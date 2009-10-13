AMD: Yıl daha bitmedi, Radeon HD 5870 X2 modelimiz de yolda!

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, bugün yaptığı lansman ile DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sundu. Üç hafta içerisinde dört yeni ekran kartıyla DirectX 11 arenasına hızlı bir giriş yapan ve 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde DirectX 11 donanımları hazır tek firma unvanına sahip olan AMD, yüksek performans segmenti için planlanan model çalışmalarının devam ettiğini ve Radeon HD 5870 X2'nin yıl sona ermeden lanse edileceğini bir kez daha doğruladı.
Radeon HD 5800 serisi ile tek GPU'lu en hızlı ekran kartı çözümlerine sahip olan firma, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yeni modeliyle grafik endüstrisinde yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Fiziksel çalışmaları tamamlanan ve sürücü çalışmalarına yoğunlaşıldığı belirtilen Radeon HD 5870 X2'nin, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olması ve 3600 (2x 1600) paralel işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. 5 TeraFLOP'un üzerine işlem gücü sunacağı öngörülen Radeon HD 5870 X2 modelinin Kasım ayında 500$ civarı bir fiyatla lanse edilmesi bekleniyor.
ATi Radeon HD 5870 X2'nin lanse edileceği Kasım ayı içerisinde Nvidia'nın Fermi GTX modelini duyurması beklenirken, çift grafik işlemcili Fermi GX2 modeli için henüz net bir lansman tarihi bulunmuyor.
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3200 olmasın??
evet doğru cevap
3D olayı son derece paralelleştirilebilen bir şey olduğu için mimari, 1 adet shader dizayn edip sonra ondan 500 tane filan koymak şeklinde oluyor. Yani şu anki GPU'ları da 300 çekirdekli 500 çekirdekli filan diye düşünebilirsin.
Aynı zarın içine 2 kat fazla shader koymak ile, aynı zardan bir tane daha yapıp "2. çekirdek" olarak koymanın performans olarak bir farkı olacağını zannetmiyorum, tam tersi memory bus olayını iyice karıştıracağı için fiyatı artırabilir.
Daha evvelden bende aynı şeyleri söylemiştim.
ahhh ahh maalesef öyle bazılarının yemek yiyecek parası yoktur ama ekran kartın ne deseler 5870 x2 derler (tabii çıktıktan sonra)millet iş güç ara kimileride para harcıyacak yer 5870 x2 büyük ihtimalle 900 1000 tl arası TR ye giriş yapacaktır millet bu parayı kazanmak için 1 ay çalışırken bazılarının bu karta bu kadar para vermesi ilginç bir durumdur...
almak isteyen seneye alsın bi 5850 yoluna baksın yazık ya bi ekran kartına bu kadar yüksek paralar verilmesi...
Tamamen katılıyorum
en azından bizim ülkede kdv dahil fiyatı 900 tl yi geçer demedi demeyin
Adamların tartıştığı, chipte lehim kullanımından ve lehimin küçüldükçe zorlaşmasından ve belli bir elektriksel yükü taşımak için ne kadar büyük metal yüzeyi gerektiği ve bunların performansı ve chipin daha yüksek hızlarda çalışmasını nasıl engellediği.
Bu çözümlere Pentium D gözüyle bakıyorum. İşbölümünü yapabilmek için chip dışına çıkıp kuzey köprüsüne gitmek zorunda kalıyor. Hem daha çok güç tüketip ısınıyor, hem daha düşük frekansda çalışan doğal tasarım çift çekirdekliye mağlup oluyor.
MCM doğal tasarım olmaz ama en azından iki GPU ve haberleşme yongası tek pakette bir araya gelmiş olur. Q6600 doğal tasarım dört çekirdekli bir işlemci değil, buradaki çifter çekirdek ayrılıp farklı soketlerden veya PCB üzerine lehimli yerlerden haberleştirilseydi emin olun performansı çok düşerdi. Elektrikte mesafe demek tü kaka demek. Çünkü elektron aktarımı sen benim kafama vuruyorsun, ben onun, o da başkasının, böyle uzayıp giden şekilde oluşuyor. Sen etkiyi en uca kadar hissettirmek için Osmanlı tokadı atmak zorunda kalıyorsun daha sonra.
Şu an için en fantastik tasarım, lehimsiz karbon ve çok katmanlı işlemciler.
1- Aktarımdaki güç kaybı azaldığı için, sinyalizasyon kolaylaşıyor hem de daha yüksek frekanslara çıkılabiliyor.
2- Mesafe azaldığı için sarfedilecek enerji azalıyor. Yani 1000 kişi 10 dönüm araziya müstakil evler yaparak yaşatmak yerine bir gökdelene dolduruyorsunuz. Elbette tasarım karmaşıklaşıyor ama daha önceden elde edemediğiniz şeyleri elde ediyorsunuz.
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Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> İlk üç boyutlu işlemci yeni mimaride 1.4 Ghz'de çalışıyor
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Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> Dünyanın en küçük transistorü (1nm) – Tekrar teşekkürler grafin
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Mesafe büyümesinin yani zarı büyütmenin üreticiye ne gibi bir zararı var:
Tüm forumlar >> [Donanım / Hardware] >> Dahili Bileşenler >> Cpu >> 300mm wafer üzerinde CPU / GPU zar hesapları
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Okumayı çok seven bir millet değiliz ama tavsiye ederim
SLI? GEEEEEEEEEEEEEÇ