AMD: Yıl daha bitmedi, Radeon HD 5870 X2 modelimiz de yolda!

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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, bugün yaptığı lansman ile DirectX 11 destekli Radeon HD 5700 serisini 110$'dan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sundu. Üç hafta içerisinde dört yeni ekran kartıyla DirectX 11 arenasına hızlı bir giriş yapan ve 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 öncesinde DirectX 11 donanımları hazır tek firma unvanına sahip olan AMD, yüksek performans segmenti için planlanan model çalışmalarının devam ettiğini ve Radeon HD 5870 X2'nin yıl sona ermeden lanse edileceğini bir kez daha doğruladı.

Radeon HD 5800 serisi ile tek GPU'lu en hızlı ekran kartı çözümlerine sahip olan firma, Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili yeni modeliyle grafik endüstrisinde yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Fiziksel çalışmaları tamamlanan ve sürücü çalışmalarına yoğunlaşıldığı belirtilen Radeon HD 5870 X2'nin, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olması ve 3600 (2x 1600) paralel işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. 5 TeraFLOP'un üzerine işlem gücü sunacağı öngörülen Radeon HD 5870 X2 modelinin Kasım ayında 500$ civarı bir fiyatla lanse edilmesi bekleniyor.

ATi Radeon HD 5870 X2'nin lanse edileceği Kasım ayı içerisinde Nvidia'nın Fermi GTX modelini duyurması beklenirken, çift grafik işlemcili Fermi GX2 modeli için henüz net bir lansman tarihi bulunmuyor.