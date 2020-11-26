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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu

    RX 6000 serisinin tanıtımında dikkat çeken yeni teknoloji daha fazla kullanıcıya sunulmaya başlandı. Firma Smart Access Memory’i daha fazla anakartta kullanılabilir hale getirdi.
    2 sa.
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu
    Tam Boyutta Gör

    7 nm noduna devam edilen RDNA2 mimarili kartlar şu günlerde stok sıkıntısıyla gündemde. RX 6000 serisine doping etkisi yapan AMD teknolojisi daha fazla sistemde kullabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı

    Smart Access Memory 400 serisi anakartlara da geldi

    Tanıtımda Ryzen 5000 işlemcisi, 500 serisi anakart ve RX 6000 serisi kart gereksinimiyle duyurulan Smart Access Memory oyuna göre kaydadeğer performans artışı sunabiliyor.

    Son yayınlanan AGESA güncellemesi SAM’i sisteminde tecrübe etmek isteyen 400 serisi yongasetli anakart sahiplerini sevindirecek.

    Ayrıca Bkz. "AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak"

    Yayınlanan AGESA v2 1.1.0.0 sürümü ile birlikte B450 ve X470 yongasetli sistemlerde de Ryzen 5000 serisi işlemci ve RX 6800 ailesiyle Smart Access Memory’nin getirileri deneyimlenebilecek.



    https://www.techpowerup.com/275204/amd-radeon-smart-access-memory-coming-to-400-series-motherboards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Eskiden pc alınca , amd yi yerin dibine sokarlardı. İntel anakartların yarısı fiyatına amd anakartlar satılırdı hele laptopları hiç popüler değildi. Şuan ise her 5 haberden biri amd. Ps5 almazsam sapphire bir ekran kartı alırım yine. Rx580’e elveda deme vakti geldi artık.
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    Muten Baba 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yukarıdaki yorumların hepsi beni anlatıyor
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    001ATB (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harikasın AMD
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    2019daDHyekatilmak 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Peki 3000 serisi işlemci 5000 serisi ekran kartı olanlar da sma yı görebilecek mi?
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    JeaLeusy (Alper Coşkun Sertkaya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir zahmet 3900X'e getirsinler de bizde kullanalım boş yere bunu satıp bir dünya para koyup 5900X almayalım.
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    cihat emre 2 sa. ( Mesaj Silindi ) JeaLeusy
    3900x i çabuk unuttu AMD
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    6s 2 sa. ( Mesaj Silindi ) JeaLeusy
    3900x'i bırakıp, 5900x alın diye yapıyor zaten. Tüketim çılgınlarının, bu tür ufak şeylerden çabucak etkilendiklerini biliyorlar. 3900x profesyonele bile 3-4 sene rahatça yetebilecek bir işlemci sonuçta. Başka türlü bunlara nasıl ürün satacaklar?
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