AMD CEO’su: Ryzen 5000’le performans çıtasını daha da yukarıya yükselteceğiz.

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AMD’nin başarılı CEO’su Lisa SU yayınlanan videoda yeni nesil Ryzen çözümlerine değindi. Görünüşe göre AMD yeni yongalarla piyasaya yön vermeye devam edecek.

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AMD, Ryzen 5000'den ümitli

Zen 3 mimarisiyle işlemci performansında yeni zirvelere ulaşılacağını aktaran Lisa SU Ryzen 5000 temelli bir sistem kurmayı düşünenlerin heyecanını tazelemeyi başardı.

Kırmızı ekibin liderliğini sürdüren isim her ne kadar detay vermekten kaçınsa da sızıntılara göre Ryzen 5000 ailesinin Ryzen 3000 modellerinin üzerine %17 IPC artışı sunması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake-S ile birlikte PSU gereksinimlerini sıkılaştırıyor"

10 çekirdek 20 izlek konfigürasyonunda bir işlemcinin de hazırlandığı iddia edilen AMD, Intel’e yine şans tanımamakta kararlı görünüyor. Son olarak işlemciler 8 Ekim’de detaylandırılacak.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ceo-lisa-su-says-zen-3-based-ryzen-5000-will-feature-new-heights-performance.html

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