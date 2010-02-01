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AMD'den profesyoneller için mobil GPU: FirePro M5800

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den profesyoneller için mobil GPU: FirePro M5800
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Tüketici Elektroniği 2010 fuarında ATi Mobility Radeon HD 5000 serisini lanse ederek DirectX 11 desteğini dizüstü bilgisayarlara getiren AMD, profesyoneller için hazırlanan mobil grafik çözümleri pazarında da iddialı olmak istiyor. Çünkü bilindiği üzere son birkaç yıldır taşınabilir iş istasyonları, profesyoneller arasında oldukça popüler.

Artan işlemci performansına paralel olarak kullanıcılarına masaüstü bilgisayar performansı vaad edebilen mobil iş istasyonlarında, masaüstü sistemler için hazırlanan profesyonel grafik kartlarının mobil versiyonları kullanılıyor. Pazar payı itibariyle Nvidia'nın güçlü olduğu profesyonel grafik segmentinde konumunu güçlendirmek isteyen AMD, FirePro M5800 modelini pazara sunacak gibi görünüyor. Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı mobil grafik kartlarının kullanıldığı HP EliteBook 8540w için FirePro M5800 seçeneği de eklendi.

Teknik özellikleri hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmayan ATi FirePro M5800'ün, büyük bir ihtmalle Mobility Radeon HD 5830 veya 5850 modellerinden birini baz alacağı bildiriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'nun kullanıldığı DirectX 11 destekli yeni çözümün, özel sürücüler sayesinde profesyonel tasarım uygulamalarında hız kazandıracağı bildiriliyor.

AMD'den profesyoneller için mobil GPU: FirePro M5800
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talh4wk 9 yıl

sen önce bir sorsana arkadasa hiç profosyonel kart kullandın mı diye ?..
hatta hiç ati kullandın mı diye...

haha :D, haber için teşekkürler
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CoreXXX 9 yıl
sadtneverdie
hayatının ne kadar kısmında profosyonel kart kullandın.daha önce nvidia kullandığını varsayalım atiyi daha deneyememişin bile nasıl böyle bi yorum yapıosun. ayrıca neden bu amd düşmanlığı amd size ne yaptı allahaşkına ya
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F.@.T.İ.H 9 yıl

CoreXXX

sadtneverdie

hayatının ne kadar kısmında profosyonel kart kullandın.daha önce nvidia kullandığını varsayalım atiyi daha deneyememişin bile nasıl böyle bi yorum yapıosun. ayrıca neden bu amd düşmanlığı amd size ne yaptı allahaşkına ya


sen önce bir sorsana arkadasa hiç profosyonel kart kullandın mı diye ?..


hatta hiç ati kullandın mı diye...
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Batuist 9 yıl
sadtneverdie
01.02.2010 Saat: 16:53
kımsenın kımseyle rekabete girdiği yok %93 pazar payı olan firmayla ne rekabeti? prof kart incelemesinde anadtech gibi bir site amd yle alay eder üslup kullanabiliyorsa amd ye 1 karttan çok daha fazlası lazım. önce prof kartlara adam gibi sürücü çıkartsın.

Bu nasıl bir AMD düşmanlığıdır nası bir kindir anlamak zor?? bütün mesajların aynı kin kusuyorsun resmen...
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eric13 9 yıl

sadtneverdie

kımsenın kımseyle rekabete girdiği yok %93 pazar payı olan firmayla ne rekabeti? prof kart incelemesinde anadtech gibi bir site amd yle alay eder üslup kullanabiliyorsa amd ye 1 karttan çok daha fazlası lazım. önce prof kartlara adam gibi sürücü çıkartsın.

hangi incelemeden bahsediyorsun bir link versen ?
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sadtneverdie 9 yıl
kımsenın kımseyle rekabete girdiği yok %93 pazar payı olan firmayla ne rekabeti? prof kart incelemesinde anadtech gibi bir site amd yle alay eder üslup kullanabiliyorsa amd ye 1 karttan çok daha fazlası lazım. önce prof kartlara adam gibi sürücü çıkartsın.
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Process64 9 yıl
Her şeyin bi' ilki vardır.
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1mpossible 9 yıl

sadtneverdie

kımsenın kımseyle rekabete girdiği yok %93 pazar payı olan firmayla ne rekabeti? prof kart incelemesinde anadtech gibi bir site amd yle alay eder üslup kullanabiliyorsa amd ye 1 karttan çok daha fazlası lazım. önce prof kartlara adam gibi sürücü çıkartsın.


amd aileni mi katletti anlamadımki bu kadar iğnelemene ne gerek var %93 tmm herkes nvidia alsın ne olucak ki zaten pazar payı azmış
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kemomando 9 yıl

sadtneverdie

kımsenın kımseyle rekabete girdiği yok %93 pazar payı olan firmayla ne rekabeti? prof kart incelemesinde anadtech gibi bir site amd yle alay eder üslup kullanabiliyorsa amd ye 1 karttan çok daha fazlası lazım. önce prof kartlara adam gibi sürücü çıkartsın.

Şu üslüptan kurtulalım artık, varsayalım Ati berbat bir firma ama siz böyle kin kustukça başkalarını olur olmaz karşı tarafa çekiyorsunuz.Aynısı Nvidi'ya saldırma tavrında olanlar içinde geçerli.
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