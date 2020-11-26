AMD Smart Access Memory’i 400 serisi anakartlara da sundu

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7 nm noduna devam edilen RDNA2 mimarili kartlar şu günlerde stok sıkıntısıyla gündemde. RX 6000 serisine doping etkisi yapan AMD teknolojisi daha fazla sistemde kullabilecek.

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Smart Access Memory 400 serisi anakartlara da geldi

Tanıtımda Ryzen 5000 işlemcisi, 500 serisi anakart ve RX 6000 serisi kart gereksinimiyle duyurulan Smart Access Memory oyuna göre kaydadeğer performans artışı sunabiliyor.

Son yayınlanan AGESA güncellemesi SAM’i sisteminde tecrübe etmek isteyen 400 serisi yongasetli anakart sahiplerini sevindirecek.

Ayrıca Bkz. "AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak"

Yayınlanan AGESA v2 1.1.0.0 sürümü ile birlikte B450 ve X470 yongasetli sistemlerde de Ryzen 5000 serisi işlemci ve RX 6800 ailesiyle Smart Access Memory’nin getirileri deneyimlenebilecek.

https://www.techpowerup.com/275204/amd-radeon-smart-access-memory-coming-to-400-series-motherboards

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