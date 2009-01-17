AMD'den entegre grafik işlemcili yeni yonga seti; 760G

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Phenom II işlemcilerini kullanıma sunan AMD, ürün gamına yeni bir yonga seti daha ekliyor. Firma satılmakta olan 740G çipsetinin yerini almak üzere 760G modelini hazırladı. Giriş seviyesindeki maliyet odaklı anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine sahip olan 760G, genel özellikleri itibariyle 780G'nin maliyet adına kırpılmış bir varyasyonu olarak ta değerlendirilebilir.

AMD'nin 740G yonga seti esasında firmanın ATi'yi satın alması sonrasında kullanıma sunduğu ilk çözüm olan 690G'nin gözden geçirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyordu. DirectX 9 destekli Radeon HD 2100 IGP'sine sahip olan 740G'den farklı olarak AMD yonga seti departmanın yeni ürünü 760G üzerinde üst seviye modellerde olduğu gibi DirectX 10 desteği sunan Radeon HD 3000 IGP'si yer alıyor.

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AMD'nin 760G yonga seti Soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuna destek veren çipset, güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanıyor. Bu yongayı 790GX ile birlikte lanse edilen SB750'den ayıran temel farklılıklar olarak RAID 5 ve ACC teknolojilerine destek vermemesi gösterilebilir. Grafik işlemcisi 350MHz'de çalışan 760G'yi 780G'den ayıran önemli bir fark bulunuyor.

Bilindiği üzere AMD'nin 780G yonga setinde kullanılan Radeon HD 3200 isimli entegre grafik işlemci, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. 760G'de yer verilen Radeon HD 3000 isimli grafik işlemci ise yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapamıyor. Ayrıca 780G'den farklı olarak grafik çekirdeği 350MHz'de görev yapıyor öte yandan görüntü aktarımı için HDMI desteği sunulmuyor.

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Hybrid Crossfire teknolojisi 760G'de devam ediyor. Yeni yonga setinin güç verdiği anakartlarda Radeon HD 2400 ve Radeon HD 3400 serisi ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel olarak çalıştırıp daha yüksek performans alabilmek te olası. HDMI gibi DisplayPort arabiriminin de desteklenmediği 760G yonga setini kullanan maliyet odaklı anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.