AMD USB 3.0 destekli yeni bir yonga seti duyurabilir

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AMD geçtiğimiz ay duyurduğu 890GX yonga setiyle birlikte güney köprüsü olarak, entegre SATA-III desteğine sahip SB850 yongasını kullanmaya başlamıştı. Intel cephesinde üçüncü parti kontrol yongalarıyla sağlanan SATA-III desteğini, güney köprüsü üzerinden doğal bir şekilde sunan AMD, USB 3.0 yarışında da ipi önde göğüsleyen üretici olabilir. Bilindiği üzere USB 3.0 desteği sunmak isteyen anakart üreticilerin, NEC veya benzeri firmalar tarafından geliştirilen yaklaşık 9 dolar maliyetli host kontrolcüsünü kullanmaları gerekiyor. Şimdiye kadar üç milyondan fazla USB 3.0 destekli anakart satılırken, bu anakartların tamamına yakınında NEC'in hazırladığı yonganın kullanılması, üreticiler arası rekabete yeni bir boyut kazandırmıştı.

Intel'in gelecek yıldan önce USB 3.0 destekli yonga seti sunmayacağı belirtilirken, NEC'in ulaştığı yüksek satış başarısından etkilenen firmanın, benzer bir adımla USB 3.0 kontrolcüsü geliştirmeye başladığı belirtilirken, AMD farklı bir strateji takip edecek USB 3.0 destekli yeni bir yonga setini duyurabilir. Techeye sitesinin haberine göre AMD'nin bu ay sonuna doğru lanse edeceği 800 serisi yeni yonga set(ler)i, entegre USB 3.0 desteği ile gelebilir. Bu konuda henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da AMD'nin stratejik bir hamle ile Intel'in önüne geçerek anakart üreticilerini yanına çekmek istediği SATA-III desteği ile de daha önce gündeme gelmişti. Ay sonuna doğru (27 Nisan) lanse edilecek 890FX, 880G ve 870 yonga setleri için AMD'nin nasıl bir politika izleyeceğini bekleyip göreceğiz.

http://www.techeye.net/chips/amd-beats-up-intel-on-usb-3-0-integration