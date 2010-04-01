AMD üç ve dört çekirdekli yeni işlemciler hazırlıyor

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6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, üç ve dört çekirdekli ürün gamını da güncelliyor. Gelen bilgilere göre AMD, dört çekirdekli en hızlı ikinci işlemcisi unvanını taşıyan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisinde ısıl güç tasarımını 125 Watt seviyesinden 95 Watt düzeyine çekmeyi planlıyor. HDX955WFK4DGM model numarasına sahip olacak daha düşük TDP'li yeni varyasyonunun, mevcut model ile aynı fiyat seviyesinden yani yurt dışı için 160 dolar düzeyinden satışa sunulması beklenirken, işlemcinin diğer özelliklerinde başka bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

95 Watt TDP'li yeni Phenom II X4 955 Black Edition varyasyonuna ek olarak AMD, 2.5GHz'de çalışan Phenom II X4 805 ve 2.8GHz'de çalışan Phenom II X4 820 modellerini de endüstrinin beğenisine sunacak. Uzun süredir güncellenmeyen üç çekirdekli Phenom II X3 gamı da değişiminden nasibini alan seriler arasında zira 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 715 ve 3GHz'de görev yapan Phenom II X3 740 modelleri de yolda olan modeller arasında yer alıyor. AMD ayrıca 6 çekirdekli Thuban zarını kullanan ancak iki çekirdeği kapalı olarak gelen Turbo takviyeli Phenom II X4 960T modelini de lase edecek.