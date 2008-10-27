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AMD üçüncü çeyrekte pazar payı kaybetti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD üçüncü çeyrekte pazar payı kaybetti
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Yarıiletken endüstrisinin Intel ile birlikte en büyük iki işlemci üreticisinden biri olan AMD'nin yılın üçüncü çeyreğinde sergilediği performansa yönelik bilgiler gelmeye devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre firma Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde işlemci pazarında kayıp yaşamaya devam etti. Özellikle mobil işlemcilerin satış performanslarıyla masaüstü modelleri geride bıraktığı dönemde AMD'nin sahip olduğu payın %17.7 olarak gerçekleştiği, firmanın bir önceki yılın aynı döneminde %23, bu yılın ikinci çeyreğinde ise %18.8'lik pazar payına sahip olduğu belirtiliyor.

Sektörün önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlaırndan Mercury Research firmasının analistlerinden Dean McCarron yaptığı açıklamasında AMD'nin pazar kaybetmesinin arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak rakip Intel karşısında rekabet açısından zayıf mobil çözümlerini işaret ediyor.

Bilindiği üzere Intel, Centrino platformuyla birlikte hakimiyet kurduğu mobil pazarda pozisyonunu Atom platformuyla birlikte daha da güçlendirmişti. Ayrıca AMD gibi VIA da pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre firmanın yılın ikinci çeyreğinde %1.3 olan pazar payı, üçüncü çeyrekte %1.1'e geriledi. Son olarak Intel hakkında da bilgi verelim. Firmanın pazar payı üçüncü çeyrekte %1.2'lik artış ile %81.2'ye çıktı.


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schubule 11 yıl
he ya. o ne öyle
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Knisath 11 yıl
AMD'den daha iyi çözümler bekliyoruz bu alanda.

Bu arada resimdeki yaratık da neyin nesi
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max975 11 yıl
yüzde 81 mi? yühhh nekadar fazla
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