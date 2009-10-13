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AMD: Yıl daha bitmedi, Radeon HD 5870 X2 modelimiz de yolda!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Yıl daha bitmedi, Radeon HD 5870 X2 modelimiz de yolda!
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, bugün yaptığı lansman ile DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sundu. Üç hafta içerisinde dört yeni ekran kartıyla DirectX 11 arenasına hızlı bir giriş yapan ve 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde DirectX 11 donanımları hazır tek firma unvanına sahip olan AMD, yüksek performans segmenti için planlanan model çalışmalarının devam ettiğini ve Radeon HD 5870 X2'nin yıl sona ermeden lanse edileceğini bir kez daha doğruladı.

Radeon HD 5800 serisi ile tek GPU'lu en hızlı ekran kartı çözümlerine sahip olan firma, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yeni modeliyle grafik endüstrisinde yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Fiziksel çalışmaları tamamlanan ve sürücü çalışmalarına yoğunlaşıldığı belirtilen Radeon HD 5870 X2'nin, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olması ve 3600 (2x 1600) paralel işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. 5 TeraFLOP'un üzerine işlem gücü sunacağı öngörülen Radeon HD 5870 X2 modelinin Kasım ayında 500$ civarı bir fiyatla lanse edilmesi bekleniyor.

ATi Radeon HD 5870 X2'nin lanse edileceği Kasım ayı içerisinde Nvidia'nın Fermi GTX modelini duyurması beklenirken, çift grafik işlemcili Fermi GX2 modeli için henüz net bir lansman tarihi bulunmuyor.


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bilalMW 10 yıl
AMD-ATİ havayolları yolcularına iyi uçuşlar diler... :)
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marvinous 10 yıl
" ... 3600 (2x 1600) paralel işlem birimiyle ..."
3200 olmasın??
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GrAy 10 yıl
Gpu lar çok büyük ve karmaşık yapıdalar. Aynı zar alanına 2 gpu çekirdeği koymak mantıklı bişey değilki onun yerine 2 katı daha fazla ünite eklerler. Aynı çipin içine 2 ayrı zarı koyabilirler zaten mantıklı çözümde bu. Gpu lar zaten cpulardaki gibi çoklu çekirdek yapısında shader ünitelerini ayrı ayrı cpu lar gibi düşünebilirsin.
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annihilator 10 yıl

GrAy

Gpu lar çok büyük ve karmaşık yapıdalar. Aynı zar alanına 2 gpu çekirdeği koymak mantıklı bişey değilki onun yerine 2 katı daha fazla ünite eklerler. Aynı çipin içine 2 ayrı zarı koyabilirler zaten mantıklı çözümde bu. Gpu lar zaten cpulardaki gibi çoklu çekirdek yapısında shader ünitelerini ayrı ayrı cpu lar gibi düşünebilirsin.


evet doğru cevap


3D olayı son derece paralelleştirilebilen bir şey olduğu için mimari, 1 adet shader dizayn edip sonra ondan 500 tane filan koymak şeklinde oluyor. Yani şu anki GPU'ları da 300 çekirdekli 500 çekirdekli filan diye düşünebilirsin.

Aynı zarın içine 2 kat fazla shader koymak ile, aynı zardan bir tane daha yapıp "2. çekirdek" olarak koymanın performans olarak bir farkı olacağını zannetmiyorum, tam tersi memory bus olayını iyice karıştıracağı için fiyatı artırabilir.
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scutaro 10 yıl
GrAy

Gpu lar çok büyük ve karmaşık yapıdalar. Aynı zar alanına 2 gpu çekirdeği koymak mantıklı bişey değilki onun yerine 2 katı daha fazla ünite eklerler. Aynı çipin içine 2 ayrı zarı koyabilirler zaten mantıklı çözümde bu. Gpu lar zaten cpulardaki gibi çoklu çekirdek yapısında shader ünitelerini ayrı ayrı cpu lar gibi düşünebilirsin.

Daha evvelden bende aynı şeyleri söylemiştim.
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tahir40 10 yıl
Ya arkadaşlar memlekette ne kadar kodaman varmış böyle... Cidden hepiniz böyle 295gtx, 5870x2 mi alıp kullanıyorsunuz? Benim bildiğim bu kartlar adet olarak belki 1/10000 kadarı bile üretilmiyordur giriş seviyesi kartların. 5850HD Full HD tüm oyunları oynatıcaktır... Nedir bunun üstündeki kartları almanın mantığı? Sadece ek elektrik aturası :P
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aykutx 10 yıl
Yetmeeeezzz ben 5890 ı bekliyorum.
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genelkurmay89 10 yıl

tahir40

Ya arkadaşlar memlekette ne kadar kodaman varmış böyle... Cidden hepiniz böyle 295gtx, 5870x2 mi alıp kullanıyorsunuz? Benim bildiğim bu kartlar adet olarak belki 1/10000 kadarı bile üretilmiyordur giriş seviyesi kartların. 5850HD Full HD tüm oyunları oynatıcaktır... Nedir bunun üstündeki kartları almanın mantığı? Sadece ek elektrik aturası :P



ahhh ahh maalesef öyle bazılarının yemek yiyecek parası yoktur ama ekran kartın ne deseler 5870 x2 derler (tabii çıktıktan sonra)millet iş güç ara kimileride para harcıyacak yer 5870 x2 büyük ihtimalle 900 1000 tl arası TR ye giriş yapacaktır millet bu parayı kazanmak için 1 ay çalışırken bazılarının bu karta bu kadar para vermesi ilginç bir durumdur...



almak isteyen seneye alsın bi 5850 yoluna baksın yazık ya bi ekran kartına bu kadar yüksek paralar verilmesi...
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simplethinks 10 yıl
bencede, inş. ati yeni mimaride bu x2 işinden vazgeçer, x2 yerine çift çekirdekli tek gpu daha iyi olur
Tamamen katılıyorum
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genelkurmay89 10 yıl
5870 x2 500$ bizim ülke için diyorum ''rüyanızda görürsünüz''


en azından bizim ülkede kdv dahil fiyatı 900 tl yi geçer demedi demeyin
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BlackBeasT 10 yıl
NVIDIA neyi bekliyor!! ATi DX11 destekli 5870*2 ve 5900 kartlarını duyurken ,NVIDIA ve iş ortakları 40nm GT210 ve GT220 pazara sürüyor:D ,Sankim NVIDIA yanmı basdı nea :D:D
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kuşburnu 10 yıl

CoolMnaiaC

NVIDIA neyi bekliyor!! ATi DX11 destekli 5870*2 ve 5900 kartlarını duyurken ,NVIDIA ve iş ortakları 40nm GT210 ve GT220 pazara sürüyor:D ,Sankim NVIDIA yanmı basdı nea :D:D


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sagopakey78 10 yıl
amd erken hamleleriyle nvidia yı köşeye sıkıştırdı resmen. gt300 gelince hd5000 serisinde indirim olur, bu da bizim gibi son kullanıcılar için oldukça iyi bir gelişme...
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saidakkas 10 yıl
Çoklu GPU'da MCM (Aynı zarda olmasa da aynı pakette birden fazla chip) tarzına geçilecek kadar aşama kaydedilmedikçe almama taraftarıyım. (Bunu önümüzdeki sene bekliyorum.) Ne zaman iki tane hesap canavarı işlemci birbiriyle PCB üzerinden haberleşmek zorunda kalıyor ve bunu ağır bir yükü paylaşmada (Teraflop) kullanıyorlar, o zaman bu modeller ancak en yüksek performansı verebiliyoruz diyebilmek için üretilmiş gibi oluyor.

Adamların tartıştığı, chipte lehim kullanımından ve lehimin küçüldükçe zorlaşmasından ve belli bir elektriksel yükü taşımak için ne kadar büyük metal yüzeyi gerektiği ve bunların performansı ve chipin daha yüksek hızlarda çalışmasını nasıl engellediği.

Bu çözümlere Pentium D gözüyle bakıyorum. İşbölümünü yapabilmek için chip dışına çıkıp kuzey köprüsüne gitmek zorunda kalıyor. Hem daha çok güç tüketip ısınıyor, hem daha düşük frekansda çalışan doğal tasarım çift çekirdekliye mağlup oluyor.

MCM doğal tasarım olmaz ama en azından iki GPU ve haberleşme yongası tek pakette bir araya gelmiş olur. Q6600 doğal tasarım dört çekirdekli bir işlemci değil, buradaki çifter çekirdek ayrılıp farklı soketlerden veya PCB üzerine lehimli yerlerden haberleştirilseydi emin olun performansı çok düşerdi. Elektrikte mesafe demek tü kaka demek. Çünkü elektron aktarımı sen benim kafama vuruyorsun, ben onun, o da başkasının, böyle uzayıp giden şekilde oluşuyor. Sen etkiyi en uca kadar hissettirmek için Osmanlı tokadı atmak zorunda kalıyorsun daha sonra.

Şu an için en fantastik tasarım, lehimsiz karbon ve çok katmanlı işlemciler.

1- Aktarımdaki güç kaybı azaldığı için, sinyalizasyon kolaylaşıyor hem de daha yüksek frekanslara çıkılabiliyor.

2- Mesafe azaldığı için sarfedilecek enerji azalıyor. Yani 1000 kişi 10 dönüm araziya müstakil evler yaparak yaşatmak yerine bir gökdelene dolduruyorsunuz. Elbette tasarım karmaşıklaşıyor ama daha önceden elde edemediğiniz şeyleri elde ediyorsunuz.

İlgili bazı yazılarım var, okumak isteyenler:
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> Moore yasasının pabucu dama atıldı, yeni trend TSV
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Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> İlk üç boyutlu işlemci yeni mimaride 1.4 Ghz'de çalışıyor
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Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> Dünyanın en küçük transistorü (1nm) – Tekrar teşekkürler grafin
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Mesafe büyümesinin yani zarı büyütmenin üreticiye ne gibi bir zararı var:
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> 300mm wafer üzerinde CPU / GPU zar hesapları
forum.donanimhaber.com/...


Okumayı çok seven bir millet değiliz ama tavsiye ederim
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annihilator 10 yıl
CF? GEEEEEEEEEEEEÇ
SLI? GEEEEEEEEEEEEEÇ
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sft67 10 yıl
AMD büyük bi atılımda helal olsun
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DISTURBED 10 yıl
gelsin bakalım testler de şenlensin biraz.
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blackdreamss 10 yıl
ne 550 si arkadaşlar 159$ lık ürün 253$+kdv ye satılıyor ne güzel demi
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