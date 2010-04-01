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AMD üç ve dört çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD üç ve dört çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor
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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, üç ve dört çekirdekli ürün gamını da güncelliyor. Gelen bilgilere göre AMD, dört çekirdekli en hızlı ikinci işlemcisi unvanını taşıyan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinde ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesinden 95 Watt düzeyine çekmeyi planlıyor. HDX955WFK4DGM model numarasına sahip olacak daha düşük TDP'li yeni varyasyonunun, mevcut model ile aynı fiyat seviyesinden yani yurt dışı için 160 dolar düzeyinden satışa sunulması beklenirken, işlemcinin diğer özelliklerinde başka bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

95 Watt TDP'li yeni Phenom II X4 955 Black Edition varyasyonuna ek olarak AMD, 2.5GHz'de çalışan Phenom II X4 805 ve 2.8GHz'de çalışan Phenom II X4 820 modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak. Uzun süredir güncellenmeyen üç çekirdekli Phenom II X3 gamı da değişiminden nasibini alan seriler arasında zira 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 715 ve 3GHz'de görev yapan Phenom II X3 740 modelleri de yolda olan modeller arasında yer alıyor. AMD ayrıca 6 çekirdekli Thuban zarını kullanan ancak iki çekirdeği kapalı olarak gelen Turbo takviyeli Phenom II X4 960T modelini de lase edecek.


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escape0121 9 yıl
6 çekirdekli Thuban zarını kullanan ancak iki çekirdeği kapalı olarak gelen Turbo takviyeli Phenom II X4 960T modeli ile çekirdek aşırtmaya devam:)
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renklem 9 yıl
890FX'ler bir an önce gelsin de.
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Humboldt 9 yıl
am2+ için geri uyumluluğu olacaktır heralde umarım 95w olacak diye sadece am3 destekli olmaz biz de faydalanabiliriz böylelikle :))
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Bu işlemcilerle bir hız aşırtma testi yapılmasını sabırsızlıkla bekliyorum.
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Batuist 9 yıl
Hadi AMD buldozerin ayak seslerini duymaya başlayalım artık.. şimdiden başla intel gibi erkenden reklam yapmaya ki çıktığında hiçbirşeye benzemese bile yaptığın reklamın hızıyla satışları patlatsın.. Eee intelde öyle yapmıyor mu... 45nm işlemciler gelmeden herkes 45nm mühendisi olmuştu zamanında... vs. vs. örnekleri çok...
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ayzer 9 yıl
yaşşa amd
intele kalsa en ucuz cpu 200$ dan aşşaa olmaaazzz...her 0,1 ghz artışa 50$ fazla isteyen intele bannnn
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blackson 9 yıl
x6 kaç watt peki
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Lethian 9 yıl

blackson

x6 kaç watt peki


125w olacaktır en üst modelde 140W'ı geçirmezler.
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loverman1984c 9 yıl
ben bu geçen temmuz dan beri phenom II 955 kullanıcısıyım işlemcim 125 watt lik işlemci suan sorunsuz 3.7 GHz de kullanmaktayım. tercih edilebilir bi işlemci heleki 95watt olanı daha iyi
sıcaklık yönünden, ha şöyle ben bu işlemcimi 3.8 - 3.9 da kullandım ama sıcaklık limitine takıldım ayrıca stabilde olmuyo donmalar reset atmalar vs. suan normalde oda sıcaklığında 35 - 45 derece arasında ama işlemcimden memnunum tavsiye ederim alıcak olanlara yada biraz daha bekleyip amd nin 6 çekirdekli olanları alabilirler :D
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ugacomtr 9 yıl
yeni kapalı cekirdekli x4 lere kurşun kalemle arkadan bi "cızgı" x6 oluyormuş... ne sevinirim :)
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beytekin45 9 yıl
Kurşun kaleme gerek yok, biostan küçük bi ayar hepsi o kadar.
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575m 9 yıl

ugacomtr

yeni kapalı cekirdekli x4 lere kurşun kalemle arkadan bi "cızgı" x6 oluyormuş... ne sevinirim :)

Kurşun kalem mi.. Duronları hatırladım şimdi
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delisakir6 9 yıl
Gercekten iyi haberler bunlar.
Acaba Mayis ayina kadar cikar mi bu 95 TDP li 955 , yoksa Mayis ayinda 125 TDP li olani almak zorundamiyim:)
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ahmetkep 9 yıl
Phenom II X4 960T da kapalı 2 çekirdeğin açılma ihtimali olurmu acaba
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the_alien89 9 yıl
büyük ihtimalle açılma ihtimali olacaktır 2 çekirdeği kapalı çift çekirdekli phenomlar gibi
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