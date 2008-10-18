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AMD'nin 45nm Phenom işlemcileri için gözler bu etkinliklerde

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 45nm Phenom işlemcileri için gözler bu etkinliklerde
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Yılın üçüncü çeyreğinde sergilediği satış performansı ile pozitif tepkiler alan ve 7 çeyrek dilim sonrasında mali durum tablosu ilk defa beklentilerin ötesinde çıkan AMD cephesinde kullanıma sunulacak Deneb kod adlı 45nm Phenom işlemcilerinde.

Grafik bölümü ATi'nin kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ile "R600 başarısızlığını" telafi etmesi ve performans liderliğini ele geçirmesinden sonra firmanın yeni işlemcileri daha fazla merak edilir olmuştu.

Daha önde gün ışığına çıkan "resmi" ibareli dökümanlarda 45nm Phenom işlemcilerinin lansmanı için önümüzdeki Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı işaret edilmiş olsa da Deneb kod adlı Phenom işlemcilerinin gün ışığına çıkabileceği üç önemli etkinlikten bahsedilmekte ki bunlar;

- AMD Analist Günü 2008 (Dirk Meyer - 13 Kasım)
 - Credit Suisse Teknoloji Konferansı (Bob Rivet - 4 Aralık )
- Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı (Randy Allen - 11 Aralık)

Özellikle AMD Analist Günü'nün merakla beklendiğini belirtmekte fayda var. Firmanın tepe yöneticisi ve başkanı konumundaki Dirk Meyer, AMD'nin gelecek planlarından, CPU - GPU çalışmalarından ve uzun-dönem yol haritasından bahsedecek. Intel'in muhtemel Nehalem lansmanından sadece birkaç gün önce gerçekleşecek bu etkinlikte muhtemelen 45nm Phenom işlemcilerine ait merak edilen tüm detaylar yanıt bulması beklenirken, AMD'nin Atom'a rakip yeni işlemcisi de gün ışığına çıkabilir.

Credit Suisse Teknoloji Konferası'na AMD'nin finanstan sorumlu genel müdürü Bob Rivet konuşmacı olarak katılacak.. Açıkçası bay Rivet'in pozisyonu gereği bahsi geçen etkinlikte Phenom rüzgarı esmesi pek öngörülmese de dikkat çekici gelişmeler de yaşanabilir.

Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı'nda ise AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Randy Allen bulunacak ki bu detay önemli çünkü bay Allen konumu gereği işlemci ve platform çözümlerinin başındaki isim dolayısıyla bahsi geçen bu etkinlik, 45nm Phenom işlemcileri için önemli olabilir.


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hedayse 11 yıl
Hayırlısı ile AMD 45nm işlemcilerini gün ışığına çıkardığında intel ile arayı kapatack diye ümid ediyorum. Her ne kadar performans açısından inteli yakalayamamış olsa da bu dönemde, kimse inkar etmesin; F/P yönünde AMD sistemler Number One :D. İntel kullanıcıyı asla düşünmüyor. Her iki firmada eksik kalmasın canım piyasadan. Birbirlerinin sayesinde biz kullanıcılara avantaj sağlıyorlar. ;)
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seasoul 11 yıl
rekabet iyidir
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Zimmerit 11 yıl
Biçok kişi AMD nin HD4xxx serisi ekran kartları için yine vasat performansı olucak diyordu ama hepsinin ağızlarında patladı bu sözleri 45nm Phenomlar geçicek belki intelin işlemcilerini nerden biliyorsunuz Athlon serisi ile üstünlüğü kısa sürmediki ondan önceki işlemcileriylede zaten intelden üstündü.
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GktgyS 11 yıl
konu gene amd-intel karşılaştırmasına dönüyor;bende birşey söylemek istiyoum

okuldaki meb in verdiği bilgisayarlarda amd6000 işlemci var
benim evdeki bilgisayarımda e8200 var.

amd 6000 yaklaşık 110 dolarlık işlemci e8200 yaklaşık 180 daolarlık.buna karşın masaüstünde amd benim işlemcime bariz fark koydu ve ben o gün kulda e8200e 190$ verdiğime(ozaman öyleydi) lanet ettim.hala amd 6000 in benim işlemcimden hızlı olduğunu düşünüyorum, ya ben yanılıyorum yada gerçekten böyle birinin beni ikna etmesi lazım

ama şöylede bir durum var intel çoklu işlemlerde daha iyi diyolar amd yavaşlıyomuş çoklu uygulamalarda biri bu konuya açıklık getirebilirmi?


pcyi ilk almaya gittiğimde amd alıcaktım neden almadıysam



bu arada şunuda söyliyeyim benim işlemcimi oc yaparak 3.0 ghz(1500fsb) çıkardığımdasanki amd den hızlı gibi oluyor.

acaba masa üstü performans ghz ile değilde fsb ile ilgilimi?(bellek kontrolcüsünü göz önünde bulundurmazsak)

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Zimmerit 11 yıl
Biçok kişi AMD nin HD4xxx serisi ekran kartları için yine vasat performansı olucak diyordu ama hepsinin ağızlarında patladı bu sözleri 45nm Phenomlar geçicek belki intelin işlemcilerini nerden biliyorsunuz Athlon serisi ile üstünlüğü kısa sürmediki ondan önceki işlemcileriylede zaten intelden üstündü.
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Zimmerit 11 yıl
Sırf sentetik testlerde intel önde diye ben intel almam şahsen.Bir kullanıcı olarak iki firmanında bir çok modelini kullandım kişisel yaptığım testler AMD yi öne çıkartıyor intele göre daha stabil çalışıyor.45nm phenomlar güzel olacak sadece bir hatasından dolayı yerden yere vurdular phenomu intelin böyle bir hatası olsa saklamaya çalışırlar eminim hatta geçmiştede çıkmıştır.Bir kaç arkadaşta E8400 geçecek işlemcisi yok demiş bence 6000+ daha iyi E8400 den kullanıcı yorumum bu hız farkı normal kullanımda bile kendini belli ediyor.
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pyschoo 11 yıl
artık amdnın ıntelın onunu geçmesı için çok çaba göstermesı gerekıyor althon serısyle ustunluğu kısa surdu ama artık bır turlu geçemıyor bunun içinde ıyı adımlar atması gerekıyor
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arda1811 11 yıl
beklentiler boşa çıkacak bu da işime gelmiyor değil fiyatları mecburen düşürüyor amd

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max975 11 yıl
bakalım amd gerçektende iyi işler yapmasını isterim
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VMTX 11 yıl
bu 45nm phenom lar bence performans açısından intel ile arayı kapatıcak diye düşünüyorum.çünkü çok ertelendi vebu ertelenmenin boşa olmadığı kanaatindiyim.amd firmasını yine eski günlerdeki gibi görürüz umarım.
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isomania 11 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX

bu 45nm phenom lar bence performans açısından intel ile arayı kapatıcak diye düşünüyorum.çünkü çok ertelendi vebu ertelenmenin boşa olmadığı kanaatindiyim.amd firmasını yine eski günlerdeki gibi görürüz umarım.

beklemekle arayı kapatmanın nasıl bir alakası var
hatırlıyom AMD k8 mimarisinden sonra k8l yi çıkaracaktı o ara intel core mimarisi ile baltayı AMD nin beline vurunca k10 çıkaracaz dediler bu phenomları...sonra yanlış hatırlamıyosam 1.5 sene sonra phenomları gördük..ama noldu fiyasko oldu ilk hatalı çıktı phenomlar...
şimdi sen diyosun bekletiyolar erteliyolar ve daha iyi olcak...ben artık AMD ye inanmıyom...ne yaptığı belli değil...[>:]severim AMD yi ama bu kadar kötü pazarlama ve strateji olamaz...ekran kartı olayında olayı çözmeye başladılar ama işlemcide daha var
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX

bu 45nm phenom lar bence performans açısından intel ile arayı kapatıcak diye düşünüyorum.çünkü çok ertelendi vebu ertelenmenin boşa olmadığı kanaatindiyim.amd firmasını yine eski günlerdeki gibi görürüz umarım.


Arayı kapatacağını sanmıyorum ama iyi bir performans sergileyeceğini ümit ediyorum
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EIvII2AH 11 yıl
valla ben o kadar bekledim ve gecen ay gittim intel 8400 aldim cokta memlunum emektar 2500+ da emekliye ayrildi :( seni seviyordum amd ama ayrilmamiz gerekli :D
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AndryTR 11 yıl
Şahsen ben de merakla bekliyorum. Umarım bolca haberle ve bir de somut örnekle çıkarlar. Sanırım hata yapma lüksüne sahip olmadıklarının bilincindelerdir. Sonuç olarak; dilerim iyi haberler verirler...
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Trecc11 11 yıl
amd 45nm phenomlarından ben çok umutluyum intel ile amd arasındaki teraziyi sağlam oynatacak bence
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dellino 11 yıl
Deneb eğer Nahalem den düşük performans gösterecekse fiyat avantajıyla gelir.
AMD den 4xxx serisindeki atağı CPU larda da görmek istiyoruz.
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