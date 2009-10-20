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AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!

AMD bir süredir merakla beklenen üç çekirdekli Athlon II X3 serisini duyurdu. Yeni işlemcilerle hedef 90$ altında segment liderliği!
9 yıl
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunan AMD, uzunca bir süredir merakla beklenen Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemcilerini bugün kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II serisi altında bir kısmı enerji verimli toplam 8 yeni işlemci hazırlayan AMD, 100$ altı işlemci pazarında pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Yüksek performans segmentinde en azından şimdiye kadar Core i7 jenerasyonunu arka sıralara itebilecek daha güçlü bir çözüm hazırlayamayan AMD, pazardaki işlemci satışlarının çok büyük bir kısmını oluşturan 100$'ın altındaki hemen her fiyat segmenti için kullanıcılara birden fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Performans, maliyet ve hız aşırtma yetenekleriyle hemen her kullanıcı için model içerdiği belirtilen Athlon II X3 serisinin, 785G çipsetli anakartlarla ideal bir ikili oluşturacağı ve ofis sistemlerinden medya bilgisayarlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!
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AMD Athlon II X3 435.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, yaklaşık üç yıldır hemen her çeyrekte olduğu gibi kayıp hanesine bir çentik daha attı. Yaşanan kayıp (128 milyon dolar) azımsanamayacak miktarda olsa bile sektör uzmanları ve analistler AMD'nin gelişimine dikkat çekiyorlar. Zira ekonomik krizin etkisi altında geçen 2009 yılında AMD kayıplarını azaltmayı başardı hatta işlemci ve GPU'ların tasarımlarını yapan AMD Ürün Şirketi (AMD Product Company) ilk defa kar açıklarken, 244 milyon dolarlık kaybın yaşandığı ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek dilimde 2 milyon dolar net gelir elde edildiği açıklandı. ATi Radeon HD 5800 ve HD 5700 serileri ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD'nin içinde bulunduğumuz son çeyrekte grafik pazarındaki pozisyononunu güçlendireceği öngörülürken, düşük geçiş maliyetleriyle satın alınabilirliği yüksek tutulan Athlon II ailesiyle işlemci pazarındaki pozisyonunu geliştirilebileceği söyleniyor.

AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!
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AMD'nin güncellenen ürün gamı.

Yarıiletken dünyasındaki en saygın isimilerden birisi olan Dirk Meyer'in şirketin başına geçirilmesinden sonra model gamını hızlı bir şekilde güncellemeye başlayan AMD bugün gelinen noktada Phenom II X4, Phenom II X3, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3 ve Athlon II X2 serileri altında tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve K10.5 mimarisini temel alan çok sayıda güncel modelini kullanıma sunmuş durumda. Intel çözümlerine kıyasla daha düşük fiyatla daha yüksek transistöre vaat eden AMD, haberimize kaynaklık eden üç çekirdekli yeni işlemcileriyle düşük maliyetli işlemci pazarında yeni seçenekler sunmaya başlıyor. Üç çekirdekli Athlon II X3 serisini Athlon II X3 435 ve 425 modellerini duyuran AMD, ikisi çift ve ikisi dört çekirdekli olmak üzere tamamı 45 Watt ısıl güç tasarımına sahip altı yeni modelini daha lanse ediyor. Önümüzdeki günlerde 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 BE modelini duyuracağı söylenen AMD'nin üç çekirdekli yeni işlemcilerine yakından bakıyoruz.

AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!
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AMD'nin model performans değerlendirmesi.

AMD'nin Athlon II X3 serisi altında duyurusunu yaptığı ilk modeller Athlon II X3 425 ve 435. Her ikisi de 1.5MB kapasitesinde seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerde seviye 3 bellek birimi ise kullanılmamakla birlikte bu noktada çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere Phenom II jenerasyonunda kullanıcılar çekirdek aşırtma gibi bellek aşırtma uygulaması da yapabiliyor ve bu sayede L3 bellek biriminin kapalı kısmı açılan işlemcilerle daha yüksek maliyetli modeller yakalanabiliordu. Ancak Rana kod adını taşıyan yeni çekirdek tasarımı L3 bellek birimi olmadan tasarlandığı için Phenom II çekirdek tasarımını temel alan ve bellek aşırtma gerçekleştirilen bazı çalışmalara rağmen, Athlon II X3 serisi için tasarımdaki farklılıktan ötürü bu uygulamanın yaygınlaşması beklenmiyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Athlon II X3 425 ve 435 modelleri geriye doğru uyumluluk ile Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyorlar.

AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!
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AMD daha düşük maliyetli daha yüksek performans sunduğunu söylüyor.

Isıl güç tasarımları 95 Watt olarak belirlenen işlemcilerin yanı sıra AMD enerji verimli çift, üç ve dört çekirdekli modellerini de kullanıma sunuyor. Firmanın düşük güç tüketen enerji verimli yeni modelleri arasında en dikkat çekici olan Athlon II X4 600e. 2.3GHz'de çalışan ve 2MB seviye 2 bellek ile gelen dört çekirdekli yeni işlemci 143$'lık satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor. Enerji verimli üç çekirdekli modeller arasında ise öne çıkan işlemci Athlon II X3 405e oluyor. 2.3GHz'de çalışan ve 1.5MB seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin fiyatı 99$'a lanse edilen dört çekirdekli Athlon II X4 620 modelinin sadece birkaç dolar üzerinde yer alıyor. AMD ayrıca çift çekirdekli Athlon II X2 serisi için de enerji verimli (45 Watt TDP) iki yeni model duyuruyor. Bu modeller arasında öne çıkan çözüm ise Athlon II X2 240e oluyor. 2.8GHz'de görev yapan işlemci, 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve yurt dışında 77$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!
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Athlon II X2, X3 ve X4 serileri altında enerji verimli modeller de lanse ediliyor.

Peki Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemciler hız aşırtma konusunda ne kadar iddialı. Dört çekirdekli Athlon II X4 modelleriyle aynı karakteristikte olan yeni işlemcilerde dördüncü çekirdek kapalı olarak geliyor ve L3 bellek birimi bulunmuyor. İşte bu farklılıklardan ötürü daha az ısındığı belirtilen Athlon II X3 serisinin hız aşırtma konusunda dört çekirdekli üst modellere kıyasla daha iyi sonuçlar verebileceği söyleniyor. Yapılan bazı çalışmalarda Athlon II X3 435 modelinin dört çekirdekli Athlon II X4 620 modeline kıyasla daha iyi overclock olduğu ve herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duyulmaksızın 3.33GHz'i görebildiği belirtiliyor. Yapılan genel değerlendirmeye göre Athlon II X3 435 çok izlekli uygulamalarda daha pahalı olan çift çekirdekli Core 2 Duo E7500'ü geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca daha yüksek saat hızı sayesinde özellikle oyunlarda dört çekirdekli Athlon II X4 620'nin de önünde yer almayı başaran Athlon II X3 435, 87$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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tecnomaster 9 yıl
şu an halihazırda iş yerimizde 150 den fazla pc var. Bunlar içerisinde her tip işlemci de mevcut. Birinin diğerine üstünlükleri mutlaka var.
Ancak;
AMD fiyat politikası daha iyi
AMD geriye dönük destek politikası daha iyi
AMD daha stabil
AMD daha az kısıtlama ile daha iyi
gibi birçok madde daha sayabilirim.
Bir arabamız var 500 km hız yapıyor ama yol yok sürecek sürücü yok bu hıza çıkacak. Belki ömrü hayatımızda 1-2 kez bu hızı ideal şartlarda gördük göreceğiz. Biz kalkmış 600 km yapanı var motoru 12 silindir olanı var muhabbeti yapıyoruz millet olarak. Biz diyoruz ki öküzüm büyük olsunda çifte gitmezse gitmesin.
Arkadaşlar işi bilen 80$ lık işlemciyle de 180$ işlemci ile yapabileceklerini yapıyor değilmi? En fazla birkaç saniye daha uzun sürüyor.
Ama şunu unutmamak lazım. AMD performans olarak ödediğin paranın karşılığını fazlası ile veriyor.
Özellikle ev ortamlarında gürültülü çalışan sistemlere en güzel çözüm amd işlemcili pcler. Çıt çıkarmıyorlar. Isı problemi olmayınca düşük fan devirleri ve az ses demek oluyor. Bir işlemci yüzünden neredeyse monitör,disk hariç tüm parçaları değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz güncelleme yaparken. Kararlılık ve uzun süreli çalışmalarda sorun yok. Aslında intel işlemciler kötü işlemciler mi? Hayır onlar da çok yüksek teknolojisi olan çok iyi ürünler.
Sorun aslında işlemcide değil zaten. Hangi işlemci olursa olsun soğutma sistemi düzgün olmayan uygun parçalar kullanılmayan sistemler her daim sorun olur. Sonra suç ya anakarta ya işlemciye kalır. Örneğin bilgisayarımda yüksek gereksinimleri olan oyunlardan uzun süre oynayınca sabit diskim kilitleniyor. Problem disk mi hayır. Fansız olsun ses çıkarmasın dediğim ve oyunlarda kasa içini cehenneme çeviren ekran kartım. Ben kasa içindeki sıcak havayı dışarı atabildiğim zaman problem yok atamazsam hard diske çamur at. Objektif olmak lazım. Arabaya tır yükü yüklenmez. Biz diyoruz ki bir bilgisayar alalım herşeyi o yapsın. Yok öyle bir mantık.
Yapacağımız işe en uygun sistem ne ise onu bulup ona göre karar vermeliyiz. Bunu yapan 80$ lık bir ürün varsa 180$ lık ürünle aynı performansı veriyorsa niye daha fazlasını ödeyelim ki?
Sadede gelecek olursak AMD beni ikna etti. Bu saatten sonra a veya b marka fanatikliği yapacak değilim. Şu anda tercihimi hep amd ürünlerinden taraf yapıyorum. B markası f/p olarka öne geçerse onun için bunları söylerim. Ama şu an AMD için bunu söylüyorum.
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carloska 9 yıl

tecnomaster

şu an halihazırda iş yerimizde 150 den fazla pc var. Bunlar içerisinde her tip işlemci de mevcut. Birinin diğerine üstünlükleri mutlaka var.

Ancak;

AMD fiyat politikası daha iyi

AMD geriye dönük destek politikası daha iyi

AMD daha stabil

AMD daha az kısıtlama ile daha iyi

gibi birçok madde daha sayabilirim.



Bir arabamız var 500 km hız yapıyor ama yol yok sürecek sürücü yok bu hıza çıkacak. Belki ömrü hayatımızda 1-2 kez bu hızı ideal şartlarda gördük göreceğiz. Biz kalkmış 600 km yapanı var motoru 12 silindir olanı var muhabbeti yapıyoruz millet olarak. Biz diyoruz ki öküzüm büyük olsunda çifte gitmezse gitmesin.



Arkadaşlar işi bilen 80$ lık işlemciyle de 180$ işlemci ile yapabileceklerini yapıyor değilmi? En fazla birkaç saniye daha uzun sürüyor.



Ama şunu unutmamak lazım. AMD performans olarak ödediğin paranın karşılığını fazlası ile veriyor.



Özellikle ev ortamlarında gürültülü çalışan sistemlere en güzel çözüm amd işlemcili pcler. Çıt çıkarmıyorlar. Isı problemi olmayınca düşük fan devirleri ve az ses demek oluyor. Bir işlemci yüzünden neredeyse monitör,disk hariç tüm parçaları değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz güncelleme yaparken. Kararlılık ve uzun süreli çalışmalarda sorun yok. Aslında intel işlemciler kötü işlemciler mi? Hayır onlar da çok yüksek teknolojisi olan çok iyi ürünler.

Sorun aslında işlemcide değil zaten. Hangi işlemci olursa olsun soğutma sistemi düzgün olmayan uygun parçalar kullanılmayan sistemler her daim sorun olur. Sonra suç ya anakarta ya işlemciye kalır. Örneğin bilgisayarımda yüksek gereksinimleri olan oyunlardan uzun süre oynayınca sabit diskim kilitleniyor. Problem disk mi hayır. Fansız olsun ses çıkarmasın dediğim ve oyunlarda kasa içini cehenneme çeviren ekran kartım. Ben kasa içindeki sıcak havayı dışarı atabildiğim zaman problem yok atamazsam hard diske çamur at. Objektif olmak lazım. Arabaya tır yükü yüklenmez. Biz diyoruz ki bir bilgisayar alalım herşeyi o yapsın. Yok öyle bir mantık.



Yapacağımız işe en uygun sistem ne ise onu bulup ona göre karar vermeliyiz. Bunu yapan 80$ lık bir ürün varsa 180$ lık ürünle aynı performansı veriyorsa niye daha fazlasını ödeyelim ki?



Sadede gelecek olursak AMD beni ikna etti. Bu saatten sonra a veya b marka fanatikliği yapacak değilim. Şu anda tercihimi hep amd ürünlerinden taraf yapıyorum. B markası f/p olarka öne geçerse onun için bunları söylerim. Ama şu an AMD için bunu söylüyorum.


internet kafecilik yapmıştım uzun süre patronum intel der başka bişi demezdi... şimdi bakıyorum amd den başka bişi almıyor.. alışkanlıkları değiştirmek kolay değil.. şu an core2duo 6420 işelmcim vr ve am3 w geçmeyi düşünüyorum... şu anki işelmcimin hızı şahsen beni memnun ediyor o yüzden karşılığı veya biraz daha iyisi amd alcam ama hangisi onu tam bilemiyorum..
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kurs@tz 9 yıl
aynı fiyata satılan intel işlemcilerle kıyaslasalardı arada epey fark olurdu, fazla ezmemek için 190 dolarlık intel işlemciyi seçmişler
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IgorStravinsky 9 yıl
@menow

Hocam sende nasıl öyle olmuş ya
Gerçi çekirdeleri çok farklı fakat Athlon x2 6000+ işlemcim ilk 3-4 ay iyidi fakat sonralarda masaüstünde 65 derece filandı
Rahatsız etmiyordu ama bazılarının fanları 3000 RPM filan, benim işlemcinin 6000 RPM de dönüyordu.

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clay 9 yıl
A - M - D
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MetronoM 9 yıl
AMDAMDAMDAMD

Neden bu AMD işini bu kadar iyi yapmak zorunda anlamıyorum ki... Fiyatlara bak gülerim ben bu fiyatlara...
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Novak Djokovic 9 yıl
i5 ile Karşılaştırmak Büyük Bi Saçmalık Olur Core 2 Duo Serisini Geçiyorsa Büyük Bir Başarıdır...
i5'in L2 Önbelleği 8 MB,Bunların 2 MB En Fazla i5'i Phenomlarla Karşılaştırabilirsiniz Fakat Athlonlarla Karşılaştırmak Olmaz Core 2 Duo Serisini Geçiyor Diye i5'i Geçer Mi Diyip Fanlık Göstermek Mantıklı Değil Bana Göre...:)
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
sadtneverdie
evet belli birşeyi savunmadığınız gayet mantıklı bir soruya saçma sapan saldırganca cevapların mantığı ne peki?


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575m 9 yıl
Adam doğru söylemiş. 190 küsur $a i5 750 de var..Ancak onun en azından anakartı pahalı..ve tek seçeneğiniz ddr3..Ancak her firma kendi lehine olanı kullanır değil mi? i5 750i almamış işte niye altından kalkamayacağı yükün altına girsin? Sonuçta İntelin e8500 diye bir işlemcisi de var değil mi.. e en azından 87$ işlemciyle 190$ lık işlemciye kafa tuttuğunu gösteriyor.Kendine e8500 ve diğer core duo serisini rakip kabul etmiş.Zaten 87$lık işlemciyle daha ilerisini düşünmek pek mantıklı değil.Sonuçta her işlemciyi de performans ve f/p da geçmesi de oldukça zor.Ancak fark şu ki İntel de birkaç tane f/p işlemci varken bu amd de birkaç tane hariç hepsi f/p oluyor..Yani verdiğin paranın karşılığını sonuna kadar alıyorsun.O bir kaç f/p İntel işlemci den biri de i5 750 oluyor ki e8500 den azcık pahalı olmasına karşın o yüzden orada i5 750 yok.Listeye bakarak diğerlerinin tam tersi olduğunu anlıyorsun böylece.Yani aynı fiyatta olmasına rağmen i5 750 için f/p gibi bir iddiası yok amdnin çünkü performansı denk değil.O da kendine performansına yetişebileceği ama kendinden pahalı olan işlemciyi örnek göstermiş bu şekilde.
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yekoo 9 yıl
e6500 yok listede halbuki 74 dolara düşeceği söyleniyor o zaman merak ediyorum test sonucunu :) bu arada tablolar yanıltıcı e8400 ün athlon xII ye geçilmesi olasımı?? hadi canım..
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acbold 9 yıl
@Hökela
katılıyorum dediklerine.
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DemonicMajesty 9 yıl
sadtneverdie kardeşim adamlar yakın performans veren işlemcileri karşılaştırmışlar. Ne var bunda anlamayacak? AMD'nin 90 dolarlık işlemcisi İntelin 190 dolarlık işlemcisini geçiyorsa, intelin 90 dolarlık işlemcisiyle karşılaştırmaya ne gerek var?
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ser_ka_n 9 yıl
AMD Athlon II X3 435 CPU Review

10/19/2009
Ilya Gavrichenkov

xbitlabs.com/...

oyun performansı :
xbitlabs.com/...
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justbejust 9 yıl
fiyat itibariyle burada herhalde E6500'e rakip olur.
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acbold 9 yıl
@ sadtneverdie
en son çıkanlarla en son çıkanları karşılaştırsınlar. yada o fiyat segmentinde intelin neyi varsa onunla kalkıp 90 dolarlık işlemciyi 190 dolarla karşılaştırmak saçma
--------------------------------
karşılaştırmalar doğru yapmışlar.amaç kullanım alanları.Zaten gidip p4 ile karşılaştırma yapması garip olurdu herhalde.
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sadtneverdie 9 yıl

acbold

@ sadtneverdie
en son çıkanlarla en son çıkanları karşılaştırsınlar. yada o fiyat segmentinde intelin neyi varsa onunla kalkıp 90 dolarlık işlemciyi 190 dolarla karşılaştırmak saçma
--------------------------------

karşılaştırmalar doğru yapmışlar.amaç kullanım alanları.Zaten gidip p4 ile karşılaştırma yapması garip olurdu herhalde.




benim anlamadığım o fiyat segmentinde intelin işlemcileri yokmuş gibi 190 dolarlık işlemciyle karşılaştırma yapılması 190 dolarlık işlemciyle karşılaştırılacaksa neden i5 lerle karşılaştırılmıyor? i5 le oyun oynanmıyor mu? yoksa amd bakın intelin 190 dolarlık işlemcisini 90 doalrlık işlemciyle yakaladık diyip biz ucuzuz kullanıcıyı düşünüyoruz saçmalıkları mı? core serisi neredeyse EOL sürecine girecek son çıkan işlemcileriyle senelik işlemcileri karşılaştırıyorlar.
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