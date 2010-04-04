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AMD USB 3.0 destekli yeni bir yonga seti duyurabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD USB 3.0 destekli yeni bir yonga seti duyurabilir
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AMD geçtiğimiz ay duyurduğu 890GX yonga setiyle birlikte güney köprüsü olarak, entegre SATA-III desteğine sahip SB850 yongasını kullanmaya başlamıştı. Intel cephesinde üçüncü parti kontrol yongalarıyla sağlanan SATA-III desteğini, güney köprüsü üzerinden doğal bir şekilde sunan AMD, USB 3.0 yarışında da ipi önde göğüsleyen üretici olabilir. Bilindiği üzere USB 3.0 desteği sunmak isteyen anakart üreticilerin, NEC veya benzeri firmalar tarafından geliştirilen yaklaşık 9 dolar maliyetli host kontrolcüsünü kullanmaları gerekiyor. Şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart satılırken, bu anakartların tamamına yakınında NEC'in hazırladığı yonganın kullanılması, üreticiler arası rekabete yeni bir boyut kazandırmıştı.

Intel'in gelecek yıldan önce USB 3.0 destekli yonga seti sunmayacağı belirtilirken, NEC'in ulaştığı yüksek satış başarısından etkilenen firmanın, benzer bir adımla USB 3.0 kontrolcüsü geliştirmeye başladığı belirtilirken, AMD farklı bir strateji takip edecek USB 3.0 destekli yeni bir yonga setini duyurabilir. Techeye sitesinin haberine göre AMD'nin bu ay sonuna doğru lanse edeceği 800 serisi yeni yonga set(ler)i, entegre USB 3.0 desteği ile gelebilir. Bu konuda henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da AMD'nin stratejik bir hamle ile Intel'in önüne geçerek anakart üreticilerini yanına çekmek istediği SATA-III desteği ile de daha önce gündeme gelmişti. Ay sonuna doğru (27 Nisan) lanse edilecek 890FX, 880G ve 870 yonga setleri için AMD'nin nasıl bir politika izleyeceğini bekleyip göreceğiz.


http://www.techeye.net/chips/amd-beats-up-intel-on-usb-3-0-integration Yorum Yaz
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toonjai 9 yıl
@Budfox
gx serisi dahili grafik birimine sahip
fx serisi de en üst seviye chipset oluyor amd tarafında...(inteldeki x serisi chipset benzeri )
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Damned91 9 yıl
870,860g,880g de filan gelse cok iyi olur :D hem sataIII hemde USB 3
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Budfox 9 yıl
FX ve GX chipsetleri arasında ne fark var..
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Applejack 9 yıl
hardcore gaming hell yeaahhhhh

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1963bursa 9 yıl
Geçen sene birileri bu olanları yazsa kimse inanmazdı, yongasetlerinde doğal USB3.0 desteği yarışında AMD ve VIA kapışıyorlar, intel top topluyor..:D
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Hobar 9 yıl
DavutGENC şimdiye kadar olan tüm anakartlarda doğal usb 3.0 desteği yok. anakarta eklenen ek kontrolcülerle sağlanıyor. doğal destek olursa ek bir şeye gerek olmadan anakart üzerindeki tüm portlar usb 3.0 olacak
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Night Wish 9 yıl
890'lar zaten çıktı hatta exada 270 tl civarında.Bende bakıyorum bi tane m720-us3 boşa çıkabilir [:
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DavutGENC 9 yıl
Millet duyurdu parasını sayıyor.
Bunlar hala duyurcak.
Duyuran adamlar dua etsinler microişlemci üretmiyorda burdan kazanıyorlar biraz
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renklem 9 yıl
DavutGENC

Millet duyurdu parasını sayıyor.

Bunlar hala duyurcak.

Duyuran adamlar dua etsinler microişlemci üretmiyorda burdan kazanıyorlar biraz


Sebk-i hindî tarzında bir söylem oldu, ne demek istedin ?
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carloska 9 yıl
seviyorum bu AMD yi
... iyi ki intel den amd ye geçmişim... hem daha ucuz hem daha iyi ve uprage sorunu yk... daha ne olsun


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renklem 9 yıl
890FX'leri bir an önce bekliyoruz :)
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