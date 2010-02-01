AMD'den profesyoneller için mobil GPU: FirePro M5800

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Tüketici Elektroniği 2010 fuarında ATi Mobility Radeon HD 5000 serisini lanse ederek DirectX 11 desteğini dizüstü bilgisayarlara getiren AMD, profesyoneller için hazırlanan mobil grafik çözümleri pazarında da iddialı olmak istiyor. Çünkü bilindiği üzere son birkaç yıldır taşınabilir iş istasyonları, profesyoneller arasında oldukça popüler.

Artan işlemci performansına paralel olarak kullanıcılarına masaüstü bilgisayar performansı vaad edebilen mobil iş istasyonlarında, masaüstü sistemler için hazırlanan profesyonel grafik kartlarının mobil versiyonları kullanılıyor. Pazar payı itibariyle Nvidia'nın güçlü olduğu profesyonel grafik segmentinde konumunu güçlendirmek isteyen AMD, FirePro M5800 modelini pazara sunacak gibi görünüyor. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı mobil grafik kartlarının kullanıldığı HP EliteBook 8540w için FirePro M5800 seçeneği de eklendi.

Teknik özellikleri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmayan ATi FirePro M5800'ün, büyük bir ihtmalle Mobility Radeon HD 5830 veya 5850 modellerinden birini baz alacağı bildiriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'nun kullanıldığı DirectX 11 destekli yeni çözümün, özel sürücüler sayesinde profesyonel tasarım uygulamalarında hız kazandıracağı bildiriliyor.

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