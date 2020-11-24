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    AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak

    Kırmızı ekip geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ryzen işlemcilerini yazılım kanadında da geliştirmeye devam ediyor. PBO 2 teknolojisi ile sisteminizi daha fazla kontrol edebileceksiniz.
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    Metehan Göktaş
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    AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak
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    AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin çıkışının ardından kullanıcılar BIOS’ta undervolt seçeneğini bulamamıştı. Bunun üzerine firmadan bir yetkili gelişmiş özellikleri müjdelemişti.

    AMD bugün yaptığı duyuruyla Precision Boost Overdrive 2’yi detaylandırdı. Yeni teknoloji hem daha fazla performans elde etmek isteyenler hem de işlemcisini daha düşük güç tüketimiyle ya da serin bir şekilde kullanmak isteyenler için heyecan verici ince ayarlar içeriyor.

    Precision Boost 2 ile gerilimi kısarken performans artışı yaşanacak

    FX 6100+RX 570'i undervoltlu kullanmam nedeniyle bu kısımdan başlayacak olursak AMD alışılagelinmiş direkt milivolt girilerek yapılan işlemi daha ayrıntılı ve işlevli bir noktaya taşımış. 3-5 mV’luk adımlara karşılık gelen 30 adım tanımlanan bölümde yapılacak değişiklikler sistemde adaptif bir şekilde uygulanacak.

    AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak
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     Klasik undervolt işleminin aksine işlemcinin hafif ya da ağır yük altında olmasına göre farklı şekilde uygulanacak işlem kırmızı ekibin grafiklerine göre işlemci boştayken alışılagelinmiş yönteme göre daha fazla kazanım sağlıyor.

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    Bunun kullanıcıya getirisi ise daha serin çalışan ve boost değerlerde daha uzun süre tutunan bir yonga olacak. AMD’ye göre performans artışı hem tek hem de çoklu çekirdek gerektiren uygulamalarda gözlenebilecek. İddiaya göre undervolt işlemi tek çekirdekte %2, çoklu çekirdekte ise %10 performans artışı sağlayacak.

    VRM'e göre Boost

    Precision Boost Overdrive 2 ise boost algoritmalarına yeni bir soluk getirecek. Şimdiye kadar işlemci sıcaklığı, anakart vrm akımı ve soket gücüne göre ölçeklenen boost işlemi artık daha kaslı anakart alanların daha fazla avantaj sağlayacağı bir hale bürünecek. Yeni boost algoritması anakartın bildirdiği güç limitine göre hareket ederek soğutucu da güçlüyse daha agresif davranacak.

    AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak
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    AMD burada çoklu CCD’den oluşan ve CCD’lerin tamamının kullanılmadığı yongalarda PBO 2’nin daha etkili olacağının altını çizmiş. Dolayısıyla en büyük gelişme Ryzen 9 5900X’te yaşanacak.

    AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak
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    Nitekim AMD’nin slaytlarında Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’e yer verdiğini görüyoruz. Son olarak Ryzen 5000 işlemciler ve 400/500 serisi anakartlarla kullanılacak PBO 2 önümüzdeki Aralık ayında AGESA 1.1.8.0 ile birlikte sunulacak.



    https://www.anandtech.com/show/16267/amd-precision-boost-overdrive-2-adaptive-undervolting-for-ryzen-5000-coming-soon Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

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    serafon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben turuncu ekibin işlerini daha başarılı buluyorum, turkuza ekip de fena değil. Turuncudan sonra kim dersen haki ile gri başa baş gelir. Yine de gönlümün efendisi lacivert sonra siyah ekip.
    Ben turuncu ekibin işlerini daha başarılı buluyorum, turkuza ekip de fena değil. Turuncudan sonra kim dersen haki ile gri başa baş gelir. Yine de gönlümün efend...
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    No Way Out (Mert A.) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Custom PBO ayarları ile PBO2 denedim, %40-50 yük bindiren oyunda sabit 4,85ghz de çalışıyor

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Unutmayın 5600x 4.6ghz olarak satılıyor.
    Custom PBO ayarları ile PBO2 denedim, %40-50 yük bindiren oyunda sabit 4,85ghz de çalışıyor ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out (Mert A.) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Custom PBO ayarları ile PBO2 denedim, %40-50 yük bindiren oyunda sabit 4,85ghz de çalışıyor

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Unutmayın 5600x 4.6ghz olarak satılıyor.
    Yanıtla +4
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    serafon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben turuncu ekibin işlerini daha başarılı buluyorum, turkuza ekip de fena değil. Turuncudan sonra kim dersen haki ile gri başa baş gelir. Yine de gönlümün efendisi lacivert sonra siyah ekip.
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    ZewZack (Enes Ataş) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim gibi r5 3600 de stok fan kullanıp pbo kapatan kardeşlerim gelin sarılalım bu haber bize yarasın inş
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