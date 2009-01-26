AMD'den enerji verimli ve yüksek hızlı 7 yeni Opteron işlemci

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45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modellerinde fiyat indirimine giden, önümüzdeki ay içerisinde de Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı yeni son kullanıcılardan öte profesyonelleri hedef alan Opteron serisi işlemci ailesini yeni modellerle genişletiyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, doğal dört çekirdekli tasarıma sahip Opteron işlemcilerden beşi, düşük güç tüketimine sahip enerji verimli modellerin konumlandırdığı HE serisi, ikisi ise yüksek performanslı modellerden oluşan SE serisi dahilinde kullanıma sunuluyor. Tamamı 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip yeni Opteron'larda hızlar 2.1GHz ile 2.8GHz aralığında yer alıyor.

Duyurusu yapılan 7 yeni Opteron modeli arasındaki en ekonomik çözüm, 2.1GHz'de çalışan ve 55 Watt'lık ACP (Average CPU Power) 316$'lık Opteron 2372 HE iken en iddialı çözüm ise 2.8GHz'de çalışan ve 105 Watt'lık ACP değerine sahip olan Opteron 8386 SE modeli olarak dikkat çekiyor. Dell ve Sun tarafından sunucularda kullanılmaya başlandığı belirtilen yeni işlemcilerin tam listesi şu şekilde;

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