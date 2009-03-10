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AMD'de bir yeni "unlock" olayı daha; Phenom II X4 810'da L3 bellek tam adreslenebiliyor

10 yıl
19,6b
1
61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'de bir yeni
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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcileri gündemden düşmüyor. Kısa bir süre önce verdiğimiz haberlerde, firmanın üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde, belli koşulların bir araya gelmesi ve biraz da şansın yaver gitmesiyle birlikte, üretim aşamasında kapatılan dördüncü çekirdeğin açılabilme ihtimalinden söz etmiş ve yayımladığımız video incelememizde çok sayıda Phenom II X3 işlemcisi deneyerek dördüncü çekirdeğin açılabilme ihtimalini sizler için masaya yatırmıştık.

Üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcileriyle ilgili yaşanan bu gelişmeler henüz tazeliğini korurken, bir yeni iddia da Phenom II X4 8xx serisi için gündeme geldi. Bilindiği üzere dört çekirdekli tasarıma sahip olan bu işlemcileri, yine dört çekirdekli olan Phenom II X4 9xx serisi işlemcilerden genel olark seviye 3 bellek kapasitelerinin 6MB'dan 4MB'a düşürülmesi ayırmakta. Ancak dördüncü çekirdeğin açılabilmesine yönelik "unlock" olayının bir benzeri de 4MB L3 bellekli Phenom II X4 810 işlemcisinin üretim aşamasında kapatılan 2MB L3 belleğin açılabilmesiyle gündeme getirildi.

Her ne kadar durum netleşmiş olmasa da, profesyonel kullanıcılardan biri tanesi Asrock'ın 790GX yonga setli ve AOD790GX /128M kod adlı anakartı üzerinde Phenom II X4 810'un seviye 3 bellek kapasitesini 6MB olarak, tam kapasite ile adresleyebildi. Yani standart olarak 2MB'lık kısmı kapalı gelen ve Phenom II X 9xx serisine kıyasla L3 bellek birimi 4MB olarak belirlenen işlemci, spontane bir şekilde 6MB seviye bellekle çalıştırılabildi.

Farklı segmentlere yönelik olarak çok sayıda alternatif işlemci hazırlayan AMD, aslında üç ve dört çekirdekli işlemcilerinin büyük bir kısmında aynı işlemci çekirdeğinin farklı versiyonlarını kullanıyor. Phenom II X3 serisinde tek çekirdeği kapatılan tasarıma yer veren firma, Phenom II X4 8xx serisinde ise L3 bellek birimi 4MB'a düşürülen tasarımı kullanmakta. Phenom II X4 810 modelinde, L3 bellek kapasitesinin tam olarak adreslenebilmesi, kullanılan 790GX yonga setli anakartın 1.40 sürüm numaralı BIOS'una bağlanıyor.

Fiyatlandırma açısından Phenom II X4 9xx serisine kıyasla daha ekonomik olan Phenom II X4 810 modelinde yaşanan "unlock" girişimi belirttiğimiz gibi henüz detaylanmış değil. Hangi seri dahilindeki işlemcilerin hangi anakartlarda bu sonucu sağlayabileceğine ve L3 bellek kapasitesi tam olarak adreslenebilen Phenom II X4 8xx serisi işlemcilerin stabilite konusunda nasıl bir portre çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecektir. Öte yandan arka arkaya gündeme getirilen "unlock" girişimlerinin AMD'nin pazarlama stratejisi olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

AMD'de bir yeni
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AMD'de bir yeni
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fnarsil 10 yıl
burda amd yı kınayan arkadasları anlayamıyorum
bu işleri herhalde gercekten cok basıt ve yeni bir mimari geliştirmenin ucuz bir iş oldugunu dusunuyorlar herhalde
firmaların asıl maliyetlerinin ar-ge masrafları oldugunu , işlemcilerin üretim maliyetlerinin cok düsük oldugunu bilmiyorlar mı?
intel bir sürü işlemci cıkardı da bunlardan kac tanesi core 2 mimarinden farklı oldu
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geberit 10 yıl
İyi olmuş bu sayede rekabet kızışır ,İntelden de indirim bekliyoruz bu hareket karşısında ,burada olup biten herşey bizim yararımıza. Bence 2009-2010 yılı Amd nin yılı olacak gibi gözüküyor öyle bir his uyandı içimde çünkü Amd gene eski stratejileri ile ortaya çıkmaya başladı ki bu sevinilmesi gereken bir durum.
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sdymz 10 yıl
Bu işlemciden özellik kırparak model türetme işini en başta intel olmak üzere, tüm üreticiler yapar. Sadece intelde kırpılmış özellikleri açamaz, azıcık daha iyi özelliklerde bir makinada çalışabilmek için, kaz gibi yolunursuz.
Ayrıca en pahalı makina bile ucuza alınıp, overxxx yapılmış bir makinada çalışmanın tadını vermez. Yıllar önce inten celeron 300A larda bir kere kazara yapmıştı... O zaman da p3450 hızında makineyi celeron fiyatında ek soğutmaya ihtiyaç duymadan stabil çalıştırmak baldan tatlı olmuştu :)
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birolhan1 10 yıl
Daha ne gibi gizli özellikleri var phenom2lerin merak ediyorum.
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BARKU 10 yıl
sürpriz yumurta gibi kampanya
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husNUKE 10 yıl
amd transformers'tan etkilendi sanırım, işlemcileri şekilden şekile giriyor
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Storm Bringer 10 yıl
Harika bir gelişme.
Bu sayede CPU dünyasına yeni bir renk geliyor.

Bu yeni anlayışından ötürü AMD'yi tebrik etmek isterim.
Elimde bir Core 2 Duo E6420'li sistem var. İmkanım olsa P2 X3 7xx, veya X4 8xx serisi bir işlemci ile sistem yenilemesine gidebilirdim.
AMD kesinlikle sistem tercihlerim arasına girmeyi başardı.
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marvinous 10 yıl
Mesut abi !! Bunun da incelemesini bekliyoz :)
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showstopper41 10 yıl

Orjinalden alıntı: paradoxical_boy

Mesut abi !! Bunun da incelemesini bekliyoz :)

Evet video inceleme farklı 790GX anakartlarla çekirdek aşırtma ve L3 aşırtma incelemeleri istiyoruz.
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RaptorFX 10 yıl
iste simdi x3 720 mi x4 810 mu?
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Vuze 10 yıl
haber için teşekkürler baya iyi oldu bu olay bilinöli yada bilinçsiz amd açıklama yapmalı diye düşünüyorum
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KANUNI61 10 yıl
oho oho naber yaaa süper
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Anektot 10 yıl
evt intele kapak olsun ne güzel yoluyorrr kullanıcılarini bide AMD BAKIN hem yari fiyatini veriyorsun hemde cekirdek çıtlatiyorsun ehuehu
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BroK€NSaf€ty 10 yıl

Orjinalden alıntı: Anektot

evt intele kapak olsun ne güzel yoluyorrr kullanıcılarini bide AMD BAKIN hem yari fiyatini veriyorsun hemde cekirdek çıtlatiyorsun ehuehu


Tutum bu lafı Çekirdek çıtlatmak
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sadtneverdie 10 yıl
amd nin neden adam olamadığı belli aynı işlemciyi üretip oarasından burasından kısıp satıyor. yeni birşey yapıyım dediği yok.
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