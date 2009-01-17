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AMD'den entegre grafik işlemcili yeni yonga seti; 760G

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den entegre grafik işlemcili yeni yonga seti; 760G
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Phenom II işlemcilerini kullanıma sunan AMD, ürün gamına yeni bir yonga seti daha ekliyor. Firma satılmakta olan 740G çipsetinin yerini almak üzere 760G modelini hazırladı. Giriş seviyesindeki maliyet odaklı anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine sahip olan 760G, genel özellikleri itibariyle 780G'nin maliyet adına kırpılmış bir varyasyonu olarak ta değerlendirilebilir.

AMD'nin 740G yonga seti esasında firmanın ATi'yi satın alması sonrasında kullanıma sunduğu ilk çözüm olan 690G'nin gözden geçirilmiş bir versiyonu olarak değerlendiriliyordu. DirectX 9 destekli Radeon HD 2100 IGP'sine sahip olan 740G'den farklı olarak AMD yonga seti departmanın yeni ürünü 760G üzerinde üst seviye modellerde olduğu gibi DirectX 10 desteği sunan Radeon HD 3000 IGP'si yer alıyor.

AMD'den entegre grafik işlemcili yeni yonga seti; 760G
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AMD'nin 760G yonga seti Soket AM2 ve AM2+ formundaki işlemciler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuna destek veren çipset, güney köprüsü olarak SB710 yongasını kullanıyor. Bu yongayı 790GX ile birlikte lanse edilen SB750'den ayıran temel farklılıklar olarak RAID 5 ve ACC teknolojilerine destek vermemesi gösterilebilir. Grafik işlemcisi 350MHz'de çalışan 760G'yi 780G'den ayıran önemli bir fark bulunuyor.

Bilindiği üzere AMD'nin 780G yonga setinde kullanılan Radeon HD 3200 isimli entegre grafik işlemci, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. 760G'de yer verilen Radeon HD 3000 isimli grafik işlemci ise yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapamıyor. Ayrıca 780G'den farklı olarak grafik çekirdeği 350MHz'de görev yapıyor öte yandan görüntü aktarımı için HDMI desteği sunulmuyor.

AMD'den entegre grafik işlemcili yeni yonga seti; 760G
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Hybrid Crossfire teknolojisi 760G'de devam ediyor. Yeni yonga setinin güç verdiği anakartlarda Radeon HD 2400 ve Radeon HD 3400 serisi ekran kartlarıyla entegre grafik işlem birimini paralel olarak çalıştırıp daha yüksek performans alabilmek te olası. HDMI gibi DisplayPort arabiriminin de desteklenmediği 760G yonga setini kullanan maliyet odaklı anakartların önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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hsyn2802 10 yıl
fazla söze gerek yok kullanılmayacak özellikler devre dışı ucuza iyi bir kart
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WinteR 10 yıl
Ofis sistemleri için uygun, en büyük dezavantajı bence ACC onuda ofisdeki adam ne yapsın. ( Müdür bey, bende 4. çekirdek açıldı :) )
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max975 10 yıl
allah allah niye eski kartlarla entegre oluyor
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

allah allah niye eski kartlarla entegre oluyor


Çünkü,7xx serisi çıktışında piyasada 3400 serisi kartlar vardı.Ve bu yongalar 3000 serisi entegre grafik yongaları içeriyor.Bu nedenle 3400 serisiyle hybrid crossfire olabiliyor.
Ama merak etme.AMD-ATİ 880G ve benzeri yongalar çıkarınca 4300 serisi ekran kartları ile hybrid crossfire kurabileceğiz.Ve 880G gibi yongalarda kesinlikle 4000 serisi entegre grafik yongaları bulunacaktır.



Ve kart seviyesini tam 12'den vurmuş.Eğer 70 dolar civarlarında olursa çok satacaktır.


İntelde şu GMA dediği entegre grafikleriyle övünsün dursun bakalım.
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