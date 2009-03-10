AMD'de bir yeni "unlock" olayı daha; Phenom II X4 810'da L3 bellek tam adreslenebiliyor

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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcileri gündemden düşmüyor. Kısa bir süre önce verdiğimiz haberlerde, firmanın üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde, belli koşulların bir araya gelmesi ve biraz da şansın yaver gitmesiyle birlikte, üretim aşamasında kapatılan dördüncü çekirdeğin açılabilme ihtimalinden söz etmiş ve yayımladığımız video incelememizde çok sayıda Phenom II X3 işlemcisi deneyerek dördüncü çekirdeğin açılabilme ihtimalini sizler için masaya yatırmıştık.

Üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcileriyle ilgili yaşanan bu gelişmeler henüz tazeliğini korurken, bir yeni iddia da Phenom II X4 8xx serisi için gündeme geldi. Bilindiği üzere dört çekirdekli tasarıma sahip olan bu işlemcileri, yine dört çekirdekli olan Phenom II X4 9xx serisi işlemcilerden genel olark seviye 3 bellek kapasitelerinin 6MB'dan 4MB'a düşürülmesi ayırmakta. Ancak dördüncü çekirdeğin açılabilmesine yönelik "unlock" olayının bir benzeri de 4MB L3 bellekli Phenom II X4 810 işlemcisinin üretim aşamasında kapatılan 2MB L3 belleğin açılabilmesiyle gündeme getirildi.

Her ne kadar durum netleşmiş olmasa da, profesyonel kullanıcılardan biri tanesi Asrock'ın 790GX yonga setli ve AOD790GX /128M kod adlı anakartı üzerinde Phenom II X4 810'un seviye 3 bellek kapasitesini 6MB olarak, tam kapasite ile adresleyebildi. Yani standart olarak 2MB'lık kısmı kapalı gelen ve Phenom II X 9xx serisine kıyasla L3 bellek birimi 4MB olarak belirlenen işlemci, spontane bir şekilde 6MB seviye bellekle çalıştırılabildi.

Farklı segmentlere yönelik olarak çok sayıda alternatif işlemci hazırlayan AMD, aslında üç ve dört çekirdekli işlemcilerinin büyük bir kısmında aynı işlemci çekirdeğinin farklı versiyonlarını kullanıyor. Phenom II X3 serisinde tek çekirdeği kapatılan tasarıma yer veren firma, Phenom II X4 8xx serisinde ise L3 bellek birimi 4MB'a düşürülen tasarımı kullanmakta. Phenom II X4 810 modelinde, L3 bellek kapasitesinin tam olarak adreslenebilmesi, kullanılan 790GX yonga setli anakartın 1.40 sürüm numaralı BIOS'una bağlanıyor.

Fiyatlandırma açısından Phenom II X4 9xx serisine kıyasla daha ekonomik olan Phenom II X4 810 modelinde yaşanan "unlock" girişimi belirttiğimiz gibi henüz detaylanmış değil. Hangi seri dahilindeki işlemcilerin hangi anakartlarda bu sonucu sağlayabileceğine ve L3 bellek kapasitesi tam olarak adreslenebilen Phenom II X4 8xx serisi işlemcilerin stabilite konusunda nasıl bir portre çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecektir. Öte yandan arka arkaya gündeme getirilen "unlock" girişimlerinin AMD'nin pazarlama stratejisi olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.

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