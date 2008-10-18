AMD'nin 45nm Phenom işlemcileri için gözler bu etkinliklerde

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Yılın üçüncü çeyreğinde sergilediği satış performansı ile pozitif tepkiler alan ve 7 çeyrek dilim sonrasında mali durum tablosu ilk defa beklentilerin ötesinde çıkan AMD cephesinde kullanıma sunulacak Deneb kod adlı 45nm Phenom işlemcilerinde.

Grafik bölümü ATi'nin kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ile "R600 başarısızlığını" telafi etmesi ve performans liderliğini ele geçirmesinden sonra firmanın yeni işlemcileri daha fazla merak edilir olmuştu.

Daha önde gün ışığına çıkan "resmi" ibareli dökümanlarda 45nm Phenom işlemcilerinin lansmanı için önümüzdeki Ocak ayında Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı işaret edilmiş olsa da Deneb kod adlı Phenom işlemcilerinin gün ışığına çıkabileceği üç önemli etkinlikten bahsedilmekte ki bunlar;

- AMD Analist Günü 2008 (Dirk Meyer - 13 Kasım)

- Credit Suisse Teknoloji Konferansı (Bob Rivet - 4 Aralık )

- Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı (Randy Allen - 11 Aralık)

Özellikle AMD Analist Günü'nün merakla beklendiğini belirtmekte fayda var. Firmanın tepe yöneticisi ve başkanı konumundaki Dirk Meyer, AMD'nin gelecek planlarından, CPU - GPU çalışmalarından ve uzun-dönem yol haritasından bahsedecek. Intel'in muhtemel Nehalem lansmanından sadece birkaç gün önce gerçekleşecek bu etkinlikte muhtemelen 45nm Phenom işlemcilerine ait merak edilen tüm detaylar yanıt bulması beklenirken, AMD'nin Atom'a rakip yeni işlemcisi de gün ışığına çıkabilir.

Credit Suisse Teknoloji Konferası'na AMD'nin finanstan sorumlu genel müdürü Bob Rivet konuşmacı olarak katılacak.. Açıkçası bay Rivet'in pozisyonu gereği bahsi geçen etkinlikte Phenom rüzgarı esmesi pek öngörülmese de dikkat çekici gelişmeler de yaşanabilir.

Barclays Capital Global Teknoloji Konferansı'nda ise AMD'nin kıdemli başkan yardımcısı Randy Allen bulunacak ki bu detay önemli çünkü bay Allen konumu gereği işlemci ve platform çözümlerinin başındaki isim dolayısıyla bahsi geçen bu etkinlik, 45nm Phenom işlemcileri için önemli olabilir.