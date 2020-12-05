AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda

Zen 3 mimarisiyle hem mobil hem de masaüstü platformunda 5000 adlandırmasına geçen AMD’nin masaüstü işlemcilerinin ardından mobil APU’ları heyecanla bekleniyor.

AMD Ryzen 9 5900HX hazırlığında

Ortaya çıkan mobil APU adlandırmasıyla dikkat çekti. Geekbench’te ter döken Ryzen 9 5900HX’in X son ekinin neyi ifade ettiği bilinmese de Core i9-10980HK’da gördüğümüz gibi hız aşırtılabilen bir mobil APU yolda olabilir.

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Bununla birlikte işlemcinin çalışma frekanslarına baktığımızda Ryzen 9 4900HS’le aynı taban frekansı, 3.43GHz’i paylaşan yonga 200 MHz’lik boost frekansı iyileştirmesiyle 4.6 GHz’e ulaşmış.

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ASUS Zephyrus Duo GX551QS içerisinde teste giren mobil Ryzen 5000 APU’su testte rapor edilmese de perakendiciden elde edilen bilgiye göre RTX 3080’i de beraberinde getirecek.

Test sonuçlarına baktığımızda yonganın popüler Comet Lake-H işlemcisi Core i7-10750H’ın tek çekirdekte %23 ve çoklu çekirdekte ise %24 önünde olduğu görülüyor.

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Mevcut Ryzen 9 4900HS’e tek çekirdekte frekans avantajından faydalanarak %30’luk fark atan Ryzen 9 5900HX çoklu çekirdekte %3 geride kalmış.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-cezanne-cpu-geekbench-score-leaks

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