakalım bu maymunlara kar kalacak mı



    Kart 500 dolara satılırken bizde zaten 1000 dolara satıyordu şerefsizler daha bu mining olayı patlamamıştı. Bize koymaz yani..



    Btc ve diğer coinlerde Bi iki aya patlar diye umuyorum ve bekliyorum. Ekran kartı alamadım ve cidden canım sıkıldı. Ps5 alacağım nasipse
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    lofer_freud (Ömer Cihan) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) teknoCat
    Hocam siz 3080 almamış mıydınız? Hatta millete ben aldım ama siz bekleyin kart falan almayın fiyatlar dip yapacak diyordunuz.
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    Onvious (onur ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) teknoCat
    etherium a birsey olmadigi surece kartlar 5bin olsa bile alirlar
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    ozkn-t (Özkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse ikinci el ekran kartına bir kuruş vermesin hepsi ellerinde patlasın madencilerin!
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    TheHardwareNews (TüRKiY3 ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tükendi diyor birde performansı saçma bir karta bu parayı nasıl veriyorlar?


    https://www.vatanbilgisayar.com/gigabyte-geforce-rtx-3060-12gb-gddr6-192bit-dx12-nvidia-ekran-karti.html
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    27155 kez okundu.
    48 kişi, toplam 49 yorum yazdı.

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    rtx 3060 12 gb, nvidia ampere ve Donanım
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