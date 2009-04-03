AMD üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerini 3. çeyrekte duyuracak

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Soket AM3 formundaki üç çekirdekli Phenom II işlemcilerini bir süre önce kullanıma sunan AMD'nin hazırlıkları süren üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcileriyle ilgili bazı yeni gelişmeler var. AMD'nin Phenom II ailesinin altına konumlandırmayı ve daha uygun fiyatla kullanıma sunmayı planladığı üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerinin daha önce planlanın aksine bu ay içerisinde lanse edilmeyeceği, işlemcilerin üçüncü çeyrekte muhtemelen Ağustos veya Eylül ayı içerisinde Pisces platformuyla birlikte kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

AMD'nin Propus kod adlını taşıyan dört çekirdekli Athlon II X4 600 serisi işlemcileri DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB L2 bellek ile gelecek. Rana kod adını taşıyan üç çekirdekli Athlon II X3 400 serisi işlemcilerse Propsu kod adlı Athlon II X4 600 serisinden farklı olarak 2MB yerine 1.5MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacaklar. Üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerinin aksine çift çekirdekli modeller ise daha erken gelecek.

Edinilen bilgilere göre AMD'nin çift çekirdekli Athlon II X2 200 serisi (Regor) ve Callisto kod adını taşıyan yine çift çekirdekli Phenom II işlemcilerinin Haziran ayı içerisinde lanse edilebileceği belirtiliyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Soket AM3 formundaki işlemcilerle ilgili detayların Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarına paralel olarak gün ışığına çıkması beklenirken, AMD'nin özellikle maliyet odaklı işlemci stratejisini Pisces platformu ekseninde geliştirdiğini söyleyebiliriz.