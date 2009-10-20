AMD'den üç çekirdekli Athlon II X3 serisi: 90$ altında AMD vites yükseltiyor!

Athlon II X4 620 modeliyle endüstride ilk defa 99$ seviyesinde dört çekirdekli işlemci sunan AMD, uzunca bir süredir merakla beklenen Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemcilerini bugün kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II serisi altında bir kısmı enerji verimli toplam 8 yeni işlemci hazırlayan AMD, 100$ altı işlemci pazarında pozisyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Yüksek performans segmentinde en azından şimdiye kadar Core i7 jenerasyonunu arka sıralara itebilecek daha güçlü bir çözüm hazırlayamayan AMD, pazardaki işlemci satışlarının çok büyük bir kısmını oluşturan 100$'ın altındaki hemen her fiyat segmenti için kullanıcılara birden fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Performans, maliyet ve hız aşırtma yetenekleriyle hemen her kullanıcı için model içerdiği belirtilen Athlon II X3 serisinin, 785G çipsetli anakartlarla ideal bir ikili oluşturacağı ve ofis sistemlerinden medya bilgisayarlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör

AMD Athlon II X3 435.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, yaklaşık üç yıldır hemen her çeyrekte olduğu gibi kayıp hanesine bir çentik daha attı. Yaşanan kayıp (128 milyon dolar) azımsanamayacak miktarda olsa bile sektör uzmanları ve analistler AMD'nin gelişimine dikkat çekiyorlar. Zira ekonomik krizin etkisi altında geçen 2009 yılında AMD kayıplarını azaltmayı başardı hatta işlemci ve GPU'ların tasarımlarını yapan AMD Ürün Şirketi (AMD Product Company) ilk defa kar açıklarken, 244 milyon dolarlık kaybın yaşandığı ikinci çeyrekten sonra üçüncü çeyrek dilimde 2 milyon dolar net gelir elde edildiği açıklandı. ATi Radeon HD 5800 ve HD 5700 serileri ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD'nin içinde bulunduğumuz son çeyrekte grafik pazarındaki pozisyononunu güçlendireceği öngörülürken, düşük geçiş maliyetleriyle satın alınabilirliği yüksek tutulan Athlon II ailesiyle işlemci pazarındaki pozisyonunu geliştirilebileceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin güncellenen ürün gamı.

Yarıiletken dünyasındaki en saygın isimilerden birisi olan Dirk Meyer'in şirketin başına geçirilmesinden sonra model gamını hızlı bir şekilde güncellemeye başlayan AMD bugün gelinen noktada Phenom II X4, Phenom II X3, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3 ve Athlon II X2 serileri altında tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve K10.5 mimarisini temel alan çok sayıda güncel modelini kullanıma sunmuş durumda. Intel çözümlerine kıyasla daha düşük fiyatla daha yüksek transistöre vaat eden AMD, haberimize kaynaklık eden üç çekirdekli yeni işlemcileriyle düşük maliyetli işlemci pazarında yeni seçenekler sunmaya başlıyor. Üç çekirdekli Athlon II X3 serisini Athlon II X3 435 ve 425 modellerini duyuran AMD, ikisi çift ve ikisi dört çekirdekli olmak üzere tamamı 45 Watt ısıl güç tasarımına sahip altı yeni modelini daha lanse ediyor. Önümüzdeki günlerde 3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 BE modelini duyuracağı söylenen AMD'nin üç çekirdekli yeni işlemcilerine yakından bakıyoruz.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin model performans değerlendirmesi.

AMD'nin Athlon II X3 serisi altında duyurusunu yaptığı ilk modeller Athlon II X3 425 ve 435. Her ikisi de 1.5MB kapasitesinde seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan yeni işlemcilerde seviye 3 bellek birimi ise kullanılmamakla birlikte bu noktada çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere Phenom II jenerasyonunda kullanıcılar çekirdek aşırtma gibi bellek aşırtma uygulaması da yapabiliyor ve bu sayede L3 bellek biriminin kapalı kısmı açılan işlemcilerle daha yüksek maliyetli modeller yakalanabiliordu. Ancak Rana kod adını taşıyan yeni çekirdek tasarımı L3 bellek birimi olmadan tasarlandığı için Phenom II çekirdek tasarımını temel alan ve bellek aşırtma gerçekleştirilen bazı çalışmalara rağmen, Athlon II X3 serisi için tasarımdaki farklılıktan ötürü bu uygulamanın yaygınlaşması beklenmiyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan Athlon II X3 425 ve 435 modelleri geriye doğru uyumluluk ile Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

AMD daha düşük maliyetli daha yüksek performans sunduğunu söylüyor.

Isıl güç tasarımları 95 Watt olarak belirlenen işlemcilerin yanı sıra AMD enerji verimli çift, üç ve dört çekirdekli modellerini de kullanıma sunuyor. Firmanın düşük güç tüketen enerji verimli yeni modelleri arasında en dikkat çekici olan Athlon II X4 600e. 2.3GHz'de çalışan ve 2MB seviye 2 bellek ile gelen dört çekirdekli yeni işlemci 143$'lık satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor. Enerji verimli üç çekirdekli modeller arasında ise öne çıkan işlemci Athlon II X3 405e oluyor. 2.3GHz'de çalışan ve 1.5MB seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin fiyatı 99$'a lanse edilen dört çekirdekli Athlon II X4 620 modelinin sadece birkaç dolar üzerinde yer alıyor. AMD ayrıca çift çekirdekli Athlon II X2 serisi için de enerji verimli (45 Watt TDP) iki yeni model duyuruyor. Bu modeller arasında öne çıkan çözüm ise Athlon II X2 240e oluyor. 2.8GHz'de görev yapan işlemci, 2MB seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve yurt dışında 77$ olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Athlon II X2, X3 ve X4 serileri altında enerji verimli modeller de lanse ediliyor.

Peki Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemciler hız aşırtma konusunda ne kadar iddialı. Dört çekirdekli Athlon II X4 modelleriyle aynı karakteristikte olan yeni işlemcilerde dördüncü çekirdek kapalı olarak geliyor ve L3 bellek birimi bulunmuyor. İşte bu farklılıklardan ötürü daha az ısındığı belirtilen Athlon II X3 serisinin hız aşırtma konusunda dört çekirdekli üst modellere kıyasla daha iyi sonuçlar verebileceği söyleniyor. Yapılan bazı çalışmalarda Athlon II X3 435 modelinin dört çekirdekli Athlon II X4 620 modeline kıyasla daha iyi overclock olduğu ve herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duyulmaksızın 3.33GHz'i görebildiği belirtiliyor. Yapılan genel değerlendirmeye göre Athlon II X3 435 çok izlekli uygulamalarda daha pahalı olan çift çekirdekli Core 2 Duo E7500'ü geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca daha yüksek saat hızı sayesinde özellikle oyunlarda dört çekirdekli Athlon II X4 620'nin de önünde yer almayı başaran Athlon II X3 435, 87$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.