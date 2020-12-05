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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda

    Kırmızı ekibin gün yüzüne çıkan işlemcisi adlandırmasıyla bilinen Ryzen 5000 mobil APU’larından ayrılıyor. Modelin tek çekirdek performansı da etkileyici düzeyde.
    2 hf.
    2,2b
    1
    7
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda

    Zen 3 mimarisiyle hem mobil hem de masaüstü platformunda 5000 adlandırmasına geçen AMD’nin masaüstü işlemcilerinin ardından mobil APU’ları heyecanla bekleniyor.

    AMD Ryzen 9 5900HX hazırlığında

    Ortaya çıkan mobil APU adlandırmasıyla dikkat çekti. Geekbench’te ter döken Ryzen 9 5900HX’in X son ekinin neyi ifade ettiği bilinmese de Core i9-10980HK’da gördüğümüz gibi hız aşırtılabilen bir mobil APU yolda olabilir.

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    Bununla birlikte işlemcinin çalışma frekanslarına baktığımızda Ryzen 9 4900HS’le aynı taban frekansı, 3.43GHz’i paylaşan yonga 200 MHz’lik boost frekansı iyileştirmesiyle 4.6 GHz’e ulaşmış.

    AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda
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    ASUS Zephyrus Duo GX551QS içerisinde teste giren mobil Ryzen 5000 APU’su testte rapor edilmese de perakendiciden elde edilen bilgiye göre RTX 3080’i de beraberinde getirecek.

    Test sonuçlarına baktığımızda yonganın popüler Comet Lake-H işlemcisi Core i7-10750H’ın tek çekirdekte %23 ve çoklu çekirdekte ise %24 önünde olduğu görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash"

    Mevcut Ryzen 9 4900HS’e tek çekirdekte frekans avantajından faydalanarak %30’luk fark atan Ryzen 9 5900HX çoklu çekirdekte %3 geride kalmış.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-cezanne-cpu-geekbench-score-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen sniper23
    ucuz hehehe
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    neyazarim 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    F/P olursa ne ala efendim :)
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aradaki performans farkına bakınız.

    Intel'in hükümdarlığı zamanında vaadettiği 3-5% lik performans farklı devri bitti artık.

    Millet 5 nm'ye geçerken 14++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ nm teknolojisi ile yoluna devam eden çöp üreticisi Intel'i uğurluyoruz.
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    fukarakoala 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    4800H la mutlu mesut devam iç burukluğu ile
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    ernknd (E K) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD fark atmaya başladı.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yeni seri epey büyük rekabet getirecek. 16 mb cache epey fark yapacak gibi görünüyor. Ucuz gelir de alırız umarım. Veya stok kıtlığı olmazsa.
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