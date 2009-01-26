Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den enerji verimli ve yüksek hızlı 7 yeni Opteron işlemci

10 yıl
17,2b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'den enerji verimli ve yüksek hızlı 7 yeni Opteron işlemci
Tam Boyutta Gör

45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modellerinde fiyat indirimine giden, önümüzdeki ay içerisinde de Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı yeni son kullanıcılardan öte profesyonelleri hedef alan Opteron serisi işlemci ailesini yeni modellerle genişletiyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, doğal dört çekirdekli tasarıma sahip Opteron işlemcilerden beşi, düşük güç tüketimine sahip enerji verimli modellerin konumlandırdığı HE serisi, ikisi ise yüksek performanslı modellerden oluşan SE serisi dahilinde kullanıma sunuluyor. Tamamı 6MB büyüklüğünde seviye 3 belleğe sahip yeni Opteron'larda hızlar 2.1GHz ile 2.8GHz aralığında yer alıyor.

Duyurusu yapılan 7 yeni Opteron modeli arasındaki en ekonomik çözüm, 2.1GHz'de çalışan ve 55 Watt'lık ACP (Average CPU Power) 316$'lık Opteron 2372 HE iken en iddialı çözüm ise 2.8GHz'de çalışan ve 105 Watt'lık ACP değerine sahip olan Opteron 8386 SE modeli olarak dikkat çekiyor. Dell ve Sun tarafından sunucularda kullanılmaya başlandığı belirtilen yeni işlemcilerin tam listesi şu şekilde;

AMD'den enerji verimli ve yüksek hızlı 7 yeni Opteron işlemci
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 10 yıl
Geçenlerde AMD nin yeni çıkan Opteron işlemcileriyle Virtual PC çalıştırma Dünya rekoru kırıldı. Server tarafında Dünyada ve yurtdışında AMD Intel'den daha çok tercih edilmeye başlandı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Şu kurumsal da olmasa AMD para kazanamaz batardı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: YunusYENEROGLU_69_ sen ne diyorsun 2300 dolara internet cafe kurarım ben hey gidi hey :O)____
___AMD bu işlemcileri senin gibi internet kafe kurmak isteyenler için çıkarmadı. Bunlar sunucu işlemcileridir, masaüstü işlemcileriyle karşılaştırmayın. Opteron'lar İntel'in Xeon işlemcilerinin rakipleri____
___arkadasım benim burdaki kasdetmek istedigim olay cafeye server cpu su takmak degil zaten ben fiyat konusunu söyledim dogrudur o fiyat sever cpuları arasında uygun olabilir ama o fiyata da bir cafe kurulabilir ben bunu kasdettim.Umarım anlatabilmisimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
bunlar sizin pcler için olan işlemciler değil fiyatlar alanlara göre normal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyha 10 yıl
kendi klasmanında ucuz. phenom II yada core i7 vs ile karşılaştırmak elma ve armutu karşılaştırmak olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 10 yıl
maksat ucuzluğunu öne çıkarmak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupermanPrime 10 yıl
valla ii fiyatmış 2372 HE'nin fiyatı phenom2 lerden ucuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windrider 10 yıl
nasıl ucuz yaw phenom 2 270 dolar civarında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Arkadaşlar 2372 HE'de dört çekirdekli diymi. Server işlemci olarak fiyatı bayağı uygun gibi geldi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
sen ne diyorsun 2300 dolara internet cafe kurarım ben hey gidi hey :O)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Light_Velocity 10 yıl

Orjinalden alıntı: YunusYENEROGLU_69_

sen ne diyorsun 2300 dolara internet cafe kurarım ben hey gidi hey :O)

AMD bu işlemcileri senin gibi internet kafe kurmak isteyenler için çıkarmadı.
Bunlar sunucu işlemcileridir, masaüstü işlemcileriyle karşılaştırmayın.
Opteron'lar İntel'in Xeon işlemcilerinin rakipleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maviay1980 10 yıl
AMD'nin kralı Opteron,çok pahalı be yaw phenom2 den yanına yaklaşamıyo...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezka44 10 yıl
o nasıl bir fiyattır yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bu islemci fiyatlari saka gibi bu nedir yaw :O)aman ben serverden uzak durim :O)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17246 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, sunucu ve
3 etiket daha İşlemci iş istasyonu cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim