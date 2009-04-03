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AMD üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerini 3. çeyrekte duyuracak

10 yıl
9,1b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerini 3. çeyrekte duyuracak
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Soket AM3 formundaki üç çekirdekli Phenom II işlemcilerini bir süre önce kullanıma sunan AMD'nin hazırlıkları süren üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcileriyle ilgili bazı yeni gelişmeler var. AMD'nin Phenom II ailesinin altına konumlandırmayı ve daha uygun fiyatla kullanıma sunmayı planladığı üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerinin daha önce planlanın aksine bu ay içerisinde lanse edilmeyeceği, işlemcilerin üçüncü çeyrekte muhtemelen Ağustos veya Eylül ayı içerisinde Pisces platformuyla birlikte kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

AMD'nin Propus kod adlını taşıyan dört çekirdekli Athlon II X4 600 serisi işlemcileri DDR2 ve DDR3 bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB L2 bellek ile gelecek. Rana kod adını taşıyan üç çekirdekli Athlon II X3 400 serisi işlemcilerse Propsu kod adlı Athlon II X4 600 serisinden farklı olarak 2MB yerine 1.5MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacaklar. Üç ve dört çekirdekli Athlon II işlemcilerinin aksine çift çekirdekli modeller ise daha erken gelecek.

Edinilen bilgilere göre AMD'nin çift çekirdekli Athlon II X2 200 serisi (Regor) ve Callisto kod adını taşıyan yine çift çekirdekli Phenom II işlemcilerinin Haziran ayı içerisinde lanse edilebileceği belirtiliyor. Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Soket AM3 formundaki işlemcilerle ilgili detayların Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarına paralel olarak gün ışığına çıkması beklenirken, AMD'nin özellikle maliyet odaklı işlemci stratejisini Pisces platformu ekseninde geliştirdiğini söyleyebiliriz.


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sertacaygun 10 yıl
Düşük fiyata 4 çekirdekli işlemci = AMD'nin farkı...
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buraoca2 10 yıl
Fakat farkındaysanız AMD kendi kendini baltalıyor. Çok fazla 4 çekirdekli işlemci sürüyor piyasaya. Fakat son durum kullanıcılar açısından çok iyi olacak. Bekleyelim, görelim...
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MrPerFormance 10 yıl
Kulağa hoş geliyor.
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max975 10 yıl
bakalım bu krizde ne kadar satacaklar...
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Hobar 10 yıl
Mimari athlon64 mü yoksa phenom mimarisi mi? işlemci değiştirme arifesindeyim. l3 olmaması performansı olumsuz yönde fazla etkilemeyecekse alınabilir. ayrıca 4*1 mb lık sürümleride olması gerekirdi diye düşünüyorum. test sonuçlarını, oc potansiyelini, fiyatını görelim kararımızı veririz.
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Hobar 10 yıl
l3 cache belleği olmayan phenomdan başka birşey değil. 100$'a 3, 120'ye 4 çekirdek satabilcekmi bakalım
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: Hobar

l3 cache belleği olmayan phenomdan başka birşey değil. 100$'a 3, 120'ye 4 çekirdek satabilcekmi bakalım


Phenom 8xxx ve 9xxx ların yerine bunlar gelicek işte ne si kötü direk L2 den kullancaklar cache i callisto da 6mb olcaktı galiba L2 cache
45nm düşülmüşken biraz revizyon yapmak iyidir.
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CaSsErDoDo 10 yıl
bu işlemciler tutar
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