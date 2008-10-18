AMD'nin 45nm Phenom işlemcileri için gözler bu etkinliklerde

Yılın üçüncü çeyreğinde sergilediği satış performansı ile pozitif tepkiler alan ve 7 çeyrek dilim sonrasında mali durum tablosu ilk defa beklentilerin ötesinde çıkan AMD cephesinde kullanıma sunulacak Deneb kod adlı 45nm Phenom işlemcilerinde.
Grafik bölümü ATi'nin kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ile "R600 başarısızlığını" telafi etmesi ve performans liderliğini ele geçirmesinden sonra firmanın yeni işlemcileri daha fazla merak edilir olmuştu.
Daha önde gün ışığına çıkan "resmi" ibareli dökümanlarda 45nm Phenom işlemcilerinin lansmanı için önümüzdeki Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı işaret edilmiş olsa da Deneb kod adlı Phenom işlemcilerinin gün ışığına çıkabileceği üç önemli etkinlikten bahsedilmekte ki bunlar;
- AMD Analist Günü 2008 (Dirk Meyer - 13 Kasım)
- Credit Suisse Teknoloji Konferansı (Bob Rivet - 4 Aralık )
- Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı (Randy Allen - 11 Aralık)
Özellikle AMD Analist Günü'nün merakla beklendiğini belirtmekte fayda var. Firmanın tepe yöneticisi ve başkanı konumundaki Dirk Meyer, AMD'nin gelecek planlarından, CPU - GPU çalışmalarından ve uzun-dönem yol haritasından bahsedecek. Intel'in muhtemel Nehalem lansmanından sadece birkaç gün önce gerçekleşecek bu etkinlikte muhtemelen 45nm Phenom işlemcilerine ait merak edilen tüm detaylar yanıt bulması beklenirken, AMD'nin Atom'a rakip yeni işlemcisi de gün ışığına çıkabilir.
Credit Suisse Teknoloji Konferası'na AMD'nin finanstan sorumlu genel müdürü Bob Rivet konuşmacı olarak katılacak.. Açıkçası bay Rivet'in pozisyonu gereği bahsi geçen etkinlikte Phenom rüzgarı esmesi pek öngörülmese de dikkat çekici gelişmeler de yaşanabilir.
Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı'nda ise AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Randy Allen bulunacak ki bu detay önemli çünkü bay Allen konumu gereği işlemci ve platform çözümlerinin başındaki isim dolayısıyla bahsi geçen bu etkinlik, 45nm Phenom işlemcileri için önemli olabilir.
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okuldaki meb in verdiği bilgisayarlarda amd6000 işlemci var
benim evdeki bilgisayarımda e8200 var.
amd 6000 yaklaşık 110 dolarlık işlemci e8200 yaklaşık 180 daolarlık.buna karşın masaüstünde amd benim işlemcime bariz fark koydu ve ben o gün kulda e8200e 190$ verdiğime(ozaman öyleydi) lanet ettim.hala amd 6000 in benim işlemcimden hızlı olduğunu düşünüyorum, ya ben yanılıyorum yada gerçekten böyle birinin beni ikna etmesi lazım
ama şöylede bir durum var intel çoklu işlemlerde daha iyi diyolar amd yavaşlıyomuş çoklu uygulamalarda biri bu konuya açıklık getirebilirmi?
pcyi ilk almaya gittiğimde amd alıcaktım neden almadıysam
bu arada şunuda söyliyeyim benim işlemcimi oc yaparak 3.0 ghz(1500fsb) çıkardığımdasanki amd den hızlı gibi oluyor.
acaba masa üstü performans ghz ile değilde fsb ile ilgilimi?(bellek kontrolcüsünü göz önünde bulundurmazsak)
beklemekle arayı kapatmanın nasıl bir alakası var hatırlıyom AMD k8 mimarisinden sonra k8l yi çıkaracaktı o ara intel core mimarisi ile baltayı AMD nin beline vurunca k10 çıkaracaz dediler bu phenomları...sonra yanlış hatırlamıyosam 1.5 sene sonra phenomları gördük..ama noldu fiyasko oldu ilk hatalı çıktı phenomlar...
şimdi sen diyosun bekletiyolar erteliyolar ve daha iyi olcak...ben artık AMD ye inanmıyom...ne yaptığı belli değil...[>:]severim AMD yi ama bu kadar kötü pazarlama ve strateji olamaz...ekran kartı olayında olayı çözmeye başladılar ama işlemcide daha var
Arayı kapatacağını sanmıyorum ama iyi bir performans sergileyeceğini ümit ediyorum
AMD den 4xxx serisindeki atağı CPU larda da görmek istiyoruz.